Лучшее на месяц: чем заняться в Праге в сентябре

Чешская столица наконец пробуждается после летней сиесты. В первый месяц осени нас ждет множество культурных, познавательных и развлекательных мероприятий, в том числе с бесплатным входом.

Фото: prague.dinnerinthesky.cz

Музыка

Открытие 137-го сезона Национального театра

Театр уже традиционно откроет новый сезон хэппенингом на площади Вацлава Гавела между своим историческим зданием и Новой сценой. В этот раз он будет посвящен коллективам, в которых выступают служащие театра: музыканты, артисты, танцоры и т.д. Также гостям обещают угощения, розыгрыши, мастер-классы для детей. Наконец, скульптуру на площади нарядят в костюм Кармен. В случае плохой погоды фестиваль состоится в пространстве Новой сцены.

Где: площадь Вацлава Гавела, Прага 1

Когда: 3 сентября с 15:00

Вход: бесплатно

Концерт Арианы Гранде

В О2 Арене в рамках мирового турне, посвященного выходу альбома «Sweetener», выступит звезда молодого поколения американская певица Ариана Гранде. Билеты еще есть!

Где: O2 Arena, Českomoravská 2345/17, Прага 9

Когда: 4 сентября в 20:00

Вход : 490-2490 крон

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Городской пикник Hitradio

Последнее в 2019 году музыкально-кулинарное мероприятие из этой серии состоится в Ригровых садах. Выступят на нем Давид Стыпка и Xindl X.

Где: Ригровы сады, Прага 2

Когда: 5 сентября с 16:00 до 21:00

Подробная информация



Музыка из фильмов под открытым небом

При поддержке администрации Праги 5 в саду Кинских выступит Пражский кинооркестр, который исполнит темы из «Звездных войн», «Парка Юрского периода», «Гарри Поттера», «Аватара» и даже игры Fortnite.

Где: сад Кинских, Прага 5

Когда: 7 сентября в 17:00

Вход: бесплатно

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«Прага Дворжака»

В сентябре 2019 года международный фестиваль классической музыки состоится уже в 12-й раз, и на него традиционно съедутся ведущие мировые исполнители.

Где: монастырь святой Анежки Чешской и Рудольфинум

Когда: с 8 по 23 сентября

Подробная информация и продажа билетов

Концерт к 30-летию бархатной революции в Национальном театре

Национальный театр еще раз откроет сезон – на этот раз грандиозным концертом оперной труппы в историческом здании. Прозвучат произведения Сметаны, Дворжака, Бетховена, Верди, Яначека.

Где: главное здание Национального театра, Národní 2, Прага 1

Когда: 12 сентября в 19:00

Вход: 190-990 крон

Подробная информация

Концерт Майкла Бубле

Майкл Бубле, канадский певец, четырехкратный лауреат премии «Грэмми», в рамках концертного тура «An Evening with Michael Bublé» выступит в пражской Арене О2.

Где: O2 Arena, Českomoravská 2345/17, Прага 9

Когда: 17 сентября в 20:00

Вход: 2790-3590 крон

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Концерт группы Kabát

Выступлением легендарных чешских рокеров откроется новый многофункциональный концертный зал и культурный центр O2 universum. Часть выручки от продажи билетов пойдет на благотворительность.

Где: O2 universum, Českomoravská 2345/17, Прага 9

Когда: 26 сентября в 20:00

Вход: 999 крон

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Куда пойти с детьми

Фестиваль науки

На «кулатяке» в районе Дейвице состоится уже ставший традиционным фестиваль науки, на котором будет представлено более ста экспозиций для детей, подростков и взрослых. На фестивале этого года, по словам организаторов, можно будет проверить свои знания и навыки, но главное – осознать, что наука имеет различные формы и применения во всех сферах человеческой деятельности.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Когда: 4 сентября с 08:30 до 19:00

Вход: бесплатно

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День собак Праги 2

На площади Мира при поддержке районной администрации пройдет День собак. Его посетителям продемонстрируют работу служебных псов, расскажут об азах дрессировки, о том, как правильно общаться с питомцем, ухаживать за ним и кормить его. Также желающие смогут выбрать себе собаку из приюта или узнать, как стать волонтером.

