Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.46
USD
24.59
RUB
0.31
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
04n 1 °C
Театры, музеи, библиотеки: куда сходить не выходя из дома

Театры, музеи, библиотеки: куда сходить не выходя из дома

Александра Кириченко 1099 0
Все больше чешских учреждений культуры приспосабливается к нынешним непростым условиям и переходит в режим онлайн. Читайте в этом материале, как приобщиться к культуре, не нарушая карантин.
Театры, музеи, библиотеки: куда сходить не выходя из дома

Театр на Виноградах запустил программу «Играем и в карантине». Каждый день, кроме воскресенья, прямо на главной странице в 20:00 можно смотреть спектакли в режиме онлайн, а в 14:00 — повторы. Расписание — на сайте театра
 
Национальная библиотека открыла свободный доступ к более чем 206 тысячам книг, монографий и периодических изданий (а это более 59 миллионов страниц). Проект Kramerius рассчитан на студентов и преподавателей высших учебных заведений, но студенческий билет на входе в онлайн-библиотеку никто не спрашивает.

Интересными онлайн-лекциями продолжает радовать Центр архитектуры и городского планирования. Стримы можно смотреть прямо в фейсбуке. Кроме того, центр выпустил приложение, которое позволяет виртуально посетить выставку «Две Праги». Она рассказывает, как изменился город за 200 лет.

Национальный музей оцифровал xtnshtвыставки: это Sametová revoluce: Říká se jí sametová, посвященная юбилею Бархатной революции, Labyrint informací a ráj tisku, рассказывающая об истории чешской печати, а также Račte vstoupit do divadla и Znovu svobodně. В ближайшее время музей обещает онлайн-доступ еще к ряду экспозиций, например Import / Export / Rock´n´roll и Doma na Sibiři. Следите за обновлениями на сайте Национального музея.

Больше десятка онлайн-выставок доступны на сайте Музея Праги.

Не отстает Национальная галерея. На сайте в оцифрованном виде представлены произведения искусства, которые хранятся в монастыре Святой Анежки, Штернберском и Ярмарочном дворцах. Они объединены в 14 тематических подборок.

Открыть свои выставки для дистанционного просмотра и проводить онлайн-акции в режиме реального времени обещает галерея Rudolfinum, подробности — в ее фейсбук-аккаунте.

Не выезжая из Праги, можно посетить и чешские региональные музеи и галереи. Например, Моравская галерея в Брно, второй по посещаемости художественный музей в стране, выложила онлайн коллекцию из 200 тысяч предметов искусства, Восточно-чешский музей в Пардубице предлагает познакомиться с выставками старых игрушек и синтетических тканей в чешской моде, а на сайте Краевой галереи изобразительного искусства в Злине представлено 11 тематических подборок, таких как, например, сюрреализм и неоклассицизм.

В переводе культурных акций в режим онлайн есть один приятный побочный эффект: они становятся бесплатными, и сэкономленные деньги можно вложить в образование и саморазвитие, например в изучение иностранных языков с квалифицированным преподавателем. Дистанционные занятия предлагает школа иностранных языков Alfa School. К изучению доступны 11 языков: кроме чешского это английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, японский, корейский и иврит. Пробный урок — бесплатно, а по промокоду 420on при покупке пяти занятий продолжительностью 45 минут еще одно вы получите в подарок! Промокод действует до 10 апреля 2020. Узнать подробную информацию о школе и формате проведения занятий также можно в ее аккаунтах в Facebook и Instagram

Студия вокала Софьи Уваровой, педагога с профильным образованием и десятилетним опытом преподавания, в свою очередь предлагает онлайн-занятия вокалом для взрослых и детей. Благодаря промокоду 420on вы получите скидку 30% на первое занятие. Промокод действует до 10 апреля 2020. Кстати, физически школа находится в Праге на Жижкове, так что после карантина вы при желании сможете продолжить обучение в очном режиме. 

Рассказать всем:
Темы
выставка музей театр коронавирус эпидемия
Читайте
по теме 
Как провести в Праге выходные 7 и 8 марта
06.03.2020 18:00 Культура
Как провести в Праге выходные 7 и 8 марта
2003 0
Чем заняться в Праге в выходные 29 февраля и 1 марта
28.02.2020 18:00 Культура
Чем заняться в Праге в выходные 29 февраля и 1 марта
3985 2
Как провести в Праге выходные 15 и 16 февраля
14.02.2020 18:00 Культура
Как провести в Праге выходные 15 и 16 февраля
2184 0
Чем заняться в Праге в выходные 8 и 9 февраля
07.02.2020 18:00 Культура
Чем заняться в Праге в выходные 8 и 9 февраля
4823 0
Последние новости:
29
марта
Правительство хочет приостановить выплату кредитов на полгода
29.03.2020 12:28 Экономика
Правительство хочет приостановить выплату кредитов на полгода
2128 0
27
марта
В ночь с субботы на воскресенье Чехия перейдет на летнее время
27.03.2020 20:02 Общество
В ночь с субботы на воскресенье Чехия перейдет на летнее время
7526 0
В пражском зоопарке родился слоненок
27.03.2020 12:47 Общество
В пражском зоопарке родился слоненок
3450 0
Систему «умного» карантина протестируют в Моравии
27.03.2020 11:04 Общество
Систему «умного» карантина протестируют в Моравии
6689 0
Мобильное приложение Mapy.cz помогает отслеживать распространение коронавируса
27.03.2020 10:00 Общество
Мобильное приложение Mapy.cz помогает отслеживать распространение коронавируса
4302 0
26
марта
Мирослав Кржижек: «Правительство выбросило нас за борт»
26.03.2020 20:43 Авторские колонки
Мирослав Кржижек: «Правительство выбросило нас за борт»
6137 0
Минздрав разрешил отелям и пансионатам работать в ограниченном режиме
26.03.2020 13:59 Экономика
Минздрав разрешил отелям и пансионатам работать в ограниченном режиме
5680 0
В пятницу будет снят ряд ограничений на розничную торговлю и предоставление услуг
26.03.2020 12:45 Экономика
В пятницу будет снят ряд ограничений на розничную торговлю и предоставление услуг
10639 0
Предприниматели, которые не смогли работать из-за коронавируса, получат от государства по 15 000 крон
26.03.2020 12:47 Экономика
Предприниматели, которые не смогли работать из-за коронавируса, получат от государства по 15 000 крон
4526 0
Как вернуть деньги за купленную путевку
26.03.2020 11:21 Экономика
Как вернуть деньги за купленную путевку
3345 0


Мобильная версия