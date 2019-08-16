Чем заняться в Праге в выходные 17 и 18 августа

«Летняя Летна»
Начался 16-й ежегодный фестиваль циркового искусства, который, как очевидно из названия, снова проходит в Летенских садах. С самого утра его гостей ждут бесплатные воркшопы, интерактивные инсталляции, выступления для детей, а вечером — незабываемые шоу чешских и зарубежных артистов со входом по билетам. Самое время купить их на официальном сайте фестиваля.
Локация: Летенские сады
Когда: 17 и 18 августа в 10:30 до 21:00
Вход: в фестивальный городок вход бесплатный, на отдельные шоу нужны билеты
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«Однажды в Голливуде» в пражских кинотеатрах
Девятый фильм легендарного Квентина Тарантино с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Эмиля Хирша, Тимоти Олифанта, Аль Пачино, Дэмиана Льюиса, Марго Робби, Лины Данэм и многих других звезд наконец вышел в прокат в Чехии. Спойлеров не будет.
Где: в сетях Cinemaсity, Cinestar и независимых кинотеатрах
Концерт группы Metallica
Популярнейший коллектив выступит на аэродроме Летняны в рамках мирового турне WorldWired. На разогреве — группы Ghost и Bokassa. В официальной продаже билеты закончились, но на разных онлайн-площадках их легко найти по цене, близкой к номиналу.
Локация: аэродром Летняны
Где: Hůlkova 1075/35, Praha 9
Когда: 18 августа с 16:00
Вход: 1490-2990 крон
Пивной фестиваль в ботаническом саду
В ботаническом саду свою продукцию представят пивоварни из Среднечешского края и не только. Также посетителей ждут безалкогольные напитки, угощения, музыкальные выступления. Для детей подготовлена специальная программа. Кроме того, в воскресенье, 18 августа, поблизости на винодельне Святой Клары пройдет день популярного в Чехии сорта вина — Руландского синего (Rulandské modré). Дегустации начнутся в 14:00.
Локация: ботанический сад в Трое, оранжерея «Фата Моргана»
Где: Trojská 800/196, Praha 7
Когда: 17-18 августа
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Этнопикник
Музей Напрстка, который в составе Национального музея занимается культурами Азии, Африки и Америки, приглашает на праздник под открытым небом с дегустацией экзотических блюд, музыкой и танцами народов мира и презентацией этнических боевых искусств.
Локация: двор музея Напрстка (Náprstkovo museum)
Где: Betlémské nám. 1, Прага 1
Когда: 17 августа в 11:30
Вход: бесплатно
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День открытых дверей в бункере «Фолиманка»
Раз в месяц можно пройтись по подземным лабиринтам в бункере, построенном на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. Бункер площадью 1332 квадратных метра рассчитан на размещение 1300 человек и входит в десятку крупнейших в чешской столице.
Локация: бункер «Фолиманка»
Где: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2
Когда: 13 июля с 09:00 до 15:00
Вход: бесплатно
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Марш защитников животных
В субботу, 17 августа, состоится первый пражский Марш за права животных. Первую акцию такого рода провела организация Surge в Лондоне в 2016 году. В прошлом году в ней участвовали уже 28 тысяч человек в 25 городах мира. Шествие пройдет через центр города и завершится на Вацлавской площади. Частью программы станет веганский пикник в Центральном парке на Панкраце.
Локация: центр Праги
Где: сбор на Кларове у метро «Малостранска»
Когда: 17 августа в 11:30
Вход: бесплатно
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Экспозиция ядовитых жаб в зоопарке Праги
В Пражском зоопарке открывается новая экспозиция, где представлены самые яркие и одновременно самые опасные лягушки со всего мира. В субботу о выставке, которая продлится в галерее «Домики Гочара» до 20 октября, лично расскажут ее авторы.
Локация: Пражский зоопарк
Где: U Trojského zámku 120/3, Прага 7
Когда: 17 августа с 13:00
Вход: 150-200 крон
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Летний шекспировский фестиваль
Фестиваль в полном разгаре. В Королевском саду Пражского Града в эти выходные можно посмотреть комедию «Все хорошо, что хорошо кончается», а во дворе Лихтенштейнского дворца — «Виндзорских насмешниц». Большая часть электронных билетов распродана, но в кассах, открытых с 18:00, они еще могут быть.
