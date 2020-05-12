Куда сходить в Праге в будни и в выходные: музеи, галереи, театры

Многие культурные объекты открылись после коронавирусного простоя уже 11 мая 2020 года, а другие заработают чуть позже. Куда можно сходить в Праге уже сегодня-завтра или в ближайшие выходные? Читайте в этом материале.

Фото: Prague City Tourism

Национальный музей

С 11 мая можно посетить все объекты Национального музея при обязательном соблюдении условий, к которым мы уже привыкли: необходимо носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию в два метра. Одновременно каждый объект может принять не больше ста человек. Эти или похожие правила действуют и в других музеях и галереях.

Таким образом, посетить можно комплекс Национального музея на Вацлавской площади, Чешский музей музыки, музей азиатских, африканских и американских культур Напрстка, Национальный памятник на Виткове, музеи Антонина Дворжака и Бедржиха Сметаны, лапидарий и этнографический музей. Пока билеты продаются с 50-процентной скидкой. Подробности и график работы представлены на сайте Национального музея.

Галерея Праги

Ряд объектов Галереи Праги (Galerie hl. m. Prahy) открывается с 12 мая. Это экспозиция в Тройском замке, Билкова вилла на Градчанах и Дворец Коллоредо-Мансфельдов. С 10 до 12 часов посетить выставки могут только люди старше 65 лет. Подробности здесь.

Музей Праги

Популярнейший пражский музей (Muzeum hl. m. Prahy) открывает свои объекты постепенно.

С 11 мая можно посетить Петршинскую смотровую башню, Пороховые ворота, Староместскую и Малостранскую предмостные башни и звонницу Святого Микулаша.

С 12 мая открывается главное здание Музя Праги у метро «Флоренц», дом U Zlatého prstenu, территория замка Чтенице, Подскальская таможня на Вытони и Новомлынская водонапорная башня.

До 26 мая придется подождать открытия Мюллеровой и Ротмайеровой вилл и учебно-архивного центра «Норбертов».

Дополнительная информация о музее, его объектах и часах их работы представлена на официальном сайте.

Национальная галерея

С 12 мая открываются объекты Национальной галереи (Národní galerie Praha) в Ярмарочном дворце, Шварценбергском дворце и монастыре Анежки Чешской. Детали тут.

Городская библиотека Праги (Městská knihovna v Praze)

Все отделения библиотеки работают с 11 мая. Адреса и другие подробности здесь.

Староместская ратуша

Ратуша открылась для посетителей 11 мая, информационный центр в ней тоже заработал. С 25 мая планируют начать экскурсии. На билеты пока действует скидка 50%. График работы и подробности можно узнать здесь.

Пражский Град

Комплекс откроется для посетителей 25 мая. Подробности — на официальном сайте Пражского Града.

Когда в Праге откроются театры

Пражский магистрат предоставил предварительную информацию по этим датам.

Театр Спейбла и Гурвинека (Divadlo Spejbla a Hurvínka) планирует первые представления для взрослых на 15-16 мая, для детей — на 23-24 мая, студия Ypsilon начинает играть уже с 12 мая.

Švandovo divadlo на Смихове откроется 16 мая, а театр Na Zábradlí — 9 июня (согласно сообщению магистрата, на сайте театре пока с уверенностью говорится только о следующем сезоне).

Театр на улице Длоуга (Divadlo v Dlouhé) откроется в июне.

Театр на Виноградах, музыкальный театр на Карлине, Пражские городские театры, театр «Под Палмовкой» и театр Minor откроются только в новом сезоне.

Национальный театр, включая недавно открывшуюся после реставрации Национальную оперу, тоже готовится открыться только в следующем сезоне и запустил предварительную продажу билетов на сентябрь-октябрь.

Те театры, которые заработают раньше, должны будут обеспечить соблюдение строгих гигенических ограничений, в частности, рассаживать зрителей через ряд и пустые кресла (если люди не относятся к одной семье или компании). Маски обязательны, и пока не будут работать буфеты.