Лучшее на месяц: чем заняться в Праге в ноябре

В ноябре Чехия отпразднует 30-летие бархатной революции, чему в Праге будет посвящено множество событий. Также столица фестивалями молодого вина отметит День святого Мартина, а к концу месяца начнут открываться рождественские ярмарки – Новый год не за горами.

Еда и вино

Фестиваль молодых вин площадь Республики

В первые дни традиционного фестиваля перед ТЦ «Палладиум» можно будет попробовать напитки, не обозначенные маркой Svatomartinské, а в понедельник, 11 ноября, в 11 часов торжественно откупорят первые бутылки настоящего святомартинского вина. Также в продаже будут зрелые вина – разливные и в бутылках, в том числе игристые, а также глинтвейн.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: с 6 по 11 ноября с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Праздник молодого вина на Тыловой площади

Кроме святомартинских вин, которые в этом году в порядке исключения разрешено откупорить раньше срока, на площади будут представлены традиционные печеные гуси и другая фермерская продукция.



Где: Тылова площадь, Прага 2

Когда: 9 ноября с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Святомартинское вино и гуси на площади Йиржи из Подебрад

Здесь также можно будет продегустировать и купить лучшие молодые вина от чешских производителей и отведать традиционные для Дня святого Мартина блюда: запеченного гуся с кнедликами и капустой, паштеты и фуа-гра, супы и т.д.

Где: площадь Йиржи из Подебрад, Прага 3

Когда: 9 ноября с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Праздник молодого вина на Наплавке

В рамках фермерского рынка на набережной Влтавы пройдет дегустация святомартинских вин из Богемии и Моравии. Вина будут пить исключительно из стеклянных бокалов в сопровождении традиционных осенних деликатесов.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: 9 ноября с 10:00 до 21:00

Вход: 100 крон (бокал для дегустаций включен)

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Святомартинские плавания по Влтаве

На следующий день попробовать молодые вина можно будет прямо на Влтаве, во время специальных дегустационных круизов, которые будут проходить в сопровождении живой музыки. Вина, святовацлавское меню и подарок в цене билета.

Где: отплытие от пристани Na Františku

Когда: 10 ноября в 11:00, 15:30 и 20:00

Вход: 1300 крон

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День Святого Мартина в Ботаническом саду

Праздник отметят и на винодельне Святой Клары – как и положено, 11 ноября в 11 часов. Стоит отметить, что сама винодельня из-за своих ограниченных размеров святомартинское вино не производит, поэтому угощает чужим. В случае хорошей погоды гости будут дегустировать вина на террасе, а, замерзнув, смогут переместиться в помещение и погреться у камина.

Где: винодельня Святой Клары, Тройский ботанический сад, Trojská 800/196, Прага 7

Когда: 11 ноября в 11:00

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Святомартинское шествие на Вышеграде

На Вышеграде состоится семейная акция – в 15:00 дети смогут сыграть в тематическую игру, в 16:00 в ротонде Святого Мартина пройдет праздничная месса, а в 17:00 оттуда отправится шествие с зажженными фонарями во главе с Мартином на белом коне.

Где: Вышеград, V Pevnosti 159/5b, Прага 2

Когда: 11 ноября в 15:00

Вход: бесплатно

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Фестиваль сладостей у метро «Андел»

В пешеходной зоне у метро в течение дня будут работать 30 киосков со сладостями со всего мира: шоколадом, макаруни, канноли, пончиками, печеньями, штруделями и т.д. Из напитков обещают кофе, какао, пунш, грог и глинтвейн.

Где: пешеходная зона у метро «Андел», Прага 5

Когда: 13 ноября с 08:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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К юбилею бархатной революции

Ночь театров

Вечером в третью субботу ноября театры традиционно распахнут свои двери бесплатно или за символическую плату, а также подготовят необычную сопроводительную программу: представления для детей и взрослых, вечерние экскурсии, лекции и дискуссии, выставки. Тема этого года – бархатная революция, лозунг – «Театр и свобода». Некоторые театры откроются не вечером, а днем.

Когда: 16 ноября

Полная программа

Концерт Sametová 30

В «Люцерне» состоится уникальный концерт при участии Марты Кубишовой, посвященный юбилею событий 1989 года и памяти Вацлава Гавела.

