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Куда пойти в Праге в выходные 28 и 29 декабря

Куда пойти в Праге в выходные 28 и 29 декабря

Александра Кириченко 682 0
Последние выходные года не будут богаты на культурные события. Предлагаем вам сходить на один из пражских катков, принять участие в неделе бесплатного спорта или, например, прокатиться на историческом рождественском трамвае.
Куда пойти в Праге в выходные 28 и 29 декабря

Пражский рождественский трамвай

В выходные по центру Праги между костелами, где выставлены вертепы, продолжит курсировать исторический трамвайчик. С конечных остановок Královka и Planetárium Praha трамвай отправляется в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00. Он следует по маршруту Královka — Pohořelec — Brusnice — Pražský hrad — Malostranská — Malostranské nám. — Újezd — Národní divadlo — Národní třída — Lazarská — Václavské nám. — Jindřišská — Náměstí Republiky — Strossmayerovo nám. — Výstaviště Holešovice (Planetárium Praha), останавливаясь на всех перечисленных станциях. Рядом с трамвайными остановками расположены десятки костелов, в которых выставлены рождественские вертепы. Вертепы есть и в соборе Святого Вита на Пражском Граде, и в храме Девы Марии Победоносной и Святого Антония Падуанского, где находится фигурка пражского младенца Иисуса (остановка Hellichova).

Где: центр Праги
Когда: 28 и 29 декабря с 13:00 до 17:00
Вход: билет ценой 60-100 крон действует в течение всего дня
Подробная информация 
 
Выставка рождественских вертепов в Сенате

До 5 января в здании верхней палаты парламента можно посетить выставку рождественских вертепов со всей Чехии, а также из Германии, Австрии и Словакии. На экспозиции представлены современные и исторические вертепы из дерева, керамики, бумаги и т.д.

Где: здание Сената, Valdštejnské náměstí 17/4, Прага 1
Когда: ежедневно с 10:00 до 16:00
Вход: бесплатно
Подробная информация 

Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице открылась уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7
Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00
Вход: 200-300 крон
Подробная информация 

Рождественский рынок Manifesto

До 1 января современные рождественские рынки Manifesto проходят у автовокзала «Флоренц» и в новом пространстве на Смихове. Объекты открыты с четверга по воскресенье. В программе — музыкальные выступления, глинтвейн из дизайнерских фарфоровых красно-белых кружек и стрит-фуд со всего мира. У «Флоренца» не только установили пятиметровую елку, но и развесили хрустальные люстры. В обоих пространствах не придется мерзнуть: там есть отапливаемые прозрачные иглу, места в которых можно забронировать заранее. Оплата на Manifesto принимается только картой. 

Где: Na Florenci, Прага 1 и náměstí 14. října, Прага 5
Когда: с четверга по воскресенье с 11:00 до 22:00
Вход: бесплатно, бронирование иглу 150-799 крон
Подробная информация 

Новый год в Славянском доме

В преддверии Нового года насладиться праздничной атмосферой без лишней суеты можно в самом сердце Праги, в саду Славянского дома. В этом саду в стиле необарокко установили прозрачные обогреваемые иглу, внешне напоминающие пузырьки шампанского. В них можно, не боясь замерзнуть, насладиться уникальным игристым глинтвейном или более традиционными напитками из винной карты с пузырьками и без, а маленьких гостей ждет горячий шоколад с зефиром. Кстати, Славянский дом сейчас проводит розыгрыш в Instagram с возможностью выиграть ваучер в один из своих ресторанов на сумму в 3000 крон!

Где: Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, Прага 1
Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00
Подробная информация 

Каток на Летне

Посетите в выходные самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta
Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00
Вход: бесплатно
Подробная информация 

О некоторых других катках, работающих в этом сезоне в Праге, вы можете прочитать в нашем материале. Например, покататься можно в торговых центрах Arkády Pankrác, «Черный мост», «Ходов» или на Фруктовом рынке. 

Неделя бесплатного спорта

Между Рождеством и Новым годом можно бесплатно посетить десятки спортивных объектов по всей Праге. Акция проводится столичными властями уже в 11-й раз. Многие спортивные объекты могут принять только ограниченное число посетителей, поэтому места в них необходимо бронировать по телефону или онлайн. Полный список мест, где можно бесплатно позаниматься спортом в праздничные дни, их расписание и предложения представлены на сайте.

Где: разные места в Праге
Когда: до 31 декабря
Вход: бесплатно
Подробная информация 

Рождество в Пражском зоопарке

Зоопарк Праги открыт для посещения круглый год, и зимой здесь не менее интересно, чем летом! Кроме того, на зимние праздники для гостей зоосада подготовлена богатая сопроводительная программа с вручением подарков животным, тематическими кормлениями, викторинами для самых маленьких и многим другим. В эти выходные животным будут дарить подарки, принесенные посетителями в Сочельник, и непроданные рождественские елки. Подробную праздничную программу можно узнать здесь.

Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3/120, Прага 7
Когда: ежедневно с 09:00 до 16:00 в зимний период
Вход: 200 крон для детей, 150 крон для взрослых
Подробная информация 

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Темы
Выходные в Праге Прага выставка Рождество ярмарка Рождественские рынки зоопарк
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