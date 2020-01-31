Как провести в Праге выходные 1 и 2 февраля

Наступает первый уик-энд последнего зимнего месяца. Жителей и гостей Праги ждет весенняя погода и богатая развлекательная программа. Желаем всем отличного отдыха!

Фото: www.facebook.com/centrumcernymost

Фестиваль Future Gate

В «Люцерне» в седьмой раз проходит пражская часть фестиваля, объединяющая показы новинок и классики научной фантастики, тематических документальных лент и обсуждение фильмов. В завершение в большом кинозале Пражский оркестр кино исполнит мелодии из научно-фантастических фильмов.

Где: Kino Lucerna, Vodičkova 36, Прага 1

Когда: 1-2 февраля, концерт в 20:00 2 февраля

Вход: билеты на концерт 650 крон

Программа и покупка билетов

Ледяная стена

У западного входа в ТЦ «Черный мост» установили десятиметровую ледяную стену, по которой могут взбираться дети от 12 лет и взрослые. На стене организовано два маршрута подъема: для начинающих и для тех, у кого уже есть опыт. Необходимо предварительное бронирование. На один сеанс выделяется 30 минут.

Где: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Прага 9

Когда: до 16 февраля, по будням с 15:30 до 21:00, по выходным с 09:00 до 21:00

Вход: 80 крон для детей и 150 крон для взрослых

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Бесплатный вход в Национальную галерею

В эти выходные можно бесплатно посетить объекты Национальной галереи в Праге — Выставочный дворец, монастырь св. Анежки Чешской и Салмовский дворец на Градчанской площади. Осмотреть можно постоянные коллекции и выставку «1989».

Где: Klášter sv. Anežky České, Veletržní, Salmovský palác

Когда: 1-2 февраля с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Чешский бал — 2020

В Чехии сейчас проходит сезон балов. Танцуют все, начиная с выпускников и заканчивая, например, медиками и охотниками на балах по профессиональному признаку или по интересам. Кульминацией сезона организаторы называют Чешский бал — 2020, который пройдет в субботу в Муниципальном доме на площади Республики при участии сливок общества. Как туда попасть? Очень просто: заплатить 14 тысяч крон за билет.

Где: Obecní dům, nám. Republiky 5, Прага 1

Когда: 1 февраля

Вход: 14 тысяч крон

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Пражская неделя вин

В выходные продолжится (и завершится) Неделя вин, начавшаяся в понедельник. Ряд ресторанов, баров и винотек подготовили по этому поводу специальное дегустационное меню. Самое интересное происходит в барах Vinograf на Сеноважной площади и улице Míšeňská.

Где: список мест на сайте акции

Когда: 1-2 февраля

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«Забиячка» у Сеноважной площади

Во внутреннем дворе дома Smosk на Сеноважной площади, вход — рядом с винным баром Vinograf, в субботу пройдет «фашанк», или «забиячка» — культурно-кулинарная акция с разнообразными традиционными блюдами из свинины и свиных потрохов. Цель акции — вдохнуть жизнь в окрестности площади.

Где: Vinograf, Senovážné náměstí 23, Прага 1

Когда: 1 февраля с 11:00 до 18:00

Вход: бесплатно, резервация не требуется

Масопуст на Пражском рынке

На рынке в районе Голешовице продолжается серия субботних акций, посвященных зимней карнавальной поре. Перед павильоном №22 можно будет попробовать традиционные угощения из мяса и потрохов и купить продукцию чешских фермерских хозяйств.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 1 февраля с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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День зебр в пражском зоопарке

Зоопарк Праги открыт для посещения круглый год, и зимой здесь не менее интересно, чем летом! Приходите увидеть детенышей, которые появились на свет в 2019 году! Среди молодняка прошедшего года – детеныши капского морского котика, кошачьего лемура, большого рыжего кенгуру, чакского пекари и кубинской хутии. Также вы можете посмотреть, как смотрители зоопарка кормят животных

Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3/120, Прага 7

Когда: в зимнее время с 09:00 до 16:00

Вход: 200 крон для детей, 250 крон для взрослых

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Кулинарный фестиваль Grand Restaurant Festival 2020

В чешской столице до 29 февраля проходит фестиваль, в рамках которого желающие могут за символическую цену отведать лучшие блюда ресторанов, включенных в путеводитель Maurerův výběr Grand Restaurant. По всей стране в акции участвует 89 заведений, полный список пражских ресторанов можно посмотреть здесь.

Где: Прага

Когда: с 15 января по 29 февраля

Вход: 300, 600 или 700 крон в зависимости от меню

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Фестиваль Opera 2020

В Праге продолжается оперный фестиваль, который проводится в чешской столице с 1993 года раз в два года. В этом году ценителей оперы ждет 17 инсценировок от классики Моцарта и Пуччини до новинок и незаслуженно забытых произведений. Концерты проходят в недавно реконструированной Государственной опере, Национальном и Сословном театрах. Выступают оперные певцы из Чехии и Словакии.

Где: Государственная опера, Национальный и Сословный театры

Когда: до 2 марта

Вход: 150-790 крон

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Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице проходит уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

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Каток на Летне

Посетите в выходные самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

О некоторых других катках, работающих в этом сезоне в Праге, вы можете прочитать в нашем материале. Например, покататься можно в торговых центрах Arkády Pankrác, «Черный мост», «Ходов» или на Фруктовом рынке.

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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