Как провести в Праге выходные 30 и 31 мая

После перерыва в два с половиной месяца мы робко возобновляем нашу традиционную пятничную рубрику, посвященную выходным в Праге. Посетите Пражский Град без туристов и совершенно бесплатно, сходите в Национальный музей с огромной скидкой или оцените новый черешневый сад на крыше в самом центре Праги — выбор за вами!

День открытых дверей в Пражском Граде

С 25 мая все желающие снова могут посещать дворы и сады Пражского Града, Старый королевский дворец, базилику св. Георгия, башню кафедрального собора св. Вита и Злату улочку. Есть еще несколько хороших новостей: временно не проводится досмотр на входе, до 30 сентября 2020 года действует скидка 50% на посещение смотровой башни собора св. Вита и услуги гида, а в этот уик-энд вход во все объекты Пражского Града полностью бесплатный! Кроме того, с 25 мая в Летнем дворце королевы Анны в Королевском саду можно посетить выставку «Иван Буковский — 70».

Где: Пражский Град, Hradčany 119 08, Прага 1

Когда: 29-31 мая, территория Града с 06:00 до 22:00, внутренние объекты с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Посещение Национального музея со скидкой 50%

Открывшись после более чем двухмесячного перерыва, Национальный музей предложил не бесплатный вход, а скидку, которая будет действовать до середины июня. Билеты продаются онлайн. Можно выбрать вход в отдельные пражские объекты (комплекс на Вацлавской площади, Чешский музей музыки, музей азиатских, африканских и американских культур Напрстка, Национальный памятник на Виткове, музеи Антонина Дворжака и Бедржиха Сметаны, лапидарий и этнографический музей) или приобрести единый билет в девять музеев, который действует в течение 9 дней.

Где: Václavské náměstí 68, Прага 1 и др.

Когда: со скидкой 50% до 15 июня

Вход: единый билет — 200 крон, историческое здание — 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Подробная информация и покупка билетов

Новый сезон вечеров на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна открывает новый сезон, который будет состоять из 69 концертов с видом на закат! В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере. С 14:00 до 16:00 всем взрослым гостям — приветственный бокал Campari в подарок!

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: 30 и 31 мая с 14:00 до наступления темноты (сейчас — 22:00)

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Praguemarket

В эти выходные на площади Республики у супермаркета Billa состоится первая ярмарка дизайна и хендмейда после долгого перерыва! На Praguemarket можно будет купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от десятков независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: 30-31 мая c 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Весенний блошиный рынок на «Фабрике»

В воскресенье блошиный рынок пройдет в многофункциональном центре современного искусства MeetFactory. Там можно будет купить одежду и аксессуары и просто порадоваться в компании единомышленников тому, что на «Фабрику» возвращаются люди.

Где: MeetFactory, Ke Sklárně 15, Прага 5

Когда: 31 мая с 12:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Women2women — бизнес-ивент в Праге

Также в воскресенье состоится Women2Women — мероприятие, где успешные женщины Праги поделятся опытом предпринимательства, создания бизнеса, профессионального и личностного роста. Вас ждут вдохновляющие выступления трех спикеров (Марианна Лузанова — практикующий аудитор и комплайенс-менеджер в лицензированных финансовых компаниях в Чехии, основательница и председатель Ассоциации субъектов платежного рынка, владелица Школы бизнеса в Праге, Елена Голуб — владелица двух крупных русскоязычных салонов красоты в Праге, Татьяна Давыдова — психолог, женский коуч с 10-летним опытом, автор книги «Женщина без сомнений»), реальные бизнес-истории, эффективный нетворкинг, вдохновение, инсайты и женское общение.

Где: Umělecká 4, Прага 7

Когда: 31 мая с 16:00 до 20:00

Вход: 799 крон

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Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице возобновилась уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

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Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров открывает новый сезон. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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