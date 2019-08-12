Чешские фильмы 2019 года, которые стоит посмотреть

С начала года в широкий прокат вышло больше десяти чешских фильмов разных жанров. Многие ленты, перечисленные в этом материале, уже доступны для просмотра в оригинале на легальных сервисах.

Фото: кадр из фильма «На крыше»

«Террористка» / Teroristka

Совместное производство Чехии и Словакии

Жанр: комедия

Премьера: 4 апреля 2019 года

Хронометраж: 95 минут

Режиссер/сценарист: Радек Байгар

В ролях: Ива Янжуркова, Татьяна Вильгельмова, Павел Лишка, Эва Голубова, Мартин Гофманн, Яна Плодкова

История об учительнице-пенсионерке, которая, устав от бездействия местных властей, в один прекрасный день решает бороться с локальной мафией с помощью огнестрельного оружия. Вскоре она понимает, что совершить убийство непросто не только морально, но и физически, несмотря на поддержку бывшего ученика, отбывающего условный срок.

«Бегущие женщины» («Женщины в бегах») / Ženy v běhu

Жанр: комедия

Премьера: 31 января 2019 года

Хронометраж: 93 минуты

Режиссер/сценарист: Мартин Горски

В ролях: Йеновефа Бокова, Тереза Оксткова, Вероника Кубаржова, Злата Адамовска, Онджей Ветхи, Владимир Поливка

Вера решает исполнить последнее желание своего покойного мужа и пробежать марафон (с урной в рюкзаке). К участию в проекте она привлекает трех взрослых дочерей, чтобы превратить забег в семейную эстафету. Проблема в том, что никто из них никогда не бегал, кроме того, у дочерей есть свои заботы. Тем временем до старта остается всего три месяца, и мама находит симпатичного молодого тренера. С бегом, как и со всем в жизни, главное начать и не сдаваться.

«Стеклянная комната» / Skleněný pokoj

Совместное производство Чехии и Словакии

Жанр: драма

Премьера: 14 марта 2019 года

Хронометраж: 104 минуты

Режиссер: Юлиус Шевчик

Сценарист: Эндрю Шоу

В ролях: Карис ван Хаутен, Ханна Альстрём, Клас Банг, Карел Роден, Зузана Фиалова

30-е годы прошлого века. На холме у города Брно известный архитектор фон Абт строит современную виллу из стекла и бетона для предпринимателя Виктора Ланауэра и его молодой жены. Центральный объект дома и его гордость – «стеклянная комната», которая должна стать символом светлого будущего молодого чехословацкого народа и отдельной семьи. Но Виктор – еврей, а Европу накрывает черная тень нацизма.

Съемки с участием известных европейских актеров, включая звезду «Игры престолов» Карис ван Хаутен, проходили на вилле Тугендхат.

«Нарушитель» / Narušitel

Жанр: драма

Премьера: 24 января 2019 года

Хронометраж: 86 минут

Режиссер: Давид Бальда

Сценарий: Давид Бальда, Петр Култ

В ролях: Павел Нешкудла, Йиржи Дворжак, Петр Костка, Станислав Зиндулка, Вероника Архитева, Матей Андел

Фильм молодого чешского режиссера-самоучки о событиях в преддверии 1989 года. Зрители отмечают замах на эпичность, а также то, что истории летчика-аса, дружбы и безграничной любви к полетам «в те времена, когда свобода не была чем-то самим собой разумеющимся», не хватает исторической точности, несмотря на пометку «по реальным событиям».

«Премия за счастье» / Cena za štěstí

Жанр: драма/комедия

Премьера: 10 января 2019 года

Хронометраж: 92 минуты

Режиссер/сценарист: Ольга Дабровска

В ролях: Ивана Хилкова, Ванда Гибнерова, Клара Поллертова Тоянова, Томаш Ганак, Павел Ржезничек, Ярослав Плесл

Рассказ о людях, которые потеряли путь к счастью и пытаются снова его найти. Их судьбы, изначально не связанные между собой, по мере развития сюжета пересекаются самым неожиданным образом.

«Лето с джентльменом» / Léto s gentlemanem

Жанр: романтическая комедия

Премьера: 14 февраля 2019 года

Хронометраж: 98 минут

Режиссер: Йиржи Адамец

Сценарист: Яромир Ганзлик

В ролях: Яромир Ганзлик, Алена Анталова, Игро Бареш, Люция Вондрачкова, Мирослав Шимунек, Тереза Косткова

Анна каждое лето проводит с мужем недалеко от Праги. Их жизнь давно превратилась в рутину. Выбравшись на пару дней на велосипедную прогулку с подругами, Анна встречает элегантного и загадочного Артура, предположительно нового владельца довольно обшарпанного местного замка. Между Анной и Артуром пробегает искра, что становится началом романтического приключения.