Где: náměstí Míru, Прага 2

Когда: 4 сентября с 16:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Пражский День железных дорог

Основные события в этот день развернутся на Смиховском железнодорожном вокзале. Оттуда можно будет прокатиться на исторических паровозах, дизельных поездах, ретроавтобусах, посетить выставку локомотивов, понаблюдать за собором модели железной дороги и так далее.

Где: железнодорожная станция Praha-Smíchov

Когда: 7 сентября с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно, проезд по билетам

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Дни спасательных служб

В выставочном центре Голешовице можно будет увидеть около 100 единиц техники и увидеть в действии подразделения полиции, пожарной охраны, армии и спасателей, а также узнать о курсах первой помощь, самообороны и так далее.

Где: выставочный центр Голешовице, за павильонами Кржижика

Когда: 13-14 сентября с 15:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Детский уик-энд на Пражском Граде

Акция, которая состоится же в 32-й раз, позволит детям в игровой форме познакомиться с историей Чехии и с ее главным замком. Начало программы – у входа на экспозицию Příběh Pražského hradu.

Где: Пражский Град

Когда: 14-15 сентября с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Реконструкция битвы на Белой горе

На Белогорской равнине у парка Obora Hvězda пройдет двухдневный фестиваль, посвященный одному из переломных событий в чешской истории — битве 1620 года, в которой чешские войска противостояли императорской армии и силам Католической лиги. Сама битва в оба дня начнется в 15:00. Кроме нее гостей ждут средневековая ярмарка, выступления шутов и жонглеров, музыкантов и т.д.

Где: Obora Hvězda, Прага 6

Когда: 21-22 сентября с 12:00 до 17:00

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День рождения Пражского зоопарка

В конце сентября зоосад отмечает 88-летие и предлагает по этому поводу обширную развлекательную программу при участии знаменитых гостей. Ее главной темой станут лошади Пржевальского. Также будет торжественно открыт новый павильон.

Где: зоопарк Праги, U Trojského zámku 3, Прага 7

Когда: 28 сентября

Вход: по обычным билетам (150 крон для детей, 200 крон для взрослых)

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Дни открытых дверей

Грзанский дворец

Чешское правительство откроет для посещения один из своих объектов — Грзанский дворец с видом на Прагу, который особенно ценил Томаш Гарриг Масарик. Посетителей пускают организованными группами в сопровождении экскурсовода. Каждая экскурсия длится примерно 40 минут.

Где: Грзанский дворец, Loretánská 177/9, Прага 1

Когда: 7 сентября с 09:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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Дни европейского культурного наследия

Во вторую неделю сентября по всей Чехии пройдут многочисленные акции в рамках Дней европейского наследия — 2019. Можно будет посетить объекты, которые в другие дни недоступны публике, а те, что всегда открыты для туристов, предложат специальную программу. В Праге в Днях европейского наследия участвует 31 объект, среди которых ателье фотографа Йозефа Судка, Грабова вилла, дворец Жофин, дворец Турн-и-Таксис, Либеньский замок, стрельбище в районе Кобылисы, Тройская пивоварня, старые очистные сооружения в районе Бубенеч, а также бывшая рыбацкая колония в Трое и смотровая площадка на Петршине, за обсерваторией. Планируя маршрут, обращайте внимание на график работы каждого из участников.

Где: 31 объект в Праге

Когда : 7-15 сентября

Вход: во многие объекты – бесплатно

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День открытых дверей Транспортного предприятия Праги

DPP проводит подобные мероприятия регулярно и каждый раз открывает для общественности разные объекты. В этом сентября можно будет посетить депо и гараж в Гостиварже и трамвайное депо Страшнице.

Где: DOZ Hostivař, U Vozovny 590/6, Прага 10 и Vozovna Strašnice, Прага 10

Когда: 21 сентября с 10:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Чешском национальном банке

В тот же день можно посетить главное здание ČNB в центре Праги. Акция посвящена 100-летию чехословацкой кроны как самостоятельной валюты. Участники помимо прочего увидят золотую монету номиналом 100 млн крон.

Где: Чешский национальный банк, Na Příkopě 28, Прага 1

Когда: 21 сентября с 09:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Министерстве культуры

Министерство культуры даст возможность посетить свое основное здание — Ностицкий дворец на Мала-Стране в стиле раннего барокко. В здании есть залы для торжественных приемов, библиотека с 14 тысячами ценных книг, часовня Вознесения Девы Марии.

