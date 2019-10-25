Как провести в Праге выходные 26, 27 и 28 октября

Жители Чехии отдыхают три дня подряд благодаря Дню образования независимой Чехословакии – государственному празднику, который выпадает на понедельник. Культурная программа в этот уик-энд будет особенно насыщенной, и, что не может не радовать, многие акции совершенно бесплатны!

Фото: Prague City Tourism

Не забываем, что в эти выходные Чехия переходит на зимнее время: стрелки часов в ночь на воскресенье, 27 октября, будут переведены на час назад.

Возможность посетить Олений ров у Пражского Града

В субботу и воскресенье в честь государственного праздника выпадет редкий шанс прогуляться по закрытому в последнее время Оленьему рву — глубокой естественной лощине, по которой протекает ручей Бруснице. Гости смогут, например, пройтись по уникальному тоннелю, проложенному через вал Порохового моста, и увидеть остатки медведариума, построенного для зверей, которых получил в подарок первый президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик. Вход — со стороны Кларова, завершение маршрута (пройтись можно только в одну сторону) — у улицы U Brusnice.

Где: Jelení příkop, Пражский Град – Прага 1

Когда: 26 и 27 октября с 10:00 до 15:00

Вход: бесплатно

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Vepřobraní на Смиховской набережной

В субботу на легендарной на Наплавке будут представлены всевозможные блюда из свинины, от чешского вепрева колена и ребрышек до испанского хамона и балканского пршута. Из напитков обещают горькое пиво, горячий сидр и ароматный глинтвейн. Это одна из последних гастрономических акций на открытом воздухе в 2019 году.

Где: Смиховская наплавка, Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 26 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 50 крон

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Вьетнамский фестиваль Banana Fest

В четвертый раз в Праге состоится мультижанровый фестиваль вьетнамской диаспоры в Чехии. В программе образовательные и культурные мероприятия, а также вьетнамская гастрономия.

Где: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Прага 1

Когда: 26 октября с 16:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Осенняя ярмарка на площади Республики

Перед торговым центром Palladium открылась небольшая осенняя ярмарка, где в 20 ларьках можно купить традиционные деликатесы и напитки, осенние украшения для дома – венки, свечи и т.д., аксессуары и сувениры.

Где: náměstí Republiky, Прага 1

Когда: до 2 ноября с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Zombie RUN на Виткове

В субботу на холме Витков состоится уже ставший традиционным вечерний забег, приуроченный к Хеллоуину. С наступлением темноты взрослые побегут 5 км, на протяжении которых их будут весело пугать, а дети – 1 км. Приветствуются «страшные» костюмы и грим, налобные фонарики необходимы, а наушники, наоборот, запрещены. Зарегистрироваться для участия можно прямо на месте. Кстати, быть бегуном не обязательно, многие преодолевают дистанцию быстрым шагом.

Где: парк на холме Витков, Прага 3

Когда: 26 октября с 15:00, детский забег в 17:00, основной – в 18:15

Вход: участие в забеге 200 крон для детей, 500 крон для взрослых

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Концерт для Республики

В воскресенье и в понедельник в Муниципальном доме пражский симфонический оркестр в честь праздника исполнит «Мою родину» Берджиха Сметаны.

Где: Муниципальный дом – зал Сметаны, náměstí Republiky 5, Прага 1

Когда: 27 октября в 10:00, 28 октября в 18:00

Вход: 400-800 крон

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День открытых дверей в Муниципальном доме

В понедельник желающие смогут осмотреть помещения одного из самых красивых зданий, построенных в Праге в XX веке, без необходимости покупать билет на концерт. Каждые 15 минут в Зале Сметаны будет начинаться экскурсия, а в зале Сладковского покажут фильм о Муниципальном доме.

