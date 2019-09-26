Как флешмоб Tetris Challenge проходит в Чехии и других странах

Пока готовился этот материал, своим фото поделились патрульные из Праги 5.
Первый снимок в таком стиле полицейские Новой Зеландии сделали и опубликовали в твиттере еще в ноябре 2018 года, однако он не вызвал бурной реакции.
Флешмоб запустила фотография, которую 1 сентября выложили в инстаграм и фейсбук сотрудники полиции швейцарского Цюриха. «Правильного» тега тогда еще не было.
Вскоре их инициативу подхватили пожарные из Тузиса (тоже Швейцария)…
и Женевы.
Затем флешмоб вырвался за пределы Швейцарии. Снимки в технике, известной как нолинг (knolling), когда объекты выкладываются под углом 90 градусов друг к другу и фотографируются сверху, выложили пожарные Сингапура:
Не остался в стороне дорожный патруль из Венгрии.
Венгерская полиция умудрилась встроить в композицию служебных собак.
А в Нидерландах кроме сотрудников скорой помощи в акции поучаствовали военные медики
…и даже пляжный патруль.
Фото военной полиции Сан-Паулу (Бразилия) вышло особенно эффектным.
Наконец, к акции присоединились и экстренные службы стран бывшего СССР. Вот что получилось у белорусских спасателей:
А это – дорожный патруль Центра организации дорожного движения в Москве
и псковская команда «Россетей»:
Свой снимок выложила и украинская скорая помощь:
Десятки подобных снимков (и таких, где вместо автомобилей изображены вертолеты или лодки) можно найти в инстаграме, фейсбуке и твиттере по тегу #TetrisChallenge.
Кстати, представители чешской полиции намекнули, что продолжат выкладывать фото в рамках челленджа. Как появятся – добавим.