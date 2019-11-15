Чем заняться в Праге в выходные 16 и 17 ноября

17 ноября в Чехии отмечают День борьбы за свободу и демократию, и многие акции грядущего уик-энда посвящены 30-летию падения коммунистического режима. Концерты, видеопроекции, дни открытых дверей, возможность посетить места, которые в обычные дни закрыты, — что выберете вы?

Фото: Korzo Národní

День открытых дверей в Чешском телеграфном агентстве

Не упустите возможность в субботу посетить место, где рождается на свет большая часть новостной продукции, связанной с Чехией. Здание ČTK открывает свои двери для общественности всего во второй раз в истории. Группы будут впускать каждые 10 минут с 08:30 до 15:30. Помимо прочего можно будет посетить ньюсрум и увидеть, как готовится репортаж о юбилейных акциях.

Где: ČTK, Opletalova 5/7, Прага 1

Когда: 16 ноября с 08:30 до 16:00

Вход: бесплатно

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Ночь театров

Вечером в третью субботу ноября театры традиционно распахнут свои двери бесплатно или за символическую плату, а также подготовят необычную сопроводительную программу: представления для детей и взрослых, вечерние экскурсии, лекции и дискуссии, выставки. Тема этого года – Бархатная революция, лозунг – «Театр и свобода». Некоторые театры откроются не вечером, а днем.

Когда: 16 ноября

Полная программа

Видеопроекция на здании Академии наук

Вечером в субботу на здании, расположенном на Национальном проспекте, покажут светомузыкальную проекцию, посвященную событиям в истории Чехословакии с 1945 по 1989 год. Акция завершит пройдет в рамках Недели науки.

Где: Akademie věd ČR - Galerie Věda a umění, Národní 3, Прага 1

Когда: 16 ноября в 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30

Вход: бесплатно

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Возможность посетить Олений ров у Пражского Града

В субботу и воскресенье в честь государственного праздника выпадет редкий шанс прогуляться по закрытому в последнее время Оленьему рву — глубокой естественной лощине, по которой протекает ручей Бруснице. Гости смогут, например, пройтись по уникальному тоннелю, проложенному через вал Порохового моста, и увидеть остатки медведариума, построенного для зверей, которых получил в подарок первый президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик. Вход — со стороны Кларова, завершение маршрута (пройтись можно только в одну сторону) — у улицы U Brusnice. В следующем году работы по обустройству рва завершат и его можно будет посещать на регулярной основе. Пока же там идет стройка, и гостей призывают позаботиться об удобной обуви.

Где: Jelení příkop, Пражский Град – Прага 1

Когда: 16 и 17 ноября с 10:00 до 15:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в бункере «Фолиманка»

Раз в месяц можно пройтись по подземным лабиринтам в бункере, построенном на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. Бункер площадью 1332 квадратных метра рассчитан на размещение 1300 человек и входит в десятку крупнейших в чешской столице.

Где: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Когда: 16 ноября с 09:00 до 15:00

Вход: бесплатно

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Книжная ярмарка в Little House Клубе

Посетителям ярмарки Little House Клуба, образовательного и развивающего клуба для детей, подростков и родителей, будет представлен большой выбор книг для детей, букинистические издания всех жанров для всех возрастов, антикварные, познавательные и научные книги — энциклопедии, атласы и альбомы. Кроме того, организаторы подготовили интересную сопроводительную программу: встречу с Иваном Никитичем Толстым и Юлией Янчарковой.

Где: Plzeňská 94, Прага 5

Когда: 16-17 ноября

Вход: на ярмарку бесплатно, на лекции 300 крон по предварительной записи

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Фестиваль молодых вин на площади Республики

В субботу, в последний день традиционного фестиваля, у ТЦ «Палладиум» можно будет попробовать и купить вина, обозначенные пометкой Svatomartinské. Также в продаже будут зрелые вина – разливные и в бутылках, в том числе игристые, и глинтвейн.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: 16 ноября с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Святомартинское обжорство в Карлинских казарамах

В субботу еще можно успеть на гастрономическую акцию, проводимую в модном культурном пространстве. В отапливаемом шатре можно будет отведать праздничные блюда из фермерских продуктов, молодые вина, для детей и взрослых подготовлена сопроводительная развлекательная программа, с 16:00 звучит живая музыка.

Где: Карлинские казармы, Prvního pluku 2, Прага 8

Когда: до 16 ноября

Вход: бесплатно

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Фестиваль на Карлинской площади

Поблизости от казарм День святого Мартина также отмечают с некоторым опозданием. Обещают блюда из гуся, традиционные сладости, творческие мастерские и, опять же, культурную программу, отчасти связанную с государственным праздником.

Где: Karlínské náměstí, Прага 8

Когда: с 10:00 до 20:00

Вход: бесплатно

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«Летенский гусь» в Сельскохозяйственном музее

Дегустации вин и фермерских продуктах пройдут и на территории музея.

Где: национальный сельскохозяйственный музей, Kostelní 44, Прага 7

Когда: 16 ноября с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Концерт Sametová 30

В субботу в «Люцерне» состоится уникальный концерт при участии Марты Кубишовой, посвященный юбилею событий 1989 года и памяти Вацлава Гавела.

