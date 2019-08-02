Как провести в Праге выходные 3 и 4 августа

Фестиваль красок холи Holi Open Air Praha
Традиция фестивалей красок зародилась в Индии. В последние годы праздники, участники которых посыпают друг друга экологичными и безопасными водорастворимыми пигментами на основе кукурузной муки, набрали популярность в Европе и в США. В Праге фестиваль будет сопровождаться выступлениями чешских и зарубежных диджеев и музыкантов разных жанров. В цене билета — четыре пакетика с краской.
Локация: Стрелецкий остров
Где: Střelecký ostrov, Praha 1
Когда: 3 августа
Вход: от 399 крон
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Prague Jazz Week 2019
В сердце Праги, на Староместской площади, продолжится начавшийся в пятницу джазовый фестиваль. Впереди еще столько отличной музыки! Вход свободный.
Локация: Староместская площадь
Где: Staroměstské náměstí, Praha 1
Когда: 3 и 4 августа с 16:00 до 21:00
Вход: бесплатно
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FIBA 3x3 WORLD TOUR Prague 2019
Тем временем на другой центральной площади, Вацлавской, будет проходить событие совсем иного рода — Prague Masters, международный турнир по баскетболу 3x3. С 2020 года этот молодой вид спорта, в котором чехи демонстрируют особые успехи, станет частью олимпийской программы.
Локация: Вацлавская площадь
Где: Václavské náměstí, Praha 1
Когда: 3 и 4 августа
Вход: бесплатно
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Чешские вина на набережной
Посетителям гастрономической акции предложат большой выбор чешских вин как от крупных производителей, так и небольших семейных виноделен. Первое событие из этой серии с успехом прошло в мае.
Локация: набережная Рашина
Где: Rašínovo nábřeží, Praha 2
Когда: 4 августа в 11:00 до 21:00
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Экскурсии в садах под Пражским Градом
В первое воскресенье августа посетителей дворцовых садов ждут прогулки с экскурсоводом по цене обычного входного билета. Начало — у кассы.
Локация: сады под Пражским Градом
Где: Palácové zahrady pod Pražským hradem, Valdštejnská 12-14, Praha 1
Когда: 4 августа в 15:00 и 17:00
Вход: 60-80 крон
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Летний шекспировский фестиваль
Продолжается ежегодный Летний шекспировский фестиваль — крупнейшее театральное шоу под открытым небом, посвященное Уильяму Шекспиру. В Праге увидеть представления можно на двух сценах: в Королевском саду Пражского Града и во дворе Лихтенштейнского дворца. В эти выходные в Пражском Граде идет комедия «Укрощение строптивой». Электронные билеты уже распроданы, но в кассе, открытой с 18:00, они еще могут быть.
Локация: Королевский сад Пражского Града
Где: Letní míčovna, Královská zahrada, Praha 1, вход со стороны улицы Mariánské hradby
Когда: 3 и 4 августа с 20:30
Вход: 200-1090 крон
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Летний театр под Жижковской телебашней
В рамках фестиваля Hvězdné léto на новой сцене в эти выходные состоятся два спектакля. 3 августа сыграют пьесу «Три версии жизни» (Tři verze života), 4 августа – «Бунт невест» (Vzpoura nevěst). Билеты можно купить онлайн или в кассе в дни представлений.
Локация: Tower Park Praha
Где: Mahlerovy sady 1, Praha 3
Когда: 3 августа в 20:00, 4 августа в 19:30
Вход: от 499 крон
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Летняя сцена на Вышеграде
На Вышеграде театр Studio Dva в этот уик-энд представит современную версию чехословацкого киномюзикла «Старики на уборке хмеля». Информация о продаже билетов — на сайте театра.
Локация: Вышеград
Где: V Pevnosti 159/5b, Praha 2
Когда: 3 августа в 20:00
Вход: от 389 крон
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Летняя сцена Harfa
На крыше торгово-развлекательного центра в воскресенье сыграют эксцентричную комедию Марка Камолетти «Пижама на шестерых» (A do pyžam!) с участием Леоша Ноги и Лукаша Лангмайера. В случае плохой погоды представление перенесут в театр Gong, который находится неподалеку.
