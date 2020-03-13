Как провести карантин с пользой

В эту пятницу мы должны были написать для вас очередную подборку на выходные, но коронавирус изменил наши планы — как и планы большинства жителей Чехии. Предлагаем провести освободившееся время с пользой, в чем помогут собранные в этом материалы онлайн-ресурсы и акции. Список актуален не только в выходные!

Иностранные языки для взрослых

Карантин — отличное время подтянуть знание иностранных языков. Сделать это не выходя из дома ри поддержке опытных преподавателей позволяет школа иностранных языков Alfa School. К изучению доступны 11 языков: кроме чешского это английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, японский, корейский и иврит. Пробный урок — бесплатно, а по промокоду 420on при покупке пяти занятий продолжительностью 45 минут еще одно вы получите в подарок! Узнать подробную информацию о школе и формате проведения занятий также можно в ее аккаунтах в Facebook и Instagram.

Образовательные акции CAMP в режиме онлайн

Центр архитектуры и городского планирования (CAMP) проведет в режиме онлайн ряд лекций, дискуссий и ток-шоу. Например, 18 марта состоится дискуссия «Большие изменения в Праге: новые железнодорожные маршруты», а 19 марта — лекция Адама Штеха «Трансформация модернизма — Австралия». Также на сайте Центра можно посмотреть записи некоторых состоявшихся ранее акций.

Программа «культурного карантина» в Paralelní Polis

Центру криптоанархии Paralelní Polis сам бог велел проводить акции онлайн, и он готов в полной мере обеспечить культурную и образовательную программу на время карантина и реализовать ее в формате стримов. Список мероприятий, посвященных не только криптовалютам и криптоэкономки, можно найти здесь.

Онлайн-трансляции Российского центра науки и культуры

РЦНК в Праге решил не отменять свои мероприятия, а временно перевести их в онлайн-режим. Наблюдать за ними можно в формате прямых трансляций в Facebook. К сожалению, программа на ближайшее время не слишком насыщенная. Ближайшая акция запланирована на 19:00 16 марта, и это показ фильма 1981 года «Сын полка».

Для школьников и их родителей

В распоряжении школьников и так достаточно много онлайн-ресурсов, призванных помочь в обучении, но в связи с закрытием образовательных заведений на неопределенный срок к ним добавились новые. Например, издательство Fraus временно открыло бесплатный доступ к интерактивным учебникам Flexibooks, а также к образовательному порталу Škola s nadhledem на время эпидемии.

Обучение вокалу

Да, петь тоже можно учиться дистанционно. Такую возможность предлагает и взрослым, и детям Студия вокала Софьи Уваровой, педагога с профильным образованием и десятилетним опытом преподавания. Благодаря промокоду 420on вы получите скидку 30% на первое занятие. Кстати, физически школа находится в Праге на Жижкове, так что после карантина вы при желании сможете продолжить обучение в очном режиме.

Игры Mad Head Show

Самое крупное интеллектуально-развлекательное русскоязычное шоу в Праге переводит свои игры в режим онлайн. Ближайшая из них запланирована на 19 марта. Регистрация продолжается, и вскоре организаторы обещают сообщить все подробности. Следите за обновлениями на сайте, в Facebook и VK.