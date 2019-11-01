Чем заняться в Праге в выходные 2 и 3 ноября

Многие события грядущего уик-энда посвящены Хеллоуину или его мексиканской вариации – значит, будет жутковато, красиво и весело!

О том, где и когда в Праге можно встретить призраков и других странных существ, читайте в нашей статье.

День мертвых в Музее азиатской, африканской и американской культуры

В Музее Напрстка в субботу можно будет познакомиться с традициями мексиканского Дня мертвых, когда, по поверьям, умершие родные и близкие навещают живых. Так, гости увидят алтарь мертвых с комментариями на чешском, английском или испанском, смогут послушать выступление мариачи, поучаствовать в воркшопах по изготовлению мексиканских масок в виде черепов и т.д. Часть мероприятий организовано посольством Мексики.

Где: Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Прага 1

Когда: 2 ноября с 10:00 до 21:00

Вход: бесплатно

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День мертвых в Žluté lázně

Жутковатый, но веселый и красочный мексиканский праздник отметят и на берегу Влтавы, в комплексе Žluté lázně. В программе – аутентичные латиноамериканские угощения и костюмированная вечеринка. Не забудьте о тематических костюмах и макияже.

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Прага 4

Когда: 2 ноября с 16:00 до 23:30

Вход: бесплатно

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Yelloween

Там же, в Žluté lázně, на следующий день состоится шоу в честь Хеллоуина с Жуткой тропинкой, проходящих по которой будут усиленно пугать, а также с конкурсами и творческими занятиями.

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Прага 4

Когда: 2 ноября с 16:00 до 23:30

Вход: бесплатно

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«Душички» под Пражским Градом

В садах под Пражским Градом отметят День всех святых и следующий за ним День всех усопших верных, известный в Чехии как «душички». В субботу сады будут освещены фонарями, свечами и лучинами, и все желающие смогут поставить свою свечку в память об ушедших. В этой романтичной, сказочной и немного печальной атмосфере можно будет полюбоваться видом на осенний город. В 17:00 и 19:00 начнутся экскурсии, посвященные истории садов.

Где: дворцовые сады под Пражским Градом, Valdštejnská 12-14, Прага 1

Когда: 2 ноября с 11:00 до 21:00

Вход: 80-100 крон

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Шествие с фонарями

В субботу в Праге 3 состоится вечернее шествие, посвященное одновременно и «душичам», и Хеллоуину. Начнется оно на площади Йиржи из Подебрад. Для детей обещают приятные сюрпризы. Тот, кто придет в карнавальном костюме, получит в подарок фонарь.

Где: площадь Йиржи из Подебрад, Прага 3

Когда: 2 ноября в 17:00

Вход: бесплатно

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«Души и душички»

Тематический праздник пройдет и в парке Obora Hvězda. В программе – выступление артистов, огненное шоу, изготовление фонарей из дынь и прочие творческие занятия. В 17:30 откроется «жуткая тропинка» от остановки Vypich к летнему дворцу в форме звезды. Дети, которые рискнут ее преодолеть, получат от «призраков» награду и памятный лист.

Где: парк Obora Hvězda, Прага 6

Когда: 2 ноября с 13:00 до 19:30

Вход: бесплатно

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Фестиваль конопли Cannafest 2019

На международной ярмарке, которая состоится в десятый раз, будут представлены 300 экспонентов из разных уголков мира — производители косметики, текстиля, продуктов питания. В ней также примут участие компании, которые выступают за легализацию и использование каннабиса в медицине. Организаторы обещают музыкальную и развлекательную программы, выставки и семинары. Для самых маленьких посетителей будет работать детский уголок.

Где: выставочный центр «Летняны», Beranových 667, Прага 9

Когда: 2 ноября с 11:00 до 20:00, 3 ноября с 11:00 до 18:00

Вход: 150-350 крон

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Фестиваль виски в Новоместской ратуше

В ратуше состоится седьмой международный фестиваль виски Whisky life! Prague с более чем 150 сортами виски и бурбона, коктейлями на основе этих напитков, продажей килтов и курительных трубок выступлениями шотландских волынщиков и т.д. Мероприятие категории 18+!

Где: Новоместская ратуша, Karlovo náměstí 1/23, Прага 2

Когда: 2 ноября с 14:00 до 23:00

Вход: билеты за 490 крон онлайн, 550 крон на месте

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Бокс в «Люцерне»

Пражская «Люцерна» впервые за последние 40 лет станет ареной для бокса. Прямо в большом зале разместится ринг, на котором состоится финал чемпионата Чехии по боксу у мужчин и женщин. Обещают гламурное мероприятие с неповторимой атмосферой.

Где: большой зал «Люцерны», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: 3 ноября в 17:00

Вход: от 999 крон, билеты онлайн

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца проходит обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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