Где: Palác Lucerna – Velký sál, Štěpánská 61, Прага 1

Когда: 16 ноября в 19:00

Вход: 790 крон

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Концерт на Вацлавской площади

В рамках Фестиваля свободы состоится грандиозный опен-эйр с выступлениями Tata Bojs, Mig 21, Vypsaná fiXa, Анеты Лангеровой, Ленки Дусиловой и других чешских звезд и при участии известных людей, например бывшего посла США в СССР Уильяма Луэрса, помогавшего диссидентам. Рассмотреть происходящее помогут установленные на площади гигантские экраны.

Где: Вацлавская площадь, Прага 1

Когда: 17 ноября с 16:30 до 22:00

Вход: бесплатно

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Korzo Národní

Основные торжества будут проходить 17 ноября на Национальном проспекте с самого утра до вечера. Движение транспорта по улице перекроют, и на ней пройдут десятки концертов, театральных выступлений, выставок. Также будет представлена необычная художественная инсталляция. Акции пройдут и на близлежащей площади Вацлава Гавела у Национального театра. В прошлом году в торжествах приняли участие более 84 тысяч человек.

Где: Национальный проспект, Прага 1

Когда: 17 ноября с 16:30 до 22:00

Вход: бесплатно

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Видеомаппинг на здании Национального музея

Вечером на историческом здании покажут видеопроекцию, посвященную бархатной революции и предшествующим ей событиям в истории бывшей Чехословакии.

Где: историческое здание Национального музея, Вацлавская площадь, Прага 1

Когда: 17 ноября в 19:30

Вход: бесплатно

Сатирическое шествие Sametové posvícení

Кроме серьезных мероприятий, в честь праздника в центре Праги уже в восьмой раз состоится карнавально-сатирическое шествие с остроумными аллегорическими лозунгами. Участие в нем примут прежде всего студенты, сотрудничающие с некоммерческими организациями. Точный маршрут объявят позже.

Где: центр Праги

Когда: 17 ноября

Вход: бесплатно

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На 17 ноября также запланирована очередная, последняя в этом году волна дней открытых дверей. Посетить в этот раз можно будет, например, Чешское телеграфное агентство и Министерство спорта и молодежи, а музеи и галереи предложат бесплатный вход или билеты по символической цене. 16 и 17 ноября в честь государственного праздника выпадет редкий шанс прогуляться по закрытому в последнее время Оленьему рву — глубокой естественной лощине, по которой протекает ручей Бруснице. Гости смогут пройтись по уникальному тоннелю, проложенному через вал Порохового моста, и увидеть остатки медведариума, построенного для зверей, которых получил в подарок первый президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик. Вход — со стороны Кларова, завершение маршрута (пройтись можно только в одну сторону) — у улицы U Brusnice.

Где: Jelení příkop, Пражский Град – Прага 1

Когда: 16 и 17 ноября с 10:00 до 15:00

Вход: бесплатно

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Дизайн

Praguemarket

На площади Республики у супермаркета Billa любители дизайна и хендмейда снова смогут купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от 50 независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: 9-10 и 16-17 ноября c 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Dyzajn market ZIMA

Самая большая в Чехии выставка-продажа произведений искусства и дизайна под открытым небом на этот раз посвящена грядущим зимним праздникам. Здесь можно будет купить оригинальные подарки (елочные украшения, аксессуары, кружки, сумки, одежду, канцтовары и пр.), произведенные мастерами не только из Чехии, но и из Словакии, Польши, Германии, Венгрии, Румынии и Украины. Не обойдется без сопроводительной музыкальной программы.

Где: площадь Вацлава Гавела у Национального театра

Когда: 30 ноября – 1 декабря с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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MINT market

В зале номер 17 Пражского рынка состоится 26-я сессия ярмарки чешского дизайна. Ожидается около ста продавцов, которые представят модную одежду, украшения, аксессуары и деликатесы.

Где: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 30 ноября – 1 декабря с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Концерты, шоу и спектакли

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Обладательница огромного количества наград, среди которых победа в номинации «Музыкант года» на Opera News Award 2016, награда «Лучшая певица года» британской премии Classical BRIT Awards и 11 наград ECHO Klassik award в Германии, вместе со своим мужем выступит на сцене Муниципального дома.

Где: Муниципальный дом, nám. Republiky 5, Praha 1

Когда: 7 ноября в 20:00

Вход: в продаже остались билеты по 2000-8500 крон

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HBDS show в Праге

Звезды главного юмористического шоу России Comedy Club Гарик Харламов, Тимур Батрудинов, Демис Карибидис и Андрей Скороход представят в Праге свою программу. Билеты на комедийное ХБДС-шоу в Праге можно купить на сайте tickets.420on.cz.

