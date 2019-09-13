Как провести в Праге выходные 14 и 15 сентября

В выходные состоится сразу несколько праздников сбора винограда — винобрани, откроются первые осенние ярмарки и продолжатся Дни европейского наследия. И это далеко не все. Проведите уик-энд с удовольствием!

Фото: Prague City Tourism

Винобрани на площади Йиржи из Подебрад

В субботу стоит посетить одну из старейших и самых любимых пражанами акций такого рода с большим выбором деликатесов, музыкальной программой и неизменными очередями за бурчаком. О том, как выбрать правильный бурчак, читайте в этой статье.

Где: площадь Йиржи из Подебрад, Прага 3

Когда: 14 сентября

Вход: бесплатно

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Винобрани в Королевском саду Пражского Града

Целый уик-энд пить бурчак и «готовые» вина будут в самом сердце столицы. Гостям обещают выступления фольклорных коллективов, развлекательную программу для детей, демонстрацию работы реплики исторического виноградного пресса и, конечно же, дегустацию и продажу бурчака.

Где: Королевский сад, Прага 1

Когда: 14 и 15 сентября с 11:00 до 19:00

Вход: в Королевский сад — бесплатно

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Винобрани на винодельне Святой Клары

В Тройском ботаническом саду можно будет выпить вина или бурчака, слушая джаз и свинг, а также принять участие в экскурсии по винодельне.

Где: винодельня Святой Клары, Trojská 800/196, Прага 7

Когда: 14 и 15 сентября с 11:00 до 19:00

Вход: 200 крон

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Винобрани в Тройском замке

По соседству праздник сбора винограда состоится только в субботу. Начало акции — в 11:00, билеты стоимостью 200 крон (в подарок — бокал для дегустаций) будут продаваться на месте. Детский билет (без бокала) обойдется в 90 крон, а за 100 крон можно взять с собой собаку.

Где: сад Тройского замка, U Trojského zámku 1, Прага 7

Когда: 14 сентября с 11:00

Вход: 90-200 крон

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Фестиваль просекко в Žluté lázně

В зоне для спорта и отдыха на берегу Влтавы можно будет попробовать десятки сортов просекко и других игристых вин. В качестве закуски предлагаются разнообразные морепродукты, итальянская пицца и десерты.

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Прага 4

Когда: 14-15 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: в предварительной продаже 170 крон, на месте 200 крон

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Вьетнамская кухня на Голешовицком рынке

На фестиваль приглашаются все поклонники аутентичной вьетнамской еды, а также те, кому только предстоит ее для себя открыть.

Где: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7 — зал 13

Когда: 14-15 сентября с 10:00 до 19:00

Вход: в предварительной продаже 120 крон, на месте 170 крон

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Zažít Americkou jinak

Улица Americká на Виноградах станет полигоном для «соседского» уличного фестиваля Zažít město jinak, который в других уголках столицы пройдет на неделю позже. В программе — театральные представления, музыкальные выступления, воркшопы, еда (включая мексиканскую: параллельно будет проходить традиционный мексиканский праздник La Calle Mexicana) и напитки. Акция привлекла к себе скандальное внимание постерами, на которых изображена красная бейсболка с надписью «Keep Americká great».

Где: улица Americká и ее окрестности, Прага 2

Когда: 14 сентября с 10:45 до 21:30

Вход: бесплатно

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Святовацлавские ярмарки

В субботу, 14 сентября, на Вацлавской площади и площади Республики откроются первые ярмарки осенне-зимнего сезона — святовацлавские. Осенние ярмарки традиционно предлагают большой выбор угощений и напитков, но в этом году ожидается новинка — улитки, которых организаторы праздника называют любимым лакомством средневековых королей. Гостей ярмарок на каждой из двух площадей ждут по 22 киоска, купить в которых можно будет прежде всего деликатесы, медовуху и вина чешского производства, а также вручную изготовленные изделия: свечи, осенние украшения для дома, керамику и многое другое.