Где: Ностицкий дворец, Maltézské náměstí 1, Прага 1

Когда: 28 сентября с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Министерстве обороны

Альтернативный план на тот же день. Из соображений безопасности пускать будут только граждан Чешской Республики по предварительной регистрации.

Где: Tychonova 1, Прага 1

Когда: 28 сентября с 09:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Локальные фестивали

«Соседи, давайте знакомиться!»

На Жижкове в восьмой раз пройдет социально-культурная акция для всей семьи, призванная помочь интеграции иностранцев. В программе — музыкальные и танцевальные выступления, фокусы, кулинарные мастер-классы, игры для детей.

Где: парк Парукаржка, Прага 3

Когда: 7 сентября с 13:00 до 18:30

Вход: бесплатно

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Zažít Americkou jinak

Улица Americká на Виноградах станет полигоном для «соседского» уличного фестиваля Zažít město jinak, который в других уголках столицы пройдет на неделю позже. В программе — театральные представления, музыкальные выступления, воркшопы, еда (включая мексиканскую: параллельно будет проходить традиционный мексиканский праздник La Calle Mexicana) и напитки. Акция привлекла к себе скандальное внимание постерами, на которых изображена красная бейсболка с надписью «Keep Americká great».

Где: улица Americká и ее окрестности, Прага 2

Когда: 14 сентября с 10:45 до 21:30

Вход: бесплатно

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Zažít město jinak

Мультижанровый «соседский» фестиваль пройдет уже в 14-й раз. Цель фестиваля, как обычно, — стимулировать интерес людей к местам, где они живут, и поддержать общение горожан между собой. В этом году фестиваль посвящен 30-летию падения железного занавеса и юбилею «свободного соседства». Участников ждет множество разнообразных акций: ярмарки и блошиные рынки, музыкальные и театральные выступления, краеведческие экскурсы и семинары, пикники и т.д.

Где: список мест здесь

Когда: 21 сентября

Вход: бесплатно, приветствуется помощь в проведении акций

Еда

Начало осеннего сезона богато гастрономическими акциями. Ниже кратко перечислены лишь некоторые из них (а такой категории фестивалей, как винобрани, будет посвящен отдельный материал).

Ужин в небе над Ригровыми садами

У желающих снова будет возможность отведать изысканный обед или ужин на подвешенной на 50-метровой высоте платформе, любуясь Прагой. Впечатления незабываемые и небюджетные.

Где: Ригровы сады, Прага 2

Когда: 5-24 сентября

Цена: 1870-3795 крон

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Бургерфест

В первые выходные сентября в пражском выставочном комплексе пройдет фестиваль американских бургеров Jack Daniel’s. Самая крупная подобная акция в Европе проводится при поддержке посольства США. Кроме собственно бургеров ожидаются связанные с ними конкурсы, кроме того, для гостей выступят группы Lake Malawi, Oli Alchemy, Sendwitch и другие.

Где: выставочный центр Голешовице, Прага 7

Когда: 7-8 сентября с 10:00 до 22:00

Вход: 150 крон на один день, 300 крон на два при покупке на месте, дети до 120 см бесплатно

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Также в этот уик-энд в субботу на Тыловой площади (Прага 2) состоится фестиваль шницелей, а на Смиховской наплавке — праздник азиатской кухни. В воскресенье, 8 сентября, наплавка у набережной Рашина приглашает на вегетарианский фестиваль.

В среду, 11 сентября, в пешеходной зоне у метро «Андел» целый день будет проходить индийский праздник с соответствующими угощениями.

Фестиваль просекко в Žluté lázně

В зоне для спорта и отдыха на берегу Влтавы можно будет попробовать десятки сортов просекко и других игристых вин. В качестве закуски предлагаются разнообразные морепродукты, итальянская пицца и десерты.

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Прага 4

Когда: 14-15 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: в предварительной продаже 170 крон, на месте 200 крон

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Вьетнамская кухня на Голешовицком рынке

На фестиваль приглашаются все поклонники аутентичной вьетнамской еды, а также те, кому только предстоит ее для себя открыть.

Где: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7 — зал 13

Когда: 14-15 сентября с 10:00 до 19:00

Вход: в предварительной продаже 120 крон, на месте 170 крон

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Фестиваль просекко на Стрелецком острове

Неделю спустя состоится еще один праздник игристых вин. Пока взрослые будут наслаждаться просекко, дети смогут поучиться сворачивать фигурки из воздушных шариков, попрыгать на батуте и т.д. — все бесплатно.