Локация: торговый центр Harfa
Где: Českomoravská 15a, Praha 9
Когда: 4 августа в 20:00
Вход: 399-499 крон
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Вечера на крыше «Люцерны»
В субботу и воскресенье с 15:00 открыта для посещения крыша знаменитого пражского дворца. Ее гости могут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев, которые растут на террасе. Периодически там проходят концерты, лекции и воркшопы. Вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.
Локация: дворец «Люцерна»
Где: Štěpánská 61, Praha 1
Когда: с 15:00 до наступления темноты
Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно
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Альберто Джакометти в Выставочном дворце
На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.
Локация: Выставочный дворец
Где: Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00
Вход: 150-280 крон
Město robotů
В торгово-развлекательном центре «Ходов» продолжается интерактивная экспозиция «Город роботов» — Město robotů, которая ранее с успехом прошла более чем в 30 крупных городах Европы, собрав 30 млн посетителей. На площади в 1600 квадратных метров представлены 74 новейших робота. С ними можно общаться (многие из роботов «выучили» чешский язык), играть и даже танцевать. Экспонаты Město robotů копируют эмоции человека, разговаривают и жестикулируют как люди, свободно перемещаются в пространстве и даже могут пригласить на свидание.
Локация: торговый центр Chodov
Где: Roztylská 2321/19, Praha 11
Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00
Вход: от 349 крон
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Фермерский рынок на Кулатяке
В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.
Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák
Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6
Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно
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Блошиный рынок на Жижкове
На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.
Локация: Terminál Žižkov
Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3
Когда: 08:00-15:00
Вход: 10 крон
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Экскурсии в океанариум «Морской мир»
Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.
Локация: ZOO Mořský svět
Адрес: Výstaviště, Praha 7
Время проведения: 09:00-19:00
Вход: бесплатно — 320 крон
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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»
На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).
Локация: Дворец Кинских
Адрес: Staroměstské náměstí 12, Praha 1
Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00
Вход: 150-480 крон
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Словенское искусство 1870-1930 годов
Обширная выставка, которая расскажет об импрессионизме и других стилях, определявших культурное пространство Словении между 1870 и 1930 годом, проходит в Школе верховой езды Пражского Града. Ее гости могут ознакомиться с более чем 450 экспонатами словенского искусства той поры. На выставке собраны лучшие образцы из областей живописи, скульптуры, архитектуры, графики, фотографии. Живопись представят словенские художники-импрессионисты.
Локация: школа верховой езды Пражского Града
Адрес: U Prašného mostu 53/7, Praha 1
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 150 крон
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Кунсткамера Страговского монастыря
В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.
Локация: Strahovský klášter
Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Время проведения: 09:00-17:00
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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства
В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.
Локация: Муниципальный дом Праги
Адрес: nám. Republiky 5, Praha 1
Время проведения: 10:00-19:00
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Jiřičná: ретроспективная выставка
Эва Йиржична — самый известный в мире современный архитектор и дизайнер чешского происхождения. Ретроспектива в центре современного искусства DOX дает полное представление о ее жизни, творчестве и воплощенных в жизнь проектах, многие из которых, разумеется, реализованы в Чехии. Уверяем вас, вы будете приятно удивлены.
Локация: Centrum současného umění DOX
Адрес: Poupětova 1, Praha 7
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 40-180 крон
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Йозеф Шима: дорога к «Высокой игре»
В Вальдштейнском манеже с 19 апреля по 27 июля 2019 года можно познакомиться с творчеством Йозефа Шимы, одного из наиболее значительных представителей сюрреализма и абстрактной живописи в современном европейском искусстве. Йозеф Шима (1891-1971) — чешский художник, но, поскольку он почти 50 лет жил и творил в Париже, его иногда считают французским живописцем.
Локация: Вальдштейнский манеж
Адрес: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 150-220 крон
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