Где: Вацлавская площадь и площадь Республики

Когда: 14-28 сентября

Вход: бесплатно

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Praguemarket

В другой части площади Республики, у супермаркета Billa, любители дизайна и хендмейда смогут купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от 50 независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: 14-15 сентября с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Дни европейского культурного наследия

В эти выходные продолжается Дни европейского наследия — 2019. Можно будет посетить объекты, которые в другие дни недоступны публике, а те, что всегда открыты для туристов, предложат специальную программу. В Праге в Днях европейского наследия участвует 31 объект, среди которых ателье фотографа Йозефа Судека, Грабова вилла, дворец Жофин, дворец Турн-и-Таксис, Либеньский замок, стрельбище в районе Кобылисы, Тройская пивоварня, старые очистные сооружения в районе Бубенеч, а также бывшая рыбацкая колония в Трое и смотровая площадка на Петршине, за обсерваторией. Планируя маршрут, обращайте внимание на график работы каждого из участников.

Где: 31 объект в Праге

Когда: 14-15 сентября

Вход: во многие объекты — бесплатно

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«Прага Дворжака»

Продолжается и международный фестиваль классической музыки, который, в соответствии с названием, посвящен творчеству Антонина Дворжака. В субботу в Рудольфинуме выступит Пражский филармонический оркестр (PKF), в воскресенье — представители израильской филармонии. На субботнее мероприятие билеты еще доступны в официальной продаже.

Где: Рудольфинум, Alšovo nábřeží 79/12, Прага 1

Когда: 14 и 15 сентября в 20:00

Вход: от 690 крон

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Детский уик-энд на Пражском Граде

Переходим к детским развлечениям. Акция, которая состоится же в 32-й раз, позволит детям в игровой форме познакомиться с историей Чехии и с ее главным замком. Начало программы — у входа на экспозицию Příběh Pražského hradu.

Где: Пражский Град, Прага 1

Когда: 14-15 сентября с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Детский праздник в аквацентре Šutka

Аквапарк в субботу предлагает отметить или скрасить начало нового учебного года. В программе кроме водных игр — волшебная дискотека и конкурсы с призами: сладостями, билетами в аквацентр и т.д. Каждому маленькому гостю на входе и выходе подарят сахарную вату.

Где: аквацентр Šutka, Čimická 41, Прага 8

Когда: 14 сентября с 11:00 до 16:00

Вход: 240 крон на целый день для детей, 420 крон для взрослых

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День спасательных служб

Еще одна акция, ориентированная прежде всего на младшее поколение: в выставочном центре Голешовице можно будет увидеть около 100 единиц техники и увидеть в действии подразделения полиции, пожарной охраны, армии и спасателей, а также узнать о курсах первой помощь, самообороны и так далее.

Где: выставочный центр Голешовице, за павильонами Кржижика

Когда: 14 сентября с 15:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Night Run Praha

А теперь — немного спорта. В субботу в Летенских садах в шестой раз состоится вечер бега Night Run Praha. В программе — детский и семейный забег, а также дистанции 5 и 10 км. Зарегистрироваться можно прямо на месте, обязательное условие — иметь при себе налобный фонарик.

Где: Летенские сады, Прага 7

Когда: 14 сентября с 17:00 до 22:00

Вход: взнос для участников от 200 до 800 крон

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Riverside Boulder Contest

Прямо на набережной Рашина все выходные будут проходить соревнования по боулдерингу — одной из дисциплин скалолазания. На это стоит посмотреть, хотя бы для разнообразия.

Где: náplavka Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: 14-15 сентября

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Вечера на крыше «Люцерны»

В субботу и воскресенье с 15:00 открыта для посещения крыша знаменитого пражского дворца. Ее гости могут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев, которые растут на террасе. Периодически там проходят концерты, лекции и воркшопы. Вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: с 15:00 до наступления темноты

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»

На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).

Где: Дворец Кинских, Staroměstské náměstí 12, Прага 1

Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00

Вход: 150-480 крон

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Словенское искусство 1870-1930 годов

Обширная выставка, которая расскажет об импрессионизме и других стилях, определявших культурное пространство Словении между 1870 и 1930 годом, проходит в Школе верховой езды Пражского Града. Ее гости могут ознакомиться с более чем 450 экспонатами словенского искусства той поры. На выставке собраны лучшие образцы из областей живописи, скульптуры, архитектуры, графики, фотографии. Живопись представят словенские художники-импрессионисты.

Где: школа верховой езды Пражского Града, U Prašného mostu 53/7, Прага 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 150 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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