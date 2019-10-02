Прощай, Чешский соловей: Чехия и мир скорбят по Карелу Готту

Поздно вечером 1 октября, незадолго до полуночи, на 81-м году жизни скончался один из символов Чехии — исполнитель Карел Готт. Он умер дома, в кругу семьи, от острого лейкоза.

Фото: facebook.com/kocicipani.cz

Совсем недавно, 13 июля, 420on.cz поздравлял именитого певца с юбилеем и публиковал подборку его главных хитов. Тогда уже было известно о плохом самочувствии Готта, но его уход из жизни стал настоящим шоком. В последний раз исполнитель выступил на публике в мае, выйдя на сцену во время пражского концерта музыканта и телеведущего Леоша Мареша.

У Карела Готта остались вдова и две дочери. Со старшей, 13-летней Шарлоттой Эллой, он недавно записал совместную композицию, которую многие восприняли как прощание.

Невосполнимая утрата

О своем диагнозе музыкант, которому ранее удалось победить рак, сообщил в середине сентября. «Я не хотел обременять вас своими проблемами, я не тот человек, который публично говорит о личной жизни, особенно о здоровье, и вызывает жалость», — писал в Facebook Готт, который недавно отметил 80-летний день рождения, но из-за проблем со здоровьем был вынужден отметить запланированное выступление на музыкальном фестивале.

Реакция в стране и за ее пределами

В течение дня о смерти Карела Готта высказалось множество известных чехов, начиная от политиков, включая президента Милоша Земана («Карел Готт был истинным артистом, который раздавал себя другим. Это изнуряет, но именно это делает артиста артистом. Карел Готт дарил свою жизнь поколениям, дарил нам всем»), и заканчивая известным хоккеистом Яромиром Ягром. «Более двух тысяч лет назад Бог отправил на землю Иисуса, чтобы тот нам показал, как правильно жить, а 80 лет назад нам, чехам, был послан Карел Готт, чтобы он сделал нашу жизнь лучше своими песнями. Спасибо», — написал спортсмен.

(Что касается чешского президента, то после известия о болезни Готта в середине сентября он пообещал вручить ему высшую государственную награду — в 2009 году певец уже получил от Вацлава Клауса медаль за заслуги первой степени, но не в этом году, так как список номинантов закрыт.)

Печальную новость друг за другом сообщали СМИ в Европе и за ее пределами. Отреагировало на известие о кончине Готта и посольство России в Чехии. «Его жизнь и творчество стали примером преданности искусству, порядочности, мужества артиста и человека. Талант и профессионализм, а также личные качества снискали Карелу Готту славу и любовь публики широко за пределами Чехии. Его смерть — тяжелая утрата для миллионов почитателей «чешского соловья» в России, в памяти и сердцах которых он останется навсегда», — написали представители дипмиссии в Facebook.

Стоит отметить, что Готт не раз приезжал на гастроли в СССР и неплохо говорил по-русски.

Редкие снимки

В соцсетях появились редкие фото, на которых изображен Карел Готт. Особое внимание привлекает снимок чешского исполнителя с Йоко Оно и Джоном Ленноном, сделанный в Лондоне в 70-х.

Среди других знаковых кадров – совместный с Владимиром Высоцким. Музыканты познакомились в Риге в 1972-м.

Чешский народ прощается с Карелом Готтом

Весь день 2 октября люди несли цветы к вилле певца на Бертрамке (Смихов, Прага 5). Все желающие также могут выразить соболезнование родным и близким музыкантам, а также поделиться своими воспоминаниями о нем, в ратуше Праги 5 на улице Štefánikova, где подготовлена траурная книга. Оставить в ней запись можно в любой день до конца недели. Ратуша открыта до 20:00.

Прощание на высшем уровне

После смерти певца чешское правительство собралось на экстренное заседание, на котором было принято решение похоронить Карела Готта с государственными почестями при условии, что на это согласятся его близкие. В день похорон будет объявлен государственный траур: на всех административных зданиях приспустят флаги. Знамена на Пражском Граде и в президентской резиденции в Ланах уже были приспущены в среду, 2 октября, после известия о смерти певца.

Не остались в стороне и власти Праги. Мэр чешской столицы Зденек Гржиб объявил, что именем Карела Готта может быть названо одно из общественных пространств городе. Его поддержало руководство Праги 5, где проживал певец. Какой объект будет выбран – улица, площадь или, например, парк – пока неизвестно. Стоит отметить, что Карел Готт – уроженец города Пльзень. Весьма вероятно, что его имя будет увековечено и там.

Прощание с Карелом Готтом будет проходить в пятницу, 11 октября, с 08:00 до 22:00 во дворце Жофин на Славянском острове. Вдова исполнителя сообщила, что мессу отслужит пражский архиепископ кардинал Доминик Дука, а затем 12 октября в 11:00 начнутся похороны в соборе Святых Вита, Вацлава и Войтеха на Пражском Граде.

Жизнь Карела Готта в цифрах

Пока другие СМИ публиковали некрологи, чешский Forbes выступил в логичном для себя формате — трансформировал жизнь и карьеру Готта в сухие цифры. Они дают наглядное представление о том, насколько успешен и значим для Чехии был певец. Журналисты собрали эти данные при подготовке к юбилею исполнителя.

С начала своей карьеры в 1965 году Карел Готт продал 50 млн аудионосителей: пластинок, кассет, компакт-дисков, цифровых альбомов. Дома и за границей он выпустил 293 альбома и 987 синглов. На его счету одна бриллиантовая пластинка (более 10 млн проданных копий) и семь золотых (более 1 млн за определенный промежуток времени). Видео, в котором Карел Готт с дочерью Шарлоттой Эллой исполняет песню «Srdce nehasnou», на YouTube посмотрели более 14 млн раз.

Легендарный исполнитель 42 раза удостаивался титула «Чешский соловей». На его последний сольный концерт, который состоялся в O2 Arena прошлым летом, было продано билетов на 20 млн крон.

Нам будет не хватать божественного Кайи — золотого голоса Чехии.