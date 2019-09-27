Как провести в Праге выходные 28 и 29 сентября

28 сентября в Чехии отмечают День чешской государственности, или День святого Вацлава. К празднику, который в этом году выпадает на субботу, приурочено множество интересных (и часто бесплатных) мероприятий. Не пропустите!

Волна дней открытых дверей, начавшаяся в прошлые выходные, продолжится. Свои двери для публики распахнут сразу несколько министерств, а ведущие музеи можно будет посмотреть на выгодных условиях или даже бесплатно.

День открытых дверей в Министерстве культуры

Министерство культуры даст возможность посетить свое основное здание — Ностицкий дворец на Мала-Стране в стиле раннего барокко. В здании есть залы для торжественных приемов, библиотека с 14 тысячами ценных книг, часовня Вознесения Девы Марии.

Где: Ностицкий дворец, Maltézské náměstí 1, Прага 1

Когда: 28 сентября с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Министерстве здравоохранения

Это министерство также можно посетить без предварительной записи. Гостей ждет часовая экскурсия (начало каждые 20 минут) с осмотром противоатомного бункера. Также для посетителей организована зона здоровья с возможностью пройти диагностику и пообщаться с медиками.

Где: Palackého náměstí 4, Прага 2

Когда: 28 сентября с 09:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Министерстве финансов

В министерство, отвечающее за финансовую политику Чехии, также можно попасть без предварительной резервации (кроме первых шести экскурсий с 09:00 до 10:00). Обещают экскурсию по историческому зданию (бывшему монастырю кармелиток) и современному, построенному в 1928 году, с возможностью заглянуть в кабинет Алены Шиллеровой и зал заседаний. В саду министерства пройдет сопроводительная программа, включая презентацию работы служебных собак таможенной службы.

Где: Letenská 15, Прага 1

Когда: 28 сентября с 10:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Министерстве обороны

Военное ведомство также присоединилось к акции, но пускать в его комплекс будут только граждан Чешской Республики и по предварительной регистрации.

Где: Tychonova 1, Прага 1

Когда: 28 сентября с 09:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Льготный вход в Национальный технический музей

В субботу посетить музей можно за 50 крон — такая возможность выпадает всего восемь раз в год.

Где: Kostelní 42, Прага 7

Когда: 28 сентября с 10:00 до 18:00

Вход: 50 крон

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Бесплатный вход в Национальный музей

Все пражские объекты Национального музея в субботу можно посетить бесплатно, включая историческое здание на Вацлавской площади. Правда, там наверняка будут огромные очереди, поэтому есть смысл обратить внимание на другие здания музея, например национальный памятник на Виткове или Чешский музей музыки.

Где: Václavské náměstí 68, Прага 1

Когда: 28 сентября

Вход: бесплатно

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Святовацлавское шествие

В субботу, 28 сентября, два раза состоится костюмированное Святовацлавское шествие — кульминация посвященных покровителю Чехии осенних ярмарок. Оно начнется в 14:00 и 16:00 в нижней части Вацлавской площади. Во главе процессии будет князь Вацлав в сопровождении дружины, фехтовальщиков, танцовщиц и музыкантов, а княжеский герольд расскажет присутствующим о временах, когда жил главный чешский святой. Также в этот день на Вацлавской площади с 13:00 до 13:45 будет звучать средневековая музыка, а между 15:00 и 16:00 пройдут рыцарские турниры и конкурсы для детей.

Где: Вацлавская площадь

Когда: 28 сентября

Вход: бесплатно

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Органный концерт в Муниципальном доме

В честь праздника в Сметановом зале пройдет органный концерт, организованный при поддержке посольства Швейцарии в Чехии. Среди выступающих заявлен Бенджамин Ригетти, один из самых известных органистов нашего времени. Билеты еще есть в продаже.

Где: Муниципальный дом, náměstí Republiky 5, Прага 1

Когда: 28 сентября в 11:00

Вход: 350 крон

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Концерт Стаса Михайлова в Праге

В субботу в Форуме Карлин российский исполнитель представит новую программу «Все для тебя», воспевающую жизненный путь человека со всеми его невзгодами и радостями, красотой, верой, надеждой и любовью. Стас Михайлов будет общаться тет-а-тет со зрителями без дополнительного антуража и приглашенных звезд.