«На крыше» / Na střeše

Совместное производство Чехии и Словакии

Жанр: драмеди

Премьера: 7 февраля 2019 года

Хронометраж: 95 минут

Режиссер/сценарист: Йиржи Мадл

В ролях: Алоис Швеглик, Дуй Ан Тран, Мария Барталос, Войтех Дык, Давид Швеглик

Обиженный на весь мир чешский профессор предоставляет временное пристанище молодому вьетнамцу по имени Сонг, который прятался на крыше его дома. Удастся ли двум таким разным людям ужиться друг с другом? Сможет ли профессор доверять Сонгу и стоит ли это делать?

«Заряженные угри» / Úhoři mají nabito

Жанр: черная комедия

Премьера: 21 февраля 2019 года

Хронометраж: 101 минута

Режиссер: Владимир Михалек

Сценарий: Петр Пыха, Владимир Михалек

В ролях: Олдржих Кайзер, Криштоф Гадек, Матей Гадек, Йиржи Выоралек, Патрик Голубарж, Анна Каменикова, Матей Рупперт

Черная комедия о группе товарищей, которые от нечего делать начали играть в спецназ. Стремясь убежать от реальности, они вовлекают в свои игрища ничего не подозревающее окружение. Все идет гладко, пока «угри» не оказываются в неправильном месте в неправильное время. Как далеко может завести комбинация человеческой глупости и неудачного стечения обстоятельств?

«Любовная охота» / LOVEní

Жанр: романтическая комедия

Премьера: 21 марта 2019 года

Хронометраж: 106 минут

Режиссер: Карел Янак

Сценарий: Карел Янак, Ян Потмешил

В ролях: Эстер Гейслерова, Якуб Прахарж, Эва Крамерова, Вероника Жилкова, Онджей Малы

Романтическая комедия о том, что найти свою половинку и сразу понять, что это она, не так-то просто. После того как жених бросил ее буквально у алтаря, Элишка под руководством подруги начинает искать новую любовь на сайте знакомств.



«Острым ножом» / Ostrým nožem

Совместное производство Словакии и Чехии

Жанр: драма

Премьера: 25 апреля 2019 года

Хронометраж: 89 минут

Режиссер: Теодор Кун

Сценарий: Якуб Медвецки, Теодор Кун

В ролях: Роман Лукнар, Эла Леготска, Давид Гартл, Мирослав Кробот

Фильм об отце, у которого убили сына. По решению судьи четверо обвиняемых оказываются на свободе, и отец решает совершить правосудие вместо коррумпированной системы.

«Аромат апельсинов» / Uzly a pomeranče

Совместное производство Чехии, Словакии и Германии

Жанр: романтическая драма

Дата премьеры: 11 июля 2019 года

Хронометраж: 92 минуты

Режиссер: Иван Покорны

Сценарий: Ива Прохазкова

В ролях: Томаш Далецки, Эмилия Ноймейстер, Станислав Майер, Эва Фарна, Леош Нога, Гана Бартоньова

История взросления, первой любви и непростых отношений с отцом на фоне прекрасных Лужицких гор. Наблюдение за тем, как вместе с летом уходит детство, но жизнь только начинается.

«Снег идет!» / Sněží!

Жанр: драма

Премьера: 9 мая 2019 года

Хронометраж: 76 минут

Режиссер/сценарист: Кристина Недведова

В ролях: Петра Несвачилова, Гана Вагнерова, Ванда Гибнерова, Моника Пошивалова, Петр Вршек

Поэтичный фильм о хрупкости человеческих отношений, тайных желаниях и о том, что в каждой семье свои странности. Две взрослые сестры, их мать и бабушка под одной крышей и в одном саду – всегда ли нужно приводить в порядок то, что запылилось и обветшало, и действительно ли проблемы виднее со стороны?

«Юморист» / Humorista

Совместное производство Чехии, России и Латвии

Жанр: драма, биография

Премьера: в Чехии 25 апреля, в России 1 мая 2019 года

Хронометраж: 101 минута

Режиссер: Михаил Идов

Сценарий: Михаил Идов, Лили Идова

В ролях: Алексей Агранович, Юрий Колокольников, Алиса Хазанова, Павел Ильин, Артем Волобуев, Полина Ауг

Мы сами не ожидали увидеть этот фильм в списке, но режиссерский дебют сценариста «Лета» о советском юморе, цензуре и поисках себя вышел при поддержке Чешского кинофонда, за камерой стоял чешский оператор Александр Шурквала, а монтаж осуществил Михал Лански. Первая половина 80-х. У юмориста Бориса Аркадьева есть счастливая семья, множество поклонников и одобрение властей, но чем успешнее его карьера, тем сильнее внутренний протест. Музыку к фильму написал рэпер Фейс.