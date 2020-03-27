Театры, музеи, библиотеки: куда сходить не выходя из дома

Все больше чешских учреждений культуры приспосабливается к нынешним непростым условиям и переходит в режим онлайн. Читайте в этом материале, как приобщиться к культуре, не нарушая карантин.

Театр на Виноградах запустил программу «Играем и в карантине». Каждый день, кроме воскресенья, прямо на главной странице в 20:00 можно смотреть спектакли в режиме онлайн, а в 14:00 — повторы. Расписание — на сайте театра.



Национальная библиотека открыла свободный доступ к более чем 206 тысячам книг, монографий и периодических изданий (а это более 59 миллионов страниц). Проект Kramerius рассчитан на студентов и преподавателей высших учебных заведений, но студенческий билет на входе в онлайн-библиотеку никто не спрашивает.

Интересными онлайн-лекциями продолжает радовать Центр архитектуры и городского планирования. Стримы можно смотреть прямо в фейсбуке. Кроме того, центр выпустил приложение, которое позволяет виртуально посетить выставку «Две Праги». Она рассказывает, как изменился город за 200 лет.

Национальный музей оцифровал xtnshtвыставки: это Sametová revoluce: Říká se jí sametová, посвященная юбилею Бархатной революции, Labyrint informací a ráj tisku, рассказывающая об истории чешской печати, а также Račte vstoupit do divadla и Znovu svobodně. В ближайшее время музей обещает онлайн-доступ еще к ряду экспозиций, например Import / Export / Rock´n´roll и Doma na Sibiři. Следите за обновлениями на сайте Национального музея.

Больше десятка онлайн-выставок доступны на сайте Музея Праги.

Не отстает Национальная галерея. На сайте в оцифрованном виде представлены произведения искусства, которые хранятся в монастыре Святой Анежки, Штернберском и Ярмарочном дворцах. Они объединены в 14 тематических подборок.

Открыть свои выставки для дистанционного просмотра и проводить онлайн-акции в режиме реального времени обещает галерея Rudolfinum, подробности — в ее фейсбук-аккаунте.

Не выезжая из Праги, можно посетить и чешские региональные музеи и галереи. Например, Моравская галерея в Брно, второй по посещаемости художественный музей в стране, выложила онлайн коллекцию из 200 тысяч предметов искусства, Восточно-чешский музей в Пардубице предлагает познакомиться с выставками старых игрушек и синтетических тканей в чешской моде, а на сайте Краевой галереи изобразительного искусства в Злине представлено 11 тематических подборок, таких как, например, сюрреализм и неоклассицизм.

В переводе культурных акций в режим онлайн есть один приятный побочный эффект: они становятся бесплатными, и сэкономленные деньги можно вложить в образование и саморазвитие, например в изучение иностранных языков с квалифицированным преподавателем. Дистанционные занятия предлагает школа иностранных языков Alfa School. К изучению доступны 11 языков: кроме чешского это английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, японский, корейский и иврит. Пробный урок — бесплатно, а по промокоду 420on при покупке пяти занятий продолжительностью 45 минут еще одно вы получите в подарок! Промокод действует до 10 апреля 2020. Узнать подробную информацию о школе и формате проведения занятий также можно в ее аккаунтах в Facebook и Instagram.