Где: Palác Lucerna – Velký sál, Štěpánská 61, Прага 1

Когда: 16 ноября в 19:00

Вход: 790 крон

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День открытых дверей в Грзанском дворце

Чешское правительство откроет для посещения один из своих объектов — Грзанский дворец с видом на Прагу, который особенно ценил Томаш Гарриг Масарик. Посетителей пускают организованными группами в сопровождении экскурсовода. Каждая экскурсия длится примерно 40 минут.

Где: Грзанский дворец, Loretánská 177/9, Прага 1

Когда: 17 ноября с 09:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Лихтенштейнском дворце

Лихтенштейнский дворец, еще один правительственный объект, расположен на пражском острове Кампа. Это здание представляет собой прекрасный пример архитектурного стиля барокко. В настоящее время дворец используется для проведения различных культурных мероприятий, а также для размещения важных государственных гостей. В нем проживали, например, испанский король, британская королева и японский император. Экскурсии будут проводиться в организованных группах и продлятся около 40 минут.

Где: Лихтенштейнский дворец, U Sovových mlýnů 506/4, Прага 1

Когда: 17 ноября с 09:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Korzo Národní и видеопроекция на Национальном проспекте

Это грандиозный фестиваль, который будет проходить в воскресенье на Национальном проспекте с утра до самого вечера. Проспект превратится в пешеходную зону, где пройдут десятки концертов, театральных выступлений, выставок. Также будет представлена необычная художественная инсталляция. Акции пройдут и на близлежащей площади Вацлава Гавела у Национального театра. В прошлом году в торжествах приняли участие более 84 тысяч человек, в юбилейном цифра наверняка будет еще более впечатляющей.

Вечером прямо на зданиях на Национальном проспекте покажут грандиозную видеопроекцию «Память народа: 1989». Сеансы, сопровождаемые музыкой, начнутся в 17:00, 18:45 и 20:00.

Где: Национальный проспект, Прага 1

Когда: 17 ноября с 16:30 до 22:00

Вход: бесплатно

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Шествие по историческому студенческому маршруту

Через 30 лет после событий 17 ноября 1989 года у всех желающих есть возможность повторить путь, который проделали студенты и с которого началась Бархатная революция. Шествие стартует с улицы Albertov в 15:00 и пройдет через Вышеград и набережную Рашина до Национального проспекта.

Где: Albertov, Прага 2

Когда: с 15:00-17:00

Вход: бесплатно

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Сатирическое шествие Sametové posvícení

Кроме серьезных мероприятий, в честь праздника в центре Праги уже в восьмой раз состоится карнавально-сатирическое шествие с остроумными аллегорическими лозунгами. Участие в нем примут прежде всего студенты, сотрудничающие с некоммерческими организациями. Шествие начнется на Кампе, пройдет по набережной Сметаны и завершится на Староместской площади.

Где: начало на Кампе

Когда: 17 ноября с 14:00

Вход: бесплатно

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Концерт на Вацлавской площади

В рамках Фестиваля свободы воскресенье на Вацлавской площади состоится грандиозный опен-эйр с выступлениями Tata Bojs, Mig 21, Vypsaná fiXa, Анеты Лангеровой, Ленки Дусиловой и других чешских звезд и при участии известных людей, например бывшего посла США в СССР Уильяма Луэрса, помогавшего диссидентам. Рассмотреть происходящее помогут установленные на площади гигантские экраны.

Где: Вацлавская площадь, Прага 1

Когда: 17 ноября с 16:30 до 22:00

Вход: бесплатно

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Видеомаппинг на здании Национального музея

Вечером на историческом здании покажут видеопроекцию под названием «Путь к свободе», посвященную Бархатной революции и предшествующим ей событиям в истории бывшей Чехословакии. Запланировано всего две сессии продолжительностью 10 минут.

Где: историческое здание Национального музея, Вацлавская площадь, Прага 1

Когда: 17 ноября в 19:30 и 22:00

Вход: бесплатно

Льготный вход в Национальный технический музей

В воскресенье в честь государственного праздника посетить политехнический музей можно за 50 крон — такая возможность выпадает всего восемь раз в год.

Где: Kostelní 42, Прага 7

Когда: 17 ноября с 10:00 до 18:00

Вход: 50 крон

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Бесплатный вход в музей Праги

В честь праздника в воскресенье можно бесплатно посетить главное здание музея у метро «Флоренц» В 16:00 начнется просмотр с экскурсоводом выставок «Ноябрь-1989 на улицах Праги» и «Прага-1989: путь к свободе».

Где: Na Poříčí 52, Прага 8

Когда: 17 ноября с 09:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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Бесплатный вход в Национальную галерею

Свободный вход в свои здания (Выставочный дворец, монастырь св. Анежки Чешской и Салмовский дворец на Градчанской площади) также объявила Национальная галерея. Кроме того, для посетителей предусмотрены сопроводительная программа и экскурсии.

Где: Klášter sv. Anežky České, Veletržní, Salmovský palác

Когда: 17 ноября с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Praguemarket

На площади Республики у супермаркета Billa любители дизайна и хендмейда снова смогут купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от 50 независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: 16-17 ноября c 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца проходит обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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