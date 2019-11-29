Чем заняться в Праге в выходные 30 ноября и 1 декабря

Нас ждут наполовину зимние выходные и начало Адвента — волшебной предрождественской поры. В Праге уже заработал самый большой каток под открытым небом, в субботу зажгутся гирлянды на главной праздничной елке, а супруги дипломатов проведут свою традиционную благотворительную ярмарку. И это далеко не полный список!

Включение иллюминации на главной рождественской елке

В субботу официально откроется ярмарка на Староместской площади, а вместе с ней — на Вацлаваке и площади Республики. Ровно в 16:30 на Старомаке первый раз зажгут иллюминацию на рождественской ели. Лампочки загорятся под «Крконошские сказки» композитора Вадима Петрова и «Somewhere in my memory» Джона Уильямса. С учетом того, что это событие обычно собирает множество зрителей, организаторы ярмарки решили провести несколько сессий: повтор шоу намечен на 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 и 21:30. В 17:00 впервые загорятся гирлянды на Вацлавской площади, так что желающие смогут успеть на оба события.

Где: Староместская площадь, Прага 1

Когда: каждый час с 16:30 до 21:30

Вход: бесплатно

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Рождественский фестиваль DSA в отеле «Хилтон»

Супруги дипломатов, представляющих в Праге более чем 50 государств, в воскресенье проведут в «Хилтоне» традиционный благотворительный предрождественский фестиваль. Там можно будет купить подарки и угощения с национальным колоритом на любой вкус: украшения, изделия из шелка и кашемира, косметику, игрушки, сыры, вина, приправы и многое другое. Откроет ярмарку первая леди Чехии.

Где: Hilton Prague, Pobřežní 1, Прага 8

Когда: 1 декабря с 10:00 до 16:00

Вход: 100 крон

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День открытых дверей в Пражском Граде

Впервые за последние сто лет желающие смогут бесплатно посетить представительские помещения Пражского Града — салоны и залы, где представлены рождественские вертепы и рождественский стол первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика. Вход — через ворота Матиаша (от Градчанской площади) начиная с 09:00. Первые 300 посетителей получат номерной памятный лист.

Где: Pražský hrad, Прага 1

Когда: 30 ноября с 09:00 до 16:30

Вход: бесплатно

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Dyzajn market ZIMA

Самая большая в Чехии выставка-продажа произведений искусства и дизайна под открытым небом на этот раз посвящена грядущим зимним праздникам. Здесь можно будет купить оригинальные подарки (елочные украшения, аксессуары, кружки, сумки, одежду, канцтовары и пр.), произведенные мастерами не только из Чехии, но и из Словакии, Польши, Германии, Венгрии, Румынии и Украины. Не обойдется без сопроводительной музыкальной программы.

Где: площадь Вацлава Гавела у Национального театра

Когда: 30 ноября — 1 декабря с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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MINT market

В зале номер 17 Пражского рынка состоится 26-я сессия ярмарки чешского дизайна. Ожидается около ста продавцов, которые представят модную одежду, украшения, аксессуары и деликатесы.

Где: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 30 ноября — 1 декабря с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Адвент в Новой Ратуше

На краткосрочной рождественской ярмарке во дворе ратуши можно будет не только купить подарки, праздничные украшения и деликатесы, но и послушать выступления детских хоров, посмотреть театральные выступления, принять участие в творческих мастерских.

Где: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Прага 2

Когда: 30 ноября — 1 декабря с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Рождество на Выставиште

В пражском выставочном комплексе запланированы рождественская и гончарная ярмарка (по аналогии с бероунской, проходящей обычно в мае и в начале осени). В субботу и воскресенье с 16:15 до 18:30 можно будет бесплатно покататься на коньках в малом спортивном зале.

Где: Areál Výstaviště, Прага 7

Когда: 29 ноября — 1 декабря с 10:00 до 18:00

Вход: на акции под открытым небом бесплатно, в помещении 50 крон

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Путешествие на паровозе со Святым Микулашем

В субботу и воскресенье со Смиховского вокзала можно будет прокатиться на паровозе в сопровождении Микулаша, Черта и Ангела и на специальном детском поезде Cyklohráček. После самых поздних рейсов в субботу будет фейерверк.

Где: Смиховский вокзал, Прага 5

Когда: 30 ноября и 1 декабря

Вход: 60-270 крон

Подробная информация и расписание здесь (суббота) и здесь (воскресенье)

Рождество на Пражском рынке

Голешовицкий рынок, который недавно вернулся в официальное распоряжение Праги после многолетней судебной тяжбы, подготовил необычную серию из четырех рождественских ярмарок. Они будут проходить по пятницам и субботам, и каждая из них посвящена отдельной теме. Так, в эту субботу можно посетить европейскую ярмарку, далее последует латиноамериканская, затем этическая и, наконец, традиционная чешская.

Где: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7, перед павильоном №22

Когда: пятница-суббота с 09:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Каток на Летне

Открылся самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

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Фонарщик на Карловом мосте

В пору Адвента в центре Праги газовые фонари традиционно зажигает фонарщик. В этом году в первый раз «на дело» он выйдет в воскресенье, 1 декабря. Встретить фонарщика с длинной палкой и в историческом наряде можно будет ежедневно после 16:05-16:15. Начиная от площади Крестоносцев, он пройдет по Карлову мосту туда и обратно.

Газовые фонари в центре Праги снова начали устанавливать в 2002 году. К 2010 году они появились и на Карловом мосте. Круглый год, кроме предрождественского периода, они загораются в автоматическом режиме.

Где: Карлов мост, Прага 1

Когда: до 23 декабря с 16:05

Вход: бесплатно

Выставка собак MVP Double CACIB

В выставочном комплексе «Летняны» пройдет одна из крупнейших в Чехии выставок собак. В течение всего уик-энда будут проходить зрелищные соревнования между участниками. В конце обоих дней выставки из победителей в разных группах выберут самую красивую собаку дня (BOD) и лучшую молодую собаку дня (JBOD). Также будут проведены состязания в следующих номинациях: лучшая племенная группа, лучшая пара собак, юниоры II и II категория, лучший ветеран, Гран-при, признанные породы и лучший щенок. В рамках Международной выставки собак также можно купить различные товары для животных.

Где: PVA EXPO PRAHA, Beranových 9, Прага 9

Когда: 30 ноября — 1 декабря с 09:00 до 18:00

Вход: от 50 крон

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Концерт Андреа Бочелли

В субботу в O2 Арене выступит итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки. В программу концерта, кроме классического репертуара, входят сочинения с альбома 2018 года под названием «Si». Билеты еще есть в продаже.

Где: O2 Арена, Ocelářská 460/2, Прага 9

Когда: 30 ноября в 20:00, вход с 18:30

Вход: от 1900 крон

Альберто Джакометти в Выставочном дворце

Последний шанс посетить выставку, которая проходит на первом этаже Выставочного дворца и посвящена творчеству Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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