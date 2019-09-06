Что делать в Праге в выходные 7 и 8 сентября

Наступивший сентябрь положил конец летнему затишью. Кулинарные фестивали, концерты под открытым небом, спортивные состязания, акции для любителей техники — жизнь в Праге снова бьет ключом!

Дни европейского культурного наследия

В эти выходные состоятся многочисленные акции в рамках Дней европейского наследия — 2019. Можно будет посетить объекты, которые в другие дни недоступны публике, а те, что всегда открыты для туристов, предложат специальную программу. В Праге в Днях европейского наследия участвует 31 объект, среди которых ателье фотографа Йозефа Судека, Грабова вилла, дворец Жофин, дворец Турн-и-Таксис, Либеньский замок, стрельбище в районе Кобылисы, Тройская пивоварня, старые очистные сооружения в районе Бубенеч, а также бывшая рыбацкая колония в Трое и смотровая площадка на Петршине, за обсерваторией. Планируя маршрут, обращайте внимание на график работы каждого из участников.

Где: 31 объект в Праге

Когда: 7-15 сентября

Вход: во многие объекты – бесплатно

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Музыка из фильмов под открытым небом

При поддержке администрации Праги 5 в саду Кинских выступит Пражский кинооркестр, который исполнит темы из «Звездных войн», «Парка Юрского периода», «Гарри Поттера», «Аватара» и даже игры Fortnite.

Где: сад Кинских, Прага 5

Когда: 7 сентября в 17:00

Вход: бесплатно

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Пражский День железных дорог

Основные события Дня железных дорог, интересные и взрослым, и детям, развернутся на Смиховском вокзале. Оттуда можно будет прокатиться на исторических паровозах, дизельных поездах, ретроавтобусах. Там же состоится выставка локомотивов, будет возможность понаблюдать за собором модели железной дороги и так далее.

Где: железнодорожная станция Praha-Smíchov

Когда: 7 сентября с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно, проезд по билетам

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День аэродрома Летняны

Аэродром в десятый раз проведет ежегодный праздник для всех любителей техники – не только авиационной. В программе – авиашоу, выставка автомобилей-ветеранов марки «Ситроен» (она отмечает 100-летие) и многое другое.

Где: аэродром Летняны, Hůlkova 1075/35, Прага 9

Когда: 7 сентября с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Birell Grand Prix Praha 2019

В субботу в Праге состоится вечерний забег на 10 км со стартом и финишем на площади Республики. Приходите поболеть (только учтите, что в это время будет нарушено движение общественного транспорта).

Где: центр Праги

Когда: 7 сентября с 18:00 до 21:00

Вход: для зрителей бесплатно

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Заплыв во Влтаве

В этот же день смелые духом будут плавать во Влтаве ради борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Благотворительная акция проводится по примеру амстердамской (там плавают в каналах) и лондонской. Профессионалам предстоит преодолеть дистанцию в 1650 м, любителям — 600 м.

Где: Стрелецкий остров

Когда: 7 сентября

Вход: для зрителей 190 крон

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День открытых дверей в Грзанском дворце

Чешское правительство откроет для посещения один из своих объектов — Грзанский дворец с видом на Прагу, который особенно ценил Томаш Гарриг Масарик. Посетителей пускают организованными группами в сопровождении экскурсовода. Каждая экскурсия длится примерно 40 минут.

Где: Грзанский дворец, Loretánská 177/9, Прага 1

Когда: 7 сентября с 09:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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«Соседи, давайте знакомиться!»



На Жижкове в восьмой раз пройдет социально-культурная акция для всей семьи, призванная помочь интеграции иностранцев. В программе — музыкальные и танцевальные выступления, фокусы, кулинарные мастер-классы, игры для детей.

Где: парк Парукаржка, Прага 3

Когда: 7 сентября с 13:00 до 18:30

Вход: бесплатно

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Детский фестиваль Vyšehrátky

В выходные в 16-й раз пройдет фестиваль, неразрывно связанный с началом нового учебного года и на этот раз посвященный марионеткам и кукольному театру. Детей и их родителей, как обычно, ждут на Вышеграде.

Где: Вышеград, V Pevnosti 159/5b, Прага 2

Когда: 7-8 сентября

Вход: на некоторые акции по билетам

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Бургерфест

В первые выходные сентября в пражском выставочном комплексе пройдет фестиваль американских бургеров Jack Daniel’s. Самая крупная подобная акция в Европе проводится при поддержке посольства США. Кроме собственно бургеров ожидаются связанные с ними конкурсы, для гостей выступят группы Lake Malawi, Oli Alchemy, Sendwitch и другие.

