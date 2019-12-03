Лучшее на месяц: чем заняться в Праге в декабре

Декабрь в Праге проходит под знаком приближающегося Рождества (и в меньшей степени Нового года, хотя он тоже, конечно, не останется без внимания). Где встретить Микулаша и самых страшных чертей, купить необычные подарки, послушать праздничную музыку или присоединиться к хору, исполняющему традиционную «Рыбовку», читайте в этом материале.

Фото: Prague City Tourism

Микулаш и компания

День святого Микулаша отмечают 5 декабря. Как известно, в этот день Микулаш, он же Николай, появляется в сопровождении черта и ангела, и дети, которые были хорошими в течение года, получают подарки, а менее хорошие оказываются перепачканными углем. В 2019 году праздник выпадает на четверг, так что встретить веселую троицу в Праге можно будет и непосредственно в этот день, и в последующие выходные.

Специальную программу для детей и их родителей с музыкой, конкурсами и подарками 5 декабря с 17:00 до 19:30 проведут в нижней части Вацлавской площади. На Староместской площади праздничная программа в этот день продлится с 16:00 до 18:00. Ее гвоздем станет спектакль, посвященный новым приключениям чертика Альбертика. В конце среди маленьких гостей выберут обладателя лучшего карнавального костюма.

В последующую субботу, 7 декабря, День святого Микулаша отметит, например, Транспортное предприятие Праги. Акция будет проходить в Музее общественного транспорта в депо Стрешовице (Patočkova 4, Прага 6) с 13:00 до 18:00.

Наконец, 7 декабря в выставочном центре Голешовице состоится парад чертей – крампусов. Всего ожидается участие 75 чертей, и все они должны быть ну очень страшными (что не помешает гостям угощаться медовухой и глинтвейном). Само шествие продлится с 17:00 до 18:00, перед ним будет организовано выступление барабанщиков. Вход – 150 крон для взрослых и 100 крон для детей. Подробную информацию можно узнать здесь.

Рождественские ярмарки

К началу декабря большинство пражских рождественских рынков уже открылись и продолжат работать до 24 декабря (а некоторые, центральные, даже до 6 января 2020 года). Посетите, например, масштабную туристическую ярмарку на Староместской площади, более уютные и камерные базары на площади Мира, на площади Йиржи из Подебрад или у метро «Андел» или загляните на хипстерские рынки Manifesto у того же «Андела» или у автовокзала «Флоренц». Последние открыты в декабре с четверга по воскресенье. Также нас ждет несколько краткосрочных рождественских рынков разной специализации.

Вегетарианское Рождество

В прошлом году аналогичная акция в галерее «Манес» собрала более шести тысяч посетителей, пожелавших изучить продукцию, предложенную 70 продавцами: продукты, косметику, одежду и т.д. В текущем году гостей может быть еще больше. Тема нынешней акции – 100% zero waste, то есть никакого мусора. Посетителей также ждут креативные мастерские, лекции и т.д.

Где: Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 1, Прага 1

Когда: 8 декабря

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Lemarket Vánoce

В следующие выходные в том же месте состоится ярмарка необычных подарков и небольшой гастрономический фестиваль. Посетителям предложат купить продукцию модных дизайнеров, шоколад и натуральную косметику. Можно прийти с собакой на поводке.

Где: Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 1, Прага 1

Когда: 14-15 декабря с 10:00 до 20:00

Вход: 100 крон на два дня, дети и пенсионеры бесплатно

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Дизайн-маркет. Зима

Из-за реконструкции площади Вацлава Гавела у Национального театра дизайнерская ярмарка на этот раз пройдет в необычном для себя месте – в выставочном комплексе Голешовице. Посетители смогут изучить и приобрести множество оригинальных презентов, ювелирных украшений и бижутерии, аксессуаров, сумок, изделий из стекла и фарфора, украшений для дома, игрушек, канцелярских принадлежностей и т.д. от мастеров из Чехии и Моравии, Словакии, Венгрии, Польши, Германии, Украины и Румынии. Также в программе театральные представления, выступления музыкантов и диджеев и развлечения для детей. Фудкорт будет представлен 20 киосками с едой и напитками.