Где: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Прага 1

Когда: 28 октября с 09:00 до 16:00

Вход: бесплатно

День открытых дверей в Сенате

Сенат проведет свой второй и последний день открытых дверей в этом году. В составе организованной групповой экскурсии можно посетить Вальдштейнский дворец, индивидуальной – Коловратский. Предварительная регистрация не нужна, но стоит подготовиться к долгим очередям.

Где: Valdštejnský palác, Valdštejnské náměstí 4, Прага 1

Когда: 28 октября с 09:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в нижней палате парламента

В ходе часовой экскурсии участники этой акции посетят зал заседаний и другие помещения в комплексах Смиржицкого, Штернберкского и Туновского дворцов.

Где: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR — Thunovský palác, Sněmovní 4, Прага 1

Когда: 28 октября с 10:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Крамаржовой вилле

В честь праздника можно посетить резиденцию чешских и чехословацких премьеров, бывшую виллу Карела Крамаржа, политика, русофила и первого премьер-министра Чехословакии. В здании, построенном в 1914 году, находится 56 различных помещений: жилые покои, кабинеты, столовые, гостиные, залы для приемов и даже бильярдный зал. Посетителей будет сопровождать экскурсовод.

Где: Крамаржова вилла, Gogolova 212/1, Прага 1

Когда: 28 октября с 09:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Министерстве промышленности и торговли

Гости смогут заглянуть не только в кабинет министра и залы для отдыха и протокольных мероприятий, но и в гигантский стеклянный купол-шар, обычно закрытый для общественности.

Где: Na Františku 32, Прага 1

Когда: 28 октября с 09:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Министерстве сельского хозяйства

Здание, построенное по проекту знаменитого архитектора Франтишека Ройта в 30-х годах прошлого века, можно посетить в ходе организованных экскурсий, которые будут начинаться каждые полчаса. Предварительная регистрация не требуется.

Где: Těšnov 17, Прага 1

Когда: 28 октября с 10:00 до 16:30

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Министерстве труда и социальных дел

Здесь обещают не только показать кабинеты и залы, но и рассказать об актуальных проблемах, которыми занимается ведомство.

Когда: Na Poříčním právu 1, Прага 2

Когда: 28 октября с 09:30 до 14:30

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в пражской мэрии

Мэрия открывает сразу три своих объекта: соседствующие друг с другом Новую ратушу и резиденцию мэра на Марианской площади, а также дворец Шкоды по адресу Jungmannova 29. Везде, кроме резиденции, можно попасть без регистрации (впрочем, и туда обещают пускать, если места освободятся). Будут открыты зал заседаний, комнаты отдыха, столовая и небольшой зимний сад в резиденции градоначальника.

Где: Mariánské náměstí 1 и 2, Jungmannova 29, Прага 1

Когда: 28 октября с 09:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Льготный вход в Национальный технический музей

В понедельник в честь государственного праздника посетить политехнический музей можно за 50 крон — такая возможность выпадает всего восемь раз в год.

Где: Kostelní 42, Прага 7

Когда: 28 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 50 крон

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Бесплатный вход в Национальный музей

Все пражские объекты Национального музея в понедельник можно посетить бесплатно, включая историческое здание на Вацлавской площади. Правда, там наверняка будут огромные очереди, поэтому есть смысл обратить внимание на другие здания музея, например национальный памятник на Виткове или Чешский музей музыки.

Где: Václavské náměstí 68, Прага 1

Когда: 28 октября

Вход: бесплатно

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Бесплатный вход в Национальную галерею

Свободный вход в свои здания (Выставочный дворец, монастырь св. Анежки Чешской и Салмовский дворец на Градчанской площади) также объявила Национальная галерея. Кроме того, для посетителей предусмотрены сопроводительная программа и экскурсии.

Где: Klášter sv. Anežky České, Veletržní, Salmovský palác

Когда: 28 октября с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Вечера на крыше «Люцерны»

В субботу и воскресенье крыша знаменитого пражского дворца откроется в последний раз в этом году. Вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: с 15:00 до наступления темноты

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца проходит обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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