Как провести в Праге выходные 22 и 23 февраля

Еще не определились с планами на выходные? Ищите вдохновение в нашей подборке. Как бы ни капризничала погода, помните: весна не за горами. Верный признак — открывается очередная Матейская ярмарка!

Пражская Матейская ярмарка — 2020



В субботу, 22 февраля, в Праге открывается традиционная и самая крупная передвижная ярмарка развлечений и аттракционов в Чехии — Матейская. Обязательные атрибуты — американские горки, дома смеха, тир, карусель, замок ужасов, качели. Каждый год появляются новые и необычные аттракционы из других стран. Проработает ярмарка, которая проводится уже в 57-й раз, до конца апреля.



Где: Výstaviště Holešovice

Когда: по выходным с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно — 30 крон

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Жижковский масопуст

В субботу на площади Йиржи из Подебрад в Праге 3 состоится ярмарка, посвященная чешской масленице — Масопусту, а на 23-е запланирована «забиячка» в местном культовом заведении — ресторане U Vystřelenýho oka.

Где: площадь Йиржи из Подебрад, ресторан U Vystřelenýho oka, U Božích bojovníků 606/3, Прага 3

Когда: 22-23 февраля

Вход: бесплатно

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Вепробржани

В субботу на Смиховской наплавке состоится праздник живота: гастрономическая акция с традиционными чешскими блюдами из свинины, а также с венгерскими, итальянскими, испанскими угощениями.

Где: Smíchovská náplavka — Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 22 февраля с 10:00 до 18:00

Вход: 55 крон, дети до 12 лет бесплатно

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Забиячка на площади Республики

Еще одна акция, посвященная Масопусту, в эти выходные проходит на площади Республики у «Палладиума». Там можно купить традиционные теплые и холодные угощения из свинины, пончики, напитки.

Где: náměstí Republiky, Прага 1

Когда: суббота-воскресенье с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно

Старт автопробега «На Татре вокруг света»

В субботу чешские энтузиасты отправятся во вторую кругосветную поездку на специально оборудованном автомобиле Tatra 815. Путешествие должно продлиться три года! Пожелать экстремалам счастливого пути можно у Рудолфинума между 11:00 и 14:00.

Где: náměstí Jana Palacha, Прага 1

Когда: 22 февраля с 11:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Международный день экскурсоводов

Чешская Ассоциация экскурсоводов в субботу в честь своего профессионального праздника проедет ряд бесплатных экскурсий для широкой общественности. Сбор желающих — в 14:00 на Малостранской площади. Подробности об экскурсиях, которые состоятся в других местах, можно узнать здесь.

Где: Малостранская площадь, Прага 1

Когда: 22 февраля в 14:00

Вход: бесплатно

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Акция «Джунгли, которые не спят» в Ботаническом саду

В пражской оранжерее «Фата Моргана» до 28 марта проходят вечерние экскурсии в темноте. Посетители могут прогуляться по тропинкам под пальмами в сопровождении гида и под аккомпанемент кваканья тропических лягушек. В феврале экскурсии проводятся по пятницам и субботам в 18:00, в марте — в 18:50. Нужна предварительная запись.

Где: оранжерея «Фата Моргана», Trojská 800/196, Прага 7

Когда: по субботам в 18:00, с марта в 18:50

Вход: 100 крон для детей, 200 крон для взрослых

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Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров открывает новый сезон. Место торговли будет организовано традиционно на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно будет купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Сезон открыл и другой известный пражский фермерский рынок. По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Зима в пражском зоопарке

Зоопарк Праги открыт для посещения круглый год, и зимой здесь не менее интересно, чем летом! Приходите увидеть детенышей, которые появились на свет в 2019 году! Среди молодняка прошедшего года – детеныши капского морского котика, кошачьего лемура, большого рыжего кенгуру, чакского пекари и кубинской хутии. Также вы можете посмотреть, как смотрители зоопарка кормят животных

Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3/120, Прага 7

Когда: в зимнее время с 09:00 до 16:00

Вход: 200 крон для детей, 250 крон для взрослых

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Кулинарный фестиваль Grand Restaurant Festival 2020

В чешской столице до 29 февраля проходит фестиваль, в рамках которого желающие могут за символическую цену отведать лучшие блюда ресторанов, включенных в путеводитель Maurerův výběr Grand Restaurant. По всей стране в акции участвует 89 заведений, полный список пражских ресторанов можно посмотреть здесь.

Где: Прага

Когда: с 15 января по 29 февраля

Вход: 300, 600 или 700 крон в зависимости от меню

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Фестиваль Opera 2020

В Праге продолжается оперный фестиваль, который проводится в чешской столице с 1993 года раз в два года. В этом году ценителей оперы ждет 17 инсценировок от классики Моцарта и Пуччини до новинок и незаслуженно забытых произведений. Концерты проходят в недавно реконструированной Государственной опере, Национальном и Сословном театрах. Выступают оперные певцы из Чехии и Словакии.

Где: Государственная опера, Национальный и Сословный театры

Когда: до 2 марта

Вход: 150-790 крон

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Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице проходит уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

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Каток на Летне

Пока весна на полностью вступила в свои права, посетите в выходные самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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