Где: Výstaviště Praha Holešovice, Прага 7

Когда: 14-15 декабря с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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MINT Market

На Голешовицком рынке в свою очередь состоится 27-я сессия модной ярмарки MINT Market. Купить дизайнерские изделия, предложенные сотней продавцов, можно будет в павильоне №17.

Где: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 21 декабря с 11:00 до 18:00, 22 декабря с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Рождество на Пражском рынке

Голешовицкий рынок, который недавно вернулся в официальное распоряжение Праги после многолетней судебной тяжбы, также подготовил необычную серию из четырех рождественских ярмарок. Они проходят по пятницам и субботам, и каждая из них посвящена отдельной теме. Европейская ярмарка уже прошла в конце ноября, далее последует латиноамериканская, затем этическая и, наконец, традиционная чешская.

Где: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7, перед павильоном №22

Когда: 6-7, 13-14 и 20-21 декабря с 09:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Серебряные рождественские дни

Масштабный рынок рождественской продукции состоится в выставочном комплексе «Летняны». Он будет разделен на зоны, посвященные моде, ремесленным изделиям, искусству, спорту и путешествиям, а также гастрономии.

Где: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Прага 9

Когда: 12-15 декабря с 10:00 до 18:00

Вход: 60 крон

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Музыка и рождественские мессы

В декабре во многих костелах Праги будут выставлены вертепы и проходить богослужения. Обязательно прозвучит и национальный рождественский «хит» — Чешская рождественская месса, написанная сельским учителем Якубом Яном Рыбой (1765-1815), известная в народе как «Рыбовка».

Например, в течение всего декабря в базилике святых Петра и Павла на Вышеграде можно увидеть вертеп, состоящий из 13 фигур людей и пяти животных. Также там пройдут рождественские мессы и органные концерты. Их расписание можно узнать здесь.

7 декабря в 15:30 предрождественский концерт состоится в костеле Девы Марии Снежной (Jungmannovo náměstí 18, Прага 1). Билеты стоимостью 250 крон можно купить прямо перед началом выступления.

8,15 и 22 декабря традиционные рождественские концерты пройдут в Национальном театре. Оркестр под управлением Яна Халупецкого сыграет «Рыбовку», а петь будет детский хор. Начало в 11:00, билеты на сайте театра уже практически закончились.

В костеле Святой Анны (Liliová, Прага 1) 19 и 20 декабря можно будет послушать госпел в исполнении Stella Jones & The Christmas Singers. Купить билеты можно здесь.

Рождественские богослужения состоятся в Тынском храме. 24 декабря они начнутся в 16:30 (прозвучит все та же «Рыбовка»), а 25 и 26 декабря запланированы на 09:30.

Пожалуй, самая необычная акция, связанная с Чешской рождественской мессой, состоится 23 декабря. В 13:00 все желающие соберутся в северной части Главного вокзала, чтобы хором пропеть, сыграть на каком-либо инструменте или просто послушать «Рыбовку».

Тем, кто захочет приобщиться к классике 31 декабря, в канун накануне Нового года, можно предложить посетить, например, праздничный дневной концерт в Рудольфинуме, где в том числе будут звучать произведения Бедржиха Сметаны и Антонина Дворжака. Начало в 15:00, билеты еще в продаже.

Спорт

Christmas Night Run

В середине декабря в центре Праги состоится праздничный забег на 5 км, участники которого получат памятные медали в виде карпа. Рождественские аксессуары приветствуются, фонарь на лоб обязателен.

Где: náměstí Jana Palacha, Прага 1

Когда: 14 декабря с 17:00 до 18:00

Вход: для участников от 200 до 800 крон

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Заплыв моржей во Влтаве

На Рождество уже 73-й раз пройдет традиционный заплыв между Славянским и Стрелецким островами. Любители окунуться в холодную воду смогут проплыть 100, 300 и 750 метров. В прошлом году в акции участвовали 389 пловцов не только из Чехии, но и из-за границы. Некоторые даже прилетели из США.

Где: начало на северной стреле Славянского острова

Когда: с 11:00

Вход: бесплатно

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Также напоминаем, что в Праге уже вовсю работает бесплатный каток на Летне. 5 декабря откроется и ледовая площадка на площади Овощной рынок, которая проработает до 31 января. О некоторых других катках можно узнать здесь. Увы, ледовых развлечений в Карлинских казармах этой зимой не будет.