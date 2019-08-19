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Самые странные чешские мультфильмы последних 10 лет

Самые странные чешские мультфильмы последних 10 лет

Дмитрий Иволга 454 0
К этим произведениям чешской анимации больше всего подходит определение «странные» — и по сюжету, и визуально. Рекомендуется к просмотру тем, кто устал от «глянцевых» лент Disney и Pixar.
Фото: Česká televize
Самые странные чешские мультфильмы последних 10 лет

«Лайка» (Lajka) (2017)

Режиссер и сценарист: Аурел Климт
Хронометраж: 88 минут

История о том, как пойманная на окраине советского города Лайка отправляется покорять космос и вместе с другими животными-космонавтами через черную дыру попадает на планету, заселенную странными существами. Все идет отлично, пока на планете не появляется первый человек и не нарушает гармонию.

 

«Похитители носков» / Lichožrouti (2016)

Совместное производство со Словакией и Хорватией
Режиссер: Галина Миклинова
Хронометраж: 83 минуты

Повествование о насыщенной жизни носкоедов – существ, которые живут рядом с людьми, но никогда не попадаются им на глаза. Главное правило носкоедов – брать только один носок из каждой пары. Однако есть бунтари, дерзко похищающие оба!

 

«Гуситы» / Husiti (2013)

Режиссер: Павел Коутски
Хронометраж: 85 минут

Альтернативная история: что было бы, если бы Ян Гус не только не сгорел, но и даже не согрелся? И если бы у Яна Жижки было два глаза? Комедийный мультфильм развеивает мифы об эпохе гуситов.

 

«Смертельные истории» / Smrtelné history (2016)

Совместное производство со Словакией
Режиссер: Ян Бубеничек
Хронометраж: 80 минут

Полнометражная лента, в которой актерская игра скомбинирована с 2D и 3D-анимацией. Фильм состоит из трех историй, каждая из которых снята в своей манере и своем жанре. В каждой из них кто-то маленький сталкивается с кем-то большим и в результате героически погибает. 

 

«Малышка из рыбного магазина» / Malá z rybárny (2015)

Совместное производство со Словакией и Францией

Режиссер: Ян Балей
Хронометраж: 73 минуты

Жутковатый мультфильм для взрослых по мотивам «Русалочки» Андерсена. Дочь морского короля по имени Малышка покидает дом, чтобы жить среди людей. Колдунья превращает ее рыбий хвост в ноги – и, разумеется, ставит ей свои условия.

 

«Маленький человечек» / Malý Pán (2015)

Совместное производство со Словакией
Режиссер: Ян Беран
Хронометраж: 88 минут

Рассказ о Маленьком человечке, который жил – не тужил, пока ему не начал сниться сон о том, что он может найти то, чего ему не хватает. Герой теряет покой и отправляется в полное приключений путешествие.

 

«Алоис Небель» / Alois Nebel (2011)
Режиссер: Томаш Луняк
Хронометраж: 84 минуты

Черно-белый шедевр на основе трилогии комиксов Ярослава Рудиша и Яромира 99 снят в технике фотоперекладки, или ротоскопии – покадровой перерисовки видео, отснятого с реальными актерами. 80-е годы прошлого века. Станционный смотритель Алоис Небель расследует тайны прошлого, ключом к разгадке которых может стать старая фотография.

 

«Автосказки» / Autopohádky (2011)

Режиссеры: Либор Пикса, Михал Жабка, Бржетислав Пожар, Франитшек Ваша, Якуб Когак
Хронометраж: 90 минут

Экранизация книги сказок, написанной Йиржи Марком в 1958 году. Лента состоит из нескольких историй, снятых известными чешскими мультипликаторами в разных техниках. 

 


«Возвращение Куки» / Kuky se vrací (2010)

Совместное производство с Великобританией и Данией
Режиссер: Ян Свержак 
Хронометраж: 93 минуты

Пожалуй, один из самых удачных и трогательных детских мультфильмов, снятых в Чехии в последнее десятилетие. Плюшевый Куки, которого выкинула мама больного астмой мальчика Ондры, ищет путь домой – точнее, сам Ондра фантазирует о том, как его друг мог бы вернуться. После выхода ленты розовые медвежата Куки поступили в продажу и несколько лет были довольно популярной игрушкой у живущих в Чехии детей (и некоторых взрослых).

 

«На чердаке» / Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? (2009)

Совместное производство с Японией и Словакией
Режиссер: Йиржи Барта
Хронометраж: 75 минут

На чердаке живут старые игрушки, отправленные «в ссылку» в большом чемодане. Они весело проводят время, пока Силы Зла в ходе спецоперации не похищают одну из обитательниц чердака – куклу.

 

«Веселая коза: Легенды старой Праги» / Kozí příběh - Pověsti staré Prahy (2008)

Режиссер: Ян Томанек
Хронометраж: 80 минут

История деревенского парня Кубы, который приезжает в средневековую Прагу, где в этот момент строятся Карлов мост и староместский Орлой, вместе со своей говорящей козой. Напоминает треш-вариант «Шрека».

 

В 2012 году вышло не менее отвязное продолжение — Kozí příběh se sýrem.

 

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Темы
Чехия кино мультфильм
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