Где: выставочный центр Голешовице, Прага 7

Когда: 7-8 сентября с 10:00 до 22:00

Вход: 150 крон на один день, 300 крон на два при покупке на месте, дети до 120 см бесплатно

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Фестиваль шницелей

На виноградской Тыловой площади пройдет нестандартная кулинарная акция – фестиваль шницелей Řízkobraní. Гости смогут попробовать шницели, приготовленные по разнообразным рецептам, с картофельным салатом и пивом.

Где: Tylovo náměstí, Прага 2

Когда: 7 сентября с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Asia Food Fest

На Смиховской наплавке состоится фестиваль с традиционными блюдами и напитками Китая, Таиланда, Вьетнама, Индии и более экзотических уголков Азии. Аутентичную атмосферу поддержит музыкальная и развлекательная программа.

Где: Smíchovská náplavka — Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 7 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: 50 крон

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Веганский фестиваль Veggie Náplavka

На следующий день на противоположной набережной Влтавы запланирована веганская акция, заявленная как крупнейшая в Чехии и одна из самых масштабных в мире. В программе – не только еда, но и воркшопы, музыка и спорт.

Где: Náplavka — Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: 8 сентября с 10:00 до 20:00

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Благотворительная акция TERIBEAR hýbe Prahou

До середины сентября на пражском Виткове фонд модели Терезы Максовой будет проводить необычную акцию: ее участники, зарегистрировавшись на сайте или прямо на месте и заплатив небольшой взнос, получат электронные чипы, которые будут считать преодоленное расстояние. За каждый пройденный километр в различные благотворительные организации (можно выбрать при регистрации) будет переведено 30 крон. В прошлом году 16 тысяч человек нагуляли или набегали за время акции 320 812,5 км.

Где: холм Витков (у памятника Жижке), Прага 3

Когда: 5-14 сентября

Вход: регистрация 200 крон для взрослых, 100 крон для детей

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Концерт в третьем дворе Пражского Града

Военную музыку на Пражском Граде в теплое время года исполняют с 1843-го, так что нынешний концертный сезон стал 176-м по счету. В эту субботу он закроется выступлением ансамблей стражи Пражского Града и Чешской полиции.

Где: Пражский Град, Прага 1

Когда: 7 сентября с 10:30 до 12:00

Вход: бесплатно

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Праздник сбора урожая на Летне

На Летенской равнине Министерство сельского хозяйства проведет «дожинки» — праздник, посвященный сбору урожая, с ярмаркой, демонстрацией ремесел, фольклорной и современной программой.

Где: Летенская равнина — Letenská pláň, Прага 7

Когда: 7 сентября с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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UMtrh

Мини-фестиваль UMtrh на этот раз пройдет на Малостранской площади. В нем примут участие чешские художники, ювелиры, дизайнеры, а также музыканты и другие творческие личности. Праздник будет интересен всем возрастным категориям и подойдет для семей с детьми.

Где: Малостранская площадь

Когда: 7 сентября

Вход: бесплатно

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«Прага Дворжака»

В воскресенье концертом в Рудольфинуме откроется международный фестиваль классической музыки, который состоится уже в 12-й раз и, в соответствии с названием, посвящен творчеству Антонина Дворжака. Произведения великого чешского композитора 8 сентбря исполнит Итальянский национальный оркестр радио и телевидения. Билеты еще можно купить.

Где: Рудольфинум, Alšovo nábřeží 79/12, Прага 1

Когда: 8 сентября в 20:00

Вход: 2490-3490 крон

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Вечера на крыше «Люцерны»

В субботу и воскресенье с 15:00 открыта для посещения крыша знаменитого пражского дворца. Ее гости могут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев, которые растут на террасе. Периодически там проходят концерты, лекции и воркшопы. Вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: с 15:00 до наступления темноты

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»

На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).

Где: Дворец Кинских, Staroměstské náměstí 12, Прага 1

Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00

Вход: 150-480 крон

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Словенское искусство 1870-1930 годов

Обширная выставка, которая расскажет об импрессионизме и других стилях, определявших культурное пространство Словении между 1870 и 1930 годом, проходит в Школе верховой езды Пражского Града. Ее гости могут ознакомиться с более чем 450 экспонатами словенского искусства той поры. На выставке собраны лучшие образцы из областей живописи, скульптуры, архитектуры, графики, фотографии. Живопись представят словенские художники-импрессионисты.

Где: школа верховой езды Пражского Града, U Prašného mostu 53/7, Прага 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 150 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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