Где: Střelecký ostrov, Прага 1

Когда: 20-22 сентября с 16:00 до 20:00

Вход: от 150 крон в предварительной продаже, дети до 15 лет бесплатно

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Средиземноморская кухня на Смиховской набережной

Гости праздника смогут отведать кухню Италии, Испании, Франции, Греции, Хорватии: рыбу, морепродукты, деликатесы на гриле, вино и, опять же, просекко. Обещают киоски, торгующие оливковым маслом, оливками, песто и пирожными макаруни.

Где: Smíchovská náplavka — Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 21 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: 50 крон, дети до 12 лет бесплатно

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Веганский фестиваль на Вышеграде

Организаторы акции подчеркивают, что еда в данном случае не главное, а веганство — не только отказ от животных продуктов, но и образ жизни и мышления, поэтому в рамках фестиваля пройдет множество лекция и воркшопов. Но еда, конечно, тоже будет.

Где: Вышеград, V Pevnosti 159/5b, Прага 2

Когда: 27-29 сентября

Вход: 100 крон

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Фестиваль чили

На набережной Влтавы будут ждать любителей острого и очень острого: осень — самое время пополнить запасы согревающих деликатесов и приправ на зиму.

Где: Smíchovská náplavka — Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 28 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: 50 крон, дети до 12 лет бесплатно

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Международный фестиваль еды в Žluté lázně

В программе гастрономического праздника — деликатесы из разных стран Европы, Азии и Америки, кулинарные шоу и мастер-классы, конкурсы и зажигательная музыка разных народов.

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Прага 4

Когда: 28-29 сентября с 11:00 до 22:00

Вход: в предварительной продаже 120 крон

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Спорт

Birell Grand Prix Praha 2019

В первую субботу сентября в Праге состоится забег на 10 км. Старт и финиш на площади Республики. Приходите поболеть (только учтите, что в это время будет нарушено движение общественного транспорта).

Где: центр Праги

Когда: 7 сентября с 18:00 до 21:00

Вход: для зрителей бесплатно

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Заплыв во Влтаве

В этот же день смелые духом будут плавать во Влтаве ради борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Благотворительная акция проводится по примеру амстердамской (там плавают в каналах) и лондонской. Профессионалам предстоит преодолеть дистанцию в 1650 м, любителям — 600 м. Еще можно зарегистрироваться для участия.

Где: Стрелецкий остров

Когда: 7 сентября

Вход: для зрителей 190 крон

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Riverside Boulder Contest

Прямо на Рашиновой набережной пройдут соревнования по боулдерингу — одной из дисциплин скалолазания.

Где: náplavka Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: 14-15 сентября

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Pražské cyklozvonění

21 сентября жителей Праги призывают принять участие в массовой езде на велосипедах. Предлагается множество разнообразных маршрутов, которые объединяет финиш у Пражского зоопарка. Все приехавшие на велосипеде в этот день смогут купить билет в зоосад за 50 крон.

Где: Прага

Когда: 21 сентября

Вход: бесплатно

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Разное

Благотворительная акция TERIBEAR hýbe Prahou

До середины сентября на пражском Виткове фонд модели Терезы Максовой будет проводить необычную акцию: ее участники, зарегистрировавшись на сайте или прямо на месте и заплатив небольшой взнос, получат электронные чипы, которые будут считать преодоленное расстояние. За каждый пройденный километр в различные благотворительные организации (можно выбрать при регистрации) будет переведено 30 крон. В прошлом году 16 тысяч человек нагуляли или набегали за время акции 320 812,5 км.

Где: холм Витков (у памятника Жижке), Прага 3

Когда: 5-14 сентября

Вход: регистрация 200 крон для взрослых, 100 крон для детей

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Святовацлавская ярмарка на Вацлавской площади

Начинается сезон осенних ярмарок. 14 сентября на Вацлавской площади откроется традиционный базар, посвященный Святому Вацлаву. Кульминация — шествие в нижней части площади и средневековое шоу — состоится в день небесного покровителя Чехии, 28 сентября. Еще одна похожая ярмарка будет проходить в те же дни на площади Республики.