Чем заняться в Праге в выходные 29 февраля и 1 марта

В этот уик-энд провожаем зиму и встречаем календарную весну. Печь (и есть) блины — достойное занятие, но найдите в себе силы оторваться от него и выглянуть на улицу: в Праге ожидается много интересного!

Видеопроекция на здании Каролинума

Видеомаппинг на главном здании Карлова университета будет посвящен столетию с момента принятия первой чехословацкой конституции и возвращения университету исторического названия. Гости смогут бесплатно посетить выставку, рассказывающую об историю университета, и выпить глинтвейн.

Где: Каролинум, Ovocný trh 5, Прага 1

Когда: 29 февраля с 18:30 до 22:30

Вход: бесплатно

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Тибетский Новый год

В субботу в Новоместской ратуше мультижанровым фестивалем отметят тибетский новый год, 2147-й по счету и посвященный металлической мыши. В исторических помещениях занятия для себя найдут и взрослые, и дети. Главное, все смогут познакомиться с тибетской культурой и духовным наследием.

Когда: 29 февраля с 14:00

Где: Новоместская ратуша, Karlovo náměstí 1/23, Прага 2

Вход: 200 крон (собранные средства пойдут на помощь тибетским детям)

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Африканская ярмарка

В пражском районе Голешовице, а именно в креативном пространстве město moře, в субботу пройдет культурно-гастрономическая акция. Там можно будет попробовать и купить свежие и сушеные фрукты из Африки (и Азии), пряности из Занзибара, темный шоколад и многое другое.

Где: město moře, Přístavní 7, Прага 7

Когда: 29 февраля с 10:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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Пражская Матейская ярмарка — 2020



В выставочном комплексе Голешовице продолжается традиционная и самая крупная передвижная ярмарка развлечений и аттракционов в Чехии — Матейская. Обязательные атрибуты — американские горки, дома смеха, тир, карусель, замок ужасов, качели. Каждый год появляются новые и необычные аттракционы из других стран. Проработает ярмарка, которая проводится уже в 57-й раз, до конца апреля.



Где: Výstaviště Holešovice

Когда: по выходным с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно — 30 крон

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Винный фестиваль «Открой эту бутылку»

Субботним вечером винодельня Святой Клары в пражском Ботаническом саду присоединится к глобальной акции Open that bottle night, когда в продажу поступают эксклюзивные вина прошлых лет. В винотеке можно будет продегустировать восемь редких образцов. Необходимо бронирование по электронной почте.

Где: винодельня Святой Клары, Trojská 800/196, Прага 7

Когда: 29 февраля с 19:00 до 23:00

Вход: 450 крон

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Воркшоп для невест — 2020

В субботу, 29 февраля, в отеле Mandarin Oriental, Prague 5* состоится 4-й эксклюзивный воркшоп для невест — 2020. Он позволит будущим новобрачным узнать все о подготовке к свадьбе сразу и в одном месте и познакомиться с лучшими свадебными профессионалами Праги. Участие для невест бесплатно, количество мест ограниченно. Регистрация обязательна: +420 603 176 353 (WhatsApp, Viber, Telegram) или happy@happywedding.travel

Где: Mandarin Oriental, Prague 5*, Nebovidská 459/1, Прага 1

Когда: 29 февраля в 15:00

Вход: бесплатно, нужна регистрация

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Образовательная акция PRO Instagram

1 марта в Праге пройдет мероприятие, посвященное продвижению в Instagram. Четыре опытных спикера поделятся полезной информацией и секретами успешного ведения блога в 2020 году. Кроме познавательных лекций участников ждет активный нетворкинг, вкусные угощения и яркая фотосессия.

Где: Umělecká 4, Прага 7

Когда: 1 марта с 12:00 до 18:00

Вход: 1000 крон, билеты по телефону +420 702 015 433

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Последние дни катка на Летне

Признавайтесь, это зимой вы были на катке? Независимо от ответа советуем вам посетить самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д. В ближайшее время он закроется до следующего зимнего сезона, как и другие пражские катки.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

Кулинарный фестиваль Grand Restaurant Festival 2020

У вас есть последний шанс посетить фестиваль, в рамках которого желающие могут за символическую цену отведать лучшие блюда ресторанов, включенных в путеводитель Maurerův výběr Grand Restaurant. По всей стране в акции участвует 89 заведений, полный список пражских ресторанов можно посмотреть здесь.

Где: Прага

Когда: с 15 января по 29 февраля

Вход: 300, 600 или 700 крон в зависимости от меню

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Фестиваль Opera 2020

В эти выходные завершается масштабный оперный фестиваль, который проводится в чешской столице с 1993 года раз в два года. В этом году для ценителей оперы подготовили 17 инсценировок от классики Моцарта и Пуччини до новинок и незаслуженно забытых произведений. Концерты проходят в недавно реконструированной Государственной опере, Национальном и Сословном театрах. Выступают оперные певцы из Чехии и Словакии.

Где: Государственная опера, Национальный и Сословный театры

Когда: до 2 марта

Вход: 150-790 крон

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Акция «Джунгли, которые не спят» в Ботаническом саду

В пражской оранжерее «Фата Моргана» до 28 марта проходят вечерние экскурсии в темноте. Посетители могут прогуляться по тропинкам под пальмами в сопровождении гида и под аккомпанемент кваканья тропических лягушек. В феврале экскурсии проводятся по пятницам и субботам в 18:00, в марте — в 18:50. Нужна предварительная запись.

Где: оранжерея «Фата Моргана», Trojská 800/196, Прага 7

Когда: по субботам в 18:00, с марта в 18:50

Вход: 100 крон для детей, 200 крон для взрослых

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Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров открывает новый сезон. Место торговли будет организовано традиционно на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно будет купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Сезон открыл и другой известный пражский фермерский рынок. По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Зима в пражском зоопарке

Зоопарк Праги открыт для посещения круглый год, и зимой и в начале весны здесь не менее интересно, чем летом! Приходите увидеть детенышей, которые появились на свет в 2019 году! Среди молодняка прошедшего года – детеныши капского морского котика, кошачьего лемура, большого рыжего кенгуру, чакского пекари и кубинской хутии. Также вы можете посмотреть, как смотрители зоопарка кормят животных

Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3/120, Прага 7

Когда: в зимнее время с 09:00 до 16:00

Вход: 200 крон для детей, 250 крон для взрослых

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Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице проходит уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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