Как провести в Праге выходные 5 и 6 октября

Осень вступила в свои права — погоду обещают посредственную, зато культурно-развлекательная программа внушает оптимизм. На выходных в Праге продолжатся Дни архитектуры и фестиваль современного искусства 4+4 dny v pohybu, состоятся гонки реторавтомобилей и шоу фудтраков, в зоопарке отметят Международный день животных… В общем, скучать не придется.

Фото: Prague City Tourism

Дни архитектуры

В выходные продолжится масштабный и разносторонний фестиваль, который начался во вторник. Он проходит в девятый раз, охватывая множество пражских объектов. Вход на все мероприятия в рамках фестиваля — экскурсии, кинопоказы (им уделено особое внимание), воркшопы, неформальные дискуссии — бесплатный. Кстати, Дни архитектуры охватывают не только Прагу, но и множество других чешских городов.

Где: список объектов и расписание см. на сайте

Когда: до 7 октября

Вход: бесплатно

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Фестиваль современного искусства 4+4 dny v pohybu

Начавшийся в пятницу восьмидневный фестиваль признан наполнить Прагу «культурным адреналином»: актуальными провокационными акциями в различных жанрах, от танца до театра, включая выставки и аудиовизуальные проекты. Главная экспозиция под названием Nikdo nemá nic при участии более чем 60 представителей мира современного искусства проходитт в Десфоурском дворце на Флоренце.

Где: Десфоурский дворц, театры Archa и Ponec, центр современного искусства DOX, карлинские казармы и др.

Когда: до 12 октября

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Шоу фудтраков

На Смиховской наплавке состоится фестиваль фастфуда на колесах: гамбургеров, хотдогов, пиццы, бельгийской картошки, пастрами, тайских блюд и т.д. Традиция фудтраков зародилась в США в 1872 году, когда фургончики с едой еще перемещались на лошадиной тяге. Сейчас это явление, уже, естественно, механизированное, наиболее распространено в Италии, Франции и Польше.

Где: Смиховская наплавка, Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 5 октября с 10:00 до 19:00

Вход: 50 крон

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Пивной фестиваль в Нусле

5 октября для общественности откроют территорию Нусельской пивоварни, где сейчас проходит так называемая ревитализация. По этому поводу состоится фестиваль с участием малых пивоварен Bad Flash, Bašta, Clock, Čestmír, Hendrych, Chříč, Matuška, Měšťanský pivovar Turnov, Muflon, Permon, Pivovar Moucha, Raven, Zichovec и выступлениями музыкантов.

Где: Нусельская пивоварня, между Bělehradská 7 и Křesomyslova, Прага 4

Когда: 5 октября с 13:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Выставка и «гонки» исторических авто Pražská Noblesa

В субботу Праге в 12-й раз пройдет заезд исторических автомобилей. Участники начнут собираться на парковках водного комплекса Žluté lázně и ботеля Racek в 10:00, в 10:00 начнется первая «гонка» про Праге 2 и Праге 4 (скорость — максимум 50 км/ч), в 13:00 — вторая. С 14:30 до 17:00 автомобили-ветераны можно будет увидеть на Карловой площади, а с 16:00 до 17:00 в Новоместской ратуше огласят победителей заездов. Всего ожидается участие около 140 исторических авто.

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Прага 4, Карлова площадь, Новоместская ратуша

Когда: 5 октября с 08:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Крамаржовой вилле

Впервые в этом году распахнет двери для общественности резиденция чешский и чехословацкий премьеров, бывшая вилла Карела Крамаржа, политика, русофила и первого премьер-министра Чехословакии. В здании, построенном в 1914 году, находится 56 различных помещений: жилые покои, кабинеты, столовые, гостиные, залы для приемов и даже бильярдный зал. Посетителей будет сопровождать экскурсовод. Следующий день открытых дверей здесь состоится 28 октября.

Где: Крамаржова вилла, Gogolova 212/1, Прага 1

Когда: 5 октября с 09:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Престольный праздник в Бржевновском монастыре

У монастыря пройдет Břevnovské posvícení — осенняя ярмарка в средневековом стиле со старочешскими угощениями, пивом, медовухой, вином и бурчаком, ремесленными мастерскими для детей и выступлениями шута. В оба дня можно посетить и сам монастырь.

Где: Markétská 1, Прага 6

Когда: 5-6 октября

Вход: бесплатно

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Старочешский праздник в Žluté lázně

В спортивно-развлекательном комплексе на берегу Влтавы оба выходных будет проходить праздник в старочешском стиле, ориентированный на детей. В программе — постановки на историческую тему, школа жонглеров, хождение по канату, гадания, шуты и силачи, рисование на лице, ярмарка и многое другое. Все это под средневековую музыку.

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Прага 4

Когда: 5 октября с 10:00 до 18:00, 6 октября с 10:00 до 16:00

Вход: для детей и сопровождающих бесплатно

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Международный день животных в Пражском зоопарке

В субботу зоосад отметит свой «профильный» праздник. В «Резервации Бороро» зверям будут вручать подарки в 11:00, 13:00 и 15:00, а в 14:00 с третьим днем рождения поздравят слоненка Руди. С 10:00 до 16:00 в вольере слонов будет проходить специальная программа: посетителям расскажут о том, как содержатся эти огромные животные в зоопарке и как с ними работают заводчики.

Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3, Прага 7

Когда: 5 октября

Вход: по обычным билетам в зоопарк — 150 крон для детей, 200 крон для взрослых

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»

На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).

Где: Дворец Кинских, Staroměstské náměstí 12, Прага 1

Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00

Вход: 150-480 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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