Где: Форум Карлин, Pernerova 51, Praha 8

Когда: 28 сентября в 19:30

Вход: от 875 крон

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День рождения Пражского зоопарка

В субботу пражский зоосад отмечает 88-летие и предложит по этому поводу обширную развлекательную программу при участии знаменитых гостей. Ее главной темой станет лошадь Пржевальского, многолетний символ зоопарка. Также будет торжественно открыт новый павильон попугаев, где можно будет увидеть гиацинтовых ара и других экзотических пернатых.

Где: зоопарк Праги, U Trojského zámku 3, Прага 7

Когда: 28 сентября

Вход: по обычным билетам (150 крон для детей, 200 крон для взрослых)

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День открытых дверей на строительстве Виадука Негрелли

В воскресенье можно будет узнать, как идут работы по реконструкции исторического транспортного объекта. Экскурсии по мосту начинаются на улице Prvního pluku и заканчиваются на острове Штванице, где будет предложена развлекательная и познавательная программа с запуском различных типов дронов. Среди организаторов — Министерство транспорта.

Где: Виадук Негрелли, Prvního pluku, Прага 8

Когда: 29 сентября с 10:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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Веганский фестиваль на Вышеграде

Организаторы акции подчеркивают, что еда в данном случае не главное, а веганство — не только отказ от животных продуктов, но и образ жизни и мышления, поэтому в рамках фестиваля пройдет множество лекция и воркшопов. Но еда, конечно, тоже будет.

Где: Вышеград, V Pevnosti 159/5b, Прага 2

Когда: 28-29 сентября

Вход: 100 крон

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Фестиваль чили

На набережной Влтавы будут ждать любителей острого и очень острого: осень — самое время пополнить запасы согревающих деликатесов и приправ на зиму.

Где: Smíchovská náplavka — Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 28 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: 50 крон, дети до 12 лет бесплатно

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Международный фестиваль еды в Žluté lázně

В программе гастрономического праздника — деликатесы из разных стран Европы, Азии и Америки, кулинарные шоу и мастер-классы, конкурсы и зажигательная музыка разных народов.

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Прага 4

Когда: 28-29 сентября с 11:00 до 22:00

Вход: в предварительной продаже 120 крон

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Винобрани на Высочанах

У тех, кто еще не успел попробовать бурчак в этом году, есть шанс исправиться. В этот уик-энд винобрани отметят на винодельне «Махалка» у трассы для бобслея. Акция с музыкой, традиционными винодельческими обрядами, большим выбором вин, деликатесами на гриле и впечатляющим видом на Прагу состоится уже в 20-й раз.

Где: Vinice Máchalka, Prosecká 430/36, Прага 9

Когда: 28-29 сентября

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Фестиваль Zero Waste

В воскресенье в Инвалидовне пройдет фестиваль, цель которого — в увлекательной форме научить людей сократить производство мусора и отказаться от покупки вещей, которые им на самом деле не нужны. В программе — мастер-классы и воркшопы, ярмарка переработанных экологичных товаров, продажа продуктов питания без лишней упаковки и т.д. В этом году акция состоится впервые.

Где: Инвалидовна, Sokolovská 24/136, Прага 8

Когда: 29 сентября с 12:00 до 19:00

Вход: добровольные взносы

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Praguemarket

На площади Республики у супермаркета Billa любители дизайна и хендмейда снова смогут купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от 50 независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: 28-29 сентября с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Вечера на крыше «Люцерны»

В субботу и воскресенье с 15:00 открыта для посещения крыша знаменитого пражского дворца. Ее гости могут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев, которые растут на террасе. Периодически там проходят концерты, лекции и воркшопы. Вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере. В этот уик-энд площадка приготовила необычную акцию, посвященную грибам и блюдам из них.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: с 15:00 до наступления темноты

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»

На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).

Где: Дворец Кинских, Staroměstské náměstí 12, Прага 1

Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00

Вход: 150-480 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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