Как провести в Праге выходные 9 и 10 ноября

Уик-энд пройдет под знаком Дня святого Мартина, который в этом году наступает досрочно: с молодыми винами, запеченным гусем и традиционным выездом всадника в белых одеждах на белом коне. Снега не обещают, хотя в Праге — вы не поверите — уже начинают открываться катки!

Фото: facebook.com/vinohradskevinobrani

Святомартинское вино и гуси на площади Йиржи из Подебрад

На одной из самых любимых пражанами ярмарок можно будет продегустировать и купить молодые вина от чешских производителей и отведать традиционные для Дня святого Мартина блюда: запеченного гуся с кнедликами и капустой, паштеты и фуа-гра, супы и т.д. Без приезда Мартина не обойдется.

Где: площадь Йиржи из Подебрад, Прага 3

Когда: 9 ноября с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Праздник молодого вина на Наплавке

В рамках фермерского рынка на набережной Влтавы пройдет дегустация святомартинских вин из Богемии и Моравии. Вина будут пить исключительно из стеклянных бокалов в сопровождении традиционных осенних деликатесов.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: 9 ноября с 10:00 до 21:00

Вход: 100 крон (бокал для дегустаций включен)

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Праздник молодого вина на Тыловой площади

Кроме святомартинских вин, которые в этом году в порядке исключения разрешено откупорить раньше срока, на площади будут представлены традиционные печеные гуси и другая фермерская продукция.



Где: Тылова площадь, Прага 2

Когда: 9 ноября с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Фестиваль молодых вин на площади Республики

В первые дни традиционного фестиваля перед ТЦ «Палладиум» можно будет попробовать напитки, не обозначенные маркой Svatomartinské: бутылки настоящего святомартинского вина откупорят только в понедельник. Также в продаже будут зрелые вина – разливные и в бутылках, в том числе игристые, а также глинтвейн.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: до 11 ноября с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Святомартинские плавания по Влтаве

В воскресенье попробовать молодые вина можно будет прямо на Влтаве, во время специальных дегустационных круизов, которые будут проходить в сопровождении живой музыки. Вина, святовацлавское меню и подарок в цене билета.

Где: отплытие от пристани Na Františku

Когда: 10 ноября в 11:00, 15:30 и 20:00

Вход: 1300 крон

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Открытие катка у ТЦ Černý Most

Трудно в это поверить, но в Праге начинают открываться катки. В субботу откроется ледовая поверхность у западного входа в торговый центр «Черный Мост». Каток площадью 30 на 20 метров будет работать ежедневно с 09:00 до 21:00 до 28 февраля 2020 года. Стоимость катания – 80 крон, доступен прокат.

Где: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Прага 9

Когда: открытие 9 ноября

Вход: 80 крон, семейный билет 250 крон, дети до 5 лет бесплатно

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Охотничьи торжества

В Национальном музее сельского хозяйства отдадут дань охотничьим традициям как неотъемлемой части культурного наследия. Гостям покажут охотничьих птиц и собак, а на ярмарке можно будет приобрести деликатесы из дичи и многое другое.

Где: Национальный музей сельского хозяйства, Kostelní 44, Прага 7

Когда: 9 ноября с 09:00 до 16:00

Вход: 150 крон, до 18 лет бесплатно

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Выставка-ярмарка Beauty Forum Praha

В выставочном центре Голешовице в субботу проходит первая выставка-ярмарка косметики, стайлинга причесок и дизайна ногтей. Ее посетители познакомятся с новыми технологиями в области красоты, смогут приобрести косметику. В глобальном масштабе у Beauty Forum 30-летняя история, и самая масштабная акция из этого цикла проходит в немецком Мюнхене. В Праге в рамках ярмарки состоятся соревнования мастеров мейкапа и ногтевого дизайна. Победители будут представлять Чехию на международном состязании в Мюнхене.

Где: Výstaviště Praha, Промышленный дворец, Прага 7

Когда: 9 ноября с 09:00 до 17:30

Вход: 50 крон для профессионалов, 150 крон для общественности, билеты здесь

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Praguemarket

На площади Республики у супермаркета Billa любители дизайна и хендмейда снова смогут купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от 50 независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: 9-10 ноября c 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Фестиваль квир-фильмов Mezipatra

Объединенный ЛГБТ+-тематикой киносмотр проходит в Праге в юбилейный, двадцатый раз. В этот раз он посвящен переменам. Кроме чешских и иностранных фильмов, в программе встречи с их создателями, лекции, дискуссии, выставки и вечеринки. Фестиваль начался 7 ноября и продлится до 14 ноября. Программа с возможностью купить билеты представлена здесь.

Где: кинотеатры Lucerna, Světozor, Kino Pilotů и др.

Когда: с 7 по 14 ноября

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца проходит обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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