Где: Top Hotel Prague, Blažimská 1781/4, Прага 4

Когда: 8 ноября в 20:00

Вход: от 1250 крон

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Фламенко-шоу «Легенда о Ромео и Джульетте»

Театр испанского народного танца FlamencoLive покажет в чешской столице шоу «Легенда о Ромео и Джульетте» — бессмертную историю любви, рассказанную на языке танца. Flamenco live — уникальный арт-проект, в котором заняты мастера своего дела: лучшие танцоры (байлаоры), гитаристы (токаоры), вокалисты (кантаоры) и перкуссионисты, посвятившие жизнь «puro flamenco», аутентичному фламенко во всем его разнообразии. Все участники коллектива — многократные лауреаты международных конкурсов, включая Viva Espana. Билеты можно купить на нашем сайте.

Где: Divadlo Broadway, Na Příkopě 31, Прага 1

Когда: 18 ноября в 19:00

Вход: 650-1190 крон

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Концерт пианистки Лолы Астановой

В этот же день в Муниципальном доме в рамках своего первого сольного европейского турне выступит молодая американская звезда, которая известна не только исполнительским мастерством, но и неповторимым чувством стиля и яркой сексуальностью. Представительница мира классической музыки, у которой больше всего подписчиков в соцсетях, всегда выступает в туфлях на высоких каблуках и несколько раз за вечер меняет роскошные наряды.

Где: Муниципальный дом, nám. Republiky 1090/5, Прага 1

Когда: 18 ноября в 20:00

Вход: от 650 крон

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Неделя российского кино Flash Film Festival

Зрители смогут увидеть более 25 новых российских лент, в том числе мировые и европейские премьеры. Показы организованы кинокомпанией «Фреш-Фильм» при поддержке Министерства культуры РФ и под патронатом Посольства Российской Федерации в Чешской Республике. На открытии фестиваля чешским зрителям представится уникальная возможность побывать на мировой премьере фильма «Кома», который выйдет в мировой прокат только 30 января 2020 года. программе Недели российского кино в Чехии собраны наиболее успешные и знаковые картины, которые представляют различные жанры, от хоррора до комедии, и разные форматы, от кассовых чемпионов до лауреатов фестивалей.

Где: Cinema City Slovansky Dum, Na Příkopě 22, Прага 1

Когда: с 19 по 25 ноября

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Слезная комедия «Преображение, или Швабра-кадабра»

23 ноября в Прагу приедет екатеринбургский театр «НитьЯ». Неугомонные энтузиасты и идеалисты привезут свою новинку «Преображение, или Швабра-кадабра» — постановку 2018 года, которую сами называют слезной комедией для тех, кому не до смеха.

Где: Российский центр науки и культуры, Na Zatorce, 16

Когда: 23 ноября в 18:00

Вход: от 250 крон

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Концерт Maruv

Ворвавшись в интернет-пространство с электронной танцевальной музыкой, текстами на английском языке и соблазнительными видео, Maruv мгновенно стала бешено популярной. Завоевав умы и сердца зрителей в виртуальном пространстве, украинская исполнительница развернула гастрольную деятельность. За выступлениями в клубах последовали более серьезные предложения и даже победа в финале национального отбора Украины на «Евровидение-2019».

Где: Retro Music Hall, Francouzská 4, Прага 2

Когда: 29 ноября в 20:00

Вход: 1500 крон

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Курс на Рождество

20 ноября откроется одна из самых любимых пражанами рождественских ярмарок – на площади Мира, а 30 ноября к ней присоединятся праздничные рынки на Вацлавской площади и площади Республики.

Адвент в Новой Ратуше

На краткосрочной рождественской ярмарке во дворе ратуши можно будет не только купить подарки, праздничные украшения и деликатесы, но и послушать выступления детских хоров, посмотреть театральные выступления, принять участие в творческих мастерских.

Где: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Прага 2

Когда: 30 ноября – 1 декабря с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Рождество на Выставиште

В пражском выставочном комплексе пройдут рождественская и гончарная ярмарка. В субботу и воскресенье с 16:15 до 18:30 можно будет бесплатно покататься на коньках в малом спортивном зале.

Где: Areál Výstaviště, Прага 7

Когда: 29 ноября – 1 декабря с 10:00 до 18:00

Вход: на акции под открытым небом бесплатно, в помещении 50 крон

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