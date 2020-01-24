Чем заняться в Праге в выходные 25 и 26 января

Вот и наступили последние выходные января. В Праге начинают отмечать Мясопуст, символизирующий скорый приход весны. Что вы выберете: красочный карнавал, шоу ледовых скульптур или фестиваль японской культуры? В любом случае интересно будет всей семье.

Фестиваль ледяных скульптур

На крыше торгового центра Galerie Harfa в эти выходные состоится фестиваль скульптур изо льда. Он проводится уже в девятый раз. За прошедшие годы скульпторы из Чехии и других стран высекали из ледяных глыб супергероев, персонажей чешских мультфильмов, животных, известных спортсменов и т.д. Тема нынешнего праздника – Королевство чудес.

Где: Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Прага 9

Когда: 25-26 января

Вход: бесплатно

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Летенский мясопуст

Желающие поприветствовать скорый приход весны встретятся в субботу в 11:00 у костела Святого Антонина и отправятся в карнавальное шествие по Праге 7. В этот раз участники ежегодной акции посетят культурные институты: Национальный технический и Сельскохозяйственный музеи, Музей кофе и галерею Scarabeus. Там для них готовят специальную программу. Для всех, кто наденет карнавальный костюм или маску – вход бесплатный.

Где: Прага 7, начало у костела Св. Антонина

Когда: 25 января с 11:00

Вход: бесплатно

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Акция «Летенская свинья» в Сельскохозяйственном музее

В сельскохозяйственном музее на Летне гостям, прежде всего детям, обещают показать то, что не обычно не видят современные горожане, да и многие жители деревень – как обрабатывается мясо. Прямо во дворе музея устроят забиячку, символизирующую близкий приход весны и то, что людям удалось пережить очередную зиму. Там же можно будет попробовать традиционные чешские блюда из мяса и потрохов. Для детей, предпочитающих менее кровавые развлечения, организуют мастер-класс по изготовлению карнавальных масок к Масопусту. Участники шествия придут сюда в 13:00.

Где: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Прага 7

Когда: 25 января с 10:00 до 17:00

Вход: в карнавальных масках бесплатно

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Мясопуст на Пражском рынке

На рынке в районе Голешовице начинается серия акций, которая охватит ближайшие четыре субботы. Перед павильоном №22 можно будет попробовать традиционные угощения из мяса и потрохов и купить продукцию чешских фермерских хозяйств.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 25 января с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Дни японской культуры

В субботу в галерее «Люцерна» состоится фестиваль японской культуры и ремесел для всей семьи. В программе – оригами, примерка кимоно, каллиграфия, японская вышивка, го, японские шахматы, ярмарка японских продуктов и товаров и многое другое. Вход свободный.

Где, галерея «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: 25 января с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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День зебр в пражском зоопарке

Зоопарк Праги открыт для посещения круглый год, и зимой здесь не менее интересно, чем летом! Например, в субботу в зоопарке состоится День зебр с лекциями об этих полосатых животных, их кормлением, квизом для самых маленьких, рисованием на лицах и изготовлением масок. Те, кто придет в маске зебры или в одежде в черно-белую полоску и согласятся поучаствовать в групповом фото, получат маленький подарок.

Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3/120, Прага 7

Когда: 25 января с 09:00 до 16:00

Вход: 200 крон для детей, 150 крон для взрослых

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Кулинарный фестиваль Grand Restaurant Festival 2020

В чешской столице до 29 января проходит фестиваль, в рамках которого желающие могут за символическую цену отведать лучшие блюда ресторанов, включенных в путеводитель Maurerův výběr Grand Restaurant. По всей стране в акции участвует 89 заведений, полный список пражских ресторанов можно посмотреть здесь.

Где: Прага

Когда: с 15 по 29 января

Вход: 300, 600 или 700 крон в зависимости от меню

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Фестиваль Opera 2020

В Праге продолжается оперный фестиваль, который проводится в чешской столице с 1993 года раз в два года. В этом году ценителей оперы ждет 17 инсценировок от классики Моцарта и Пуччини до новинок и незаслуженно забытых произведений. Концерты проходят в недавно реконструированной Государственной опере, Национальном и Сословном театрах. Выступают оперные певцы из Чехии и Словакии.

Где: Государственная опера, Национальный и Сословный театры

Когда: до 2 марта

Вход: 150-790 крон

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Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице проходит уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

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Каток на Летне

Посетите в выходные самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

О некоторых других катках, работающих в этом сезоне в Праге, вы можете прочитать в нашем материале. Например, покататься можно в торговых центрах Arkády Pankrác, «Черный мост», «Ходов» или на Фруктовом рынке.

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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