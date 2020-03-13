Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.41
USD
23.7
RUB
0.33
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
04n 3 °C
Как провести карантин с пользой

Как провести карантин с пользой

Info Portal 859 0
В эту пятницу мы должны были написать для вас очередную подборку на выходные, но коронавирус изменил наши планы — как и планы большинства жителей Чехии. Предлагаем провести освободившееся время с пользой, в чем помогут собранные в этом материалы онлайн-ресурсы и акции. Список актуален не только в выходные!
Как провести карантин с пользой

Иностранные языки для взрослых

Карантин — отличное время подтянуть знание иностранных языков. Сделать это не выходя из дома ри поддержке опытных преподавателей позволяет школа иностранных языков Alfa School. К изучению доступны 11 языков: кроме чешского это английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, японский, корейский и иврит. Пробный урок — бесплатно, а по промокоду 420on при покупке пяти занятий продолжительностью 45 минут еще одно вы получите в подарок! Узнать подробную информацию о школе и формате проведения занятий также можно в ее аккаунтах в Facebook и Instagram

Образовательные акции CAMP в режиме онлайн

Центр архитектуры и городского планирования (CAMP) проведет в режиме онлайн ряд лекций, дискуссий и ток-шоу. Например, 18 марта состоится дискуссия «Большие изменения в Праге: новые железнодорожные маршруты», а 19 марта — лекция Адама Штеха «Трансформация модернизма — Австралия». Также на сайте Центра можно посмотреть записи некоторых состоявшихся ранее акций. 

Программа «культурного карантина» в Paralelní Polis

Центру криптоанархии Paralelní Polis сам бог велел проводить акции онлайн, и он готов в полной мере обеспечить культурную и образовательную программу на время карантина и реализовать ее в формате стримов. Список мероприятий, посвященных не только криптовалютам и криптоэкономки, можно найти здесь.

Онлайн-трансляции Российского центра науки и культуры

РЦНК в Праге решил не отменять свои мероприятия, а временно перевести их в онлайн-режим. Наблюдать за ними можно в формате прямых трансляций в Facebook. К сожалению, программа на ближайшее время не слишком насыщенная. Ближайшая акция запланирована на 19:00 16 марта, и это показ фильма 1981 года «Сын полка»

Для школьников и их родителей

В распоряжении школьников и так достаточно много онлайн-ресурсов, призванных помочь в обучении, но в связи с закрытием образовательных заведений на неопределенный срок к ним добавились новые. Например, издательство Fraus временно открыло бесплатный доступ к интерактивным учебникам Flexibooks, а также к образовательному порталу Škola s nadhledem на время эпидемии. 

Обучение вокалу

Да, петь тоже можно учиться дистанционно. Такую возможность предлагает и взрослым, и детям Студия вокала Софьи Уваровой, педагога с профильным образованием и десятилетним опытом преподавания. Благодаря промокоду 420on вы получите скидку 30% на первое занятие. Кстати, физически школа находится в Праге на Жижкове, так что после карантина вы при желании сможете продолжить обучение в очном режиме. 

Игры Mad Head Show

Самое крупное интеллектуально-развлекательное русскоязычное шоу в Праге переводит свои игры в режим онлайн. Ближайшая из них запланирована на 19 марта. Регистрация продолжается, и вскоре организаторы обещают сообщить все подробности. Следите за обновлениями на сайте, в Facebook и VK.

Рассказать всем:
Темы
курсы образование интернет эпидемия
Читайте
по теме 
Плюсы высшего образования в Чехии и подготовка к поступлению
12.01.2020 12:00 Образование
Плюсы высшего образования в Чехии и подготовка к поступлению
3018 0
Где учить английский язык в Праге
02.01.2020 11:30 Образование
Где учить английский язык в Праге
2246 0
Бесплатные курсы в Праге
23.03.2019 14:25 Образование
Бесплатные курсы в Праге
19929 0
Продовольственный банк в Чехии организовал курсы для нуждающихся
27.02.2019 10:06 Общество
Продовольственный банк в Чехии организовал курсы для нуждающихся
1467 0
Последние новости:
13
марта
На время ЧП оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут сделать бессрочным
13.03.2020 16:56 Экономика
На время ЧП оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут сделать бессрочным
1582 0
Чехия с понедельника закрывает границы
13.03.2020 12:25 Общество
Чехия с понедельника закрывает границы
15967 0
Для чехов, возвращающихся из 15 стран, введен обязательный карантин
13.03.2020 11:40 Общество
Для чехов, возвращающихся из 15 стран, введен обязательный карантин
3347 0
Банки могут дать клиентам отсрочку для погашения ипотечного кредита из-за коронавируса
13.03.2020 10:47 Экономика
Банки могут дать клиентам отсрочку для погашения ипотечного кредита из-за коронавируса
1146 0
Хакеры атаковали университетскую больницу в Брно
13.03.2020 08:51 Экономика
Хакеры атаковали университетскую больницу в Брно
1215 0
Чехи массово скупают продукты питания
13.03.2020 08:40 Экономика
Чехи массово скупают продукты питания
2764 0
12
марта
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение
12.03.2020 16:08 Общество
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение
16892 0
Правительство объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
12.03.2020 14:13 Экономика
Правительство объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
16768 0
Чешские авиалинии предлагают бесплатное изменение даты вылета
12.03.2020 13:01 Экономика
Чешские авиалинии предлагают бесплатное изменение даты вылета
8780 0
PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве
12.03.2020 11:19 Экономика
PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве
755 0


Мобильная версия