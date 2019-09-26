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Как флешмоб Tetris Challenge проходит в Чехии и других странах

Как флешмоб Tetris Challenge проходит в Чехии и других странах

Дмитрий Иволга 88 0
В соцсетях набирает обороты новый флешмоб: экстренные службы — пожарная охрана, спасатели, полицейские и так далее — с хештегом #TetrisChallenge публикуют фото своих транспортных средств, формы, снаряжения и себя самих в стиле наборов «Лего». На днях к инициативе присоединилась чешская полиция.
Фото: Policie České republiky
Как флешмоб Tetris Challenge проходит в Чехии и других странах

Пока готовился этот материал, своим фото поделились патрульные из Праги 5.

Городская полиция Праги

Первый снимок в таком стиле полицейские Новой Зеландии сделали и опубликовали в твиттере еще в ноябре 2018 года, однако он не вызвал бурной реакции.

Полиция Новой Зеландии

Флешмоб запустила фотография, которую 1 сентября выложили в инстаграм и фейсбук сотрудники полиции швейцарского Цюриха. «Правильного» тега тогда еще не было.

Полиция Цюриха

Вскоре их инициативу подхватили пожарные из Тузиса (тоже Швейцария)…

Пожарные Тузиса

и Женевы.

Пожарные Женевы

Затем флешмоб вырвался за пределы Швейцарии. Снимки в технике, известной как нолинг (knolling), когда объекты выкладываются под углом 90 градусов друг к другу и фотографируются сверху, выложили пожарные Сингапура:

Пожарные Сингапура

Не остался в стороне дорожный патруль из Венгрии.

Венгерский дорожный патруль

Венгерская полиция умудрилась встроить в композицию служебных собак.

Венгерская полиция

А в Нидерландах кроме сотрудников скорой помощи в акции поучаствовали военные медики

Военные медики Нидерландов

…и даже пляжный патруль.

Фото военной полиции Сан-Паулу (Бразилия) вышло особенно эффектным.

Сан-Паулу

Наконец, к акции присоединились и экстренные службы стран бывшего СССР. Вот что получилось у белорусских спасателей:

Белорусские спасатели

А это – дорожный патруль Центра организации дорожного движения в Москве

ЦОДД

и псковская команда «Россетей»:

Россети

Свой снимок выложила и украинская скорая помощь:

Украинская скорая помощь

Десятки подобных снимков (и таких, где вместо автомобилей изображены вертолеты или лодки) можно найти в инстаграме, фейсбуке и твиттере по тегу #TetrisChallenge.

Кстати, представители чешской полиции намекнули, что продолжат выкладывать фото в рамках челленджа. Как появятся – добавим.

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Темы
социальные сети полиция пожарники спасатели
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