Локация: Королевский сад Пражского Града, двор Лихтенштейнского дворца
Где: U Prašného mostu, Praha 1; Malostranské náměstí 13, Praha 1
Когда: 17 и 18 августа с 20:30
Вход: 200-1090 крон
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Летний театр под Жижковской телебашней
В рамках фестиваля Hvězdné léto в эти выходные состоятся два спектакля. 17 августа сыграют пьесу «Язык нежности» по мотивам одноименного фильма, в 1984-м получившего пять «Оскаров», 18 августа – «Cavewoman» Эммы Пирсон. Билеты можно купить онлайн или в кассе в дни представлений.
Локация: Tower Park Praha
Где: Mahlerovy sady 1, Praha 3
Когда: 17 августа в 19:00, 18 августа в 20:00
Вход: от 499 крон
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Летняя сцена Harfa
На крыше торгово-развлекательного центра в воскресенье сыграют комедию Франца Вебера «Ужин с придурком». В случае плохой погоды представление перенесут в театр Gong, который находится неподалеку.
Локация: торговый центр Harfa
Где: Českomoravská 15a, Praha 9
Когда: 18 июля в 20:00
Вход: 399-499 крон
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Летняя сцена на Вышеграде
На Вышеграде театр Studio Dva в субботу покажет комедию «Kutloch aneb I muži mají své dny». Информация о продаже билетов — на сайте театра.
Локация: Вышеград
Где: V Pevnosti 159/5b, Praha 2
Когда: 17 и 18 августа в 20:00
Вход: от 389 крон
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Вечера на крыше «Люцерны»
В субботу и воскресенье с 15:00 открыта для посещения крыша знаменитого пражского дворца. Ее гости могут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев, которые растут на террасе. Периодически там проходят концерты, лекции и воркшопы. Вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.
Локация: дворец «Люцерна»
Где: Štěpánská 61, Praha 1
Когда: с 15:00 до наступления темноты
Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно
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Альберто Джакометти в Выставочном дворце
На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.
Локация: Выставочный дворец
Где: Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00
Вход: 150-280 крон
Město robotů
В торгово-развлекательном центре «Ходов» продолжается интерактивная экспозиция «Город роботов» — Město robotů, которая ранее с успехом прошла более чем в 30 крупных городах Европы, собрав 30 млн посетителей. На площади в 1600 квадратных метров представлены 74 новейших робота. С ними можно общаться (многие из роботов «выучили» чешский язык), играть и даже танцевать. Экспонаты Město robotů копируют эмоции человека, разговаривают и жестикулируют как люди, свободно перемещаются в пространстве и даже могут пригласить на свидание.
Локация: торговый центр Chodov
Где: Roztylská 2321/19, Praha 11
Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00
Вход: от 349 крон
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Фермерский рынок на Кулатяке
В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.
Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák
Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6
Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно
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Блошиный рынок на Жижкове
На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.
Локация: Terminál Žižkov
Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3
Когда: 08:00-15:00
Вход: 10 крон
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Экскурсии в океанариум «Морской мир»
Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.
Локация: ZOO Mořský svět
Адрес: Výstaviště, Praha 7
Время проведения: 09:00-19:00
Вход: бесплатно — 320 крон
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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»
На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).
Локация: Дворец Кинских
Адрес: Staroměstské náměstí 12, Praha 1
Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00
Вход: 150-480 крон
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Словенское искусство 1870-1930 годов
Обширная выставка, которая расскажет об импрессионизме и других стилях, определявших культурное пространство Словении между 1870 и 1930 годом, проходит в Школе верховой езды Пражского Града. Ее гости могут ознакомиться с более чем 450 экспонатами словенского искусства той поры. На выставке собраны лучшие образцы из областей живописи, скульптуры, архитектуры, графики, фотографии. Живопись представят словенские художники-импрессионисты.
Локация: школа верховой езды Пражского Града
Адрес: U Prašného mostu 53/7, Praha 1
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 150 крон
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Кунсткамера Страговского монастыря
В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.
Локация: Strahovský klášter
Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Время проведения: 09:00-17:00
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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства
В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.
Локация: Муниципальный дом Праги
Адрес: nám. Republiky 5, Praha 1
Время проведения: 10:00-19:00
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