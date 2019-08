Лучшее на месяц: чем заняться в Праге в августе

Сезон отпусков в самом разгаре, но это не значит, что в Праге будет тихо и скучно. Предлагаем подборку культурных событий и развлекательных акций, которые вы вряд ли захотите пропустить.

Самое главное

Фестиваль красок холи Holi Open Air Praha

Традиция фестивалей красок зародилась в Индии. В последние годы праздники, участники которых посыпают друг друга экологичными и безопасными водорастворимыми пигментами на основе кукурузной муки, набрали популярность в Европе и в США. В Праге фестиваль будет сопровождаться выступлениями чешских и зарубежных диджеев и музыкантов разных жанров. В цене билета — четыре пакетика с краской.

Локация: Стрелецкий остров

Где: Střelecký ostrov, Praha 1

Когда: 3 августа

Вход: от 399 крон

Подробная информация

Prague Pride

ЛГБТ-фестиваль в Праге пройдет уже в девятый раз. Его кульминацией станет запланированное на 10 августа шествие, в котором ожидается участие 30 тысяч человек. В остальные дни пройдут тематические выставки, театральные постановки, дискуссии и многое другое. Впервые в честь Prague Pride на здании пражского муниципалитета вывешивают радужный флаг, Петршинская башня также будет подсвечена в цветах радуги.

Локация: разные места Праги, начало шествия на Вацлавской площади

Когда: 5-11 августа, гей-парад — 10 августа

Вход: большинство акций бесплатны

Подробная информация

Серия городских пикников Hitrádio City

В августе пройдут два события из полюбившейся пражанам и гостям столицы серии. На пикниках выступят популярные чешские музыканты Thom Artway & Band, Jelen, Sebastian, Марек Зтрацены, Якуб Ондра, Jananas, Mirai, Xindl X и другие, а гости тем временем смогут разместиться на собственных пледах или в релакс-зоне с креслами и лежаками, поиграть в настольные игры, а также поучаствовать в соревнованиях по фрисби.

Локация: пляж Žluté lázně и Гавличковы сады

Где: Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4 и Havlíčkovy sady, Praha 2

Когда: 8 и 22 августа соответственно с 16:00 до 21:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

16-й международный фестиваль нового цирка и театра Letní Letná

С 14 августа по 1 сентября на пражской Летне под открытым небом пройдут концерты, мастер-классы, сольные акробатические выступления, кинопоказы и шоу цирковых трупп со всего мира. Откроется фестиваль захватывающим номером всемирно известной французской канатаходки Татьяны-Мосио Бонгонга, которая преодолеет 350 метров по канату над Влтавой — от Юридического факультета Карлова университета до Летны. Начало в среду, 14 августа, в 18:00.

Локация: Летенские сады

Где: Letenské sady, Praha 7

Когда: 14 августа — 1 сентября

Вход: от 250 крон, есть бесплатные мероприятия

Подробная информация

Mercedes-Benz Prague Fashion Week

Показы в рамках недели чешской и словацкой моды пройдут в пражской Инвалидовне. Ведущие модельеры и компании представят свои новые коллекции. Среди участников — Blažek, Pietro Filipi, Ателье дизайна одежды и обуви пражской Высшей школы декоративно-прикладного искусства, Ателье дизайна одежды Университета Томаса Бати и многие другие.

Локация: Инвалидовна

Где: Sokolovská 24/136, Praha 8

Когда: 30 августа — 6 сентября

Подробная информация

Foodparade в Трое

«Фудпарад» в последний летний уик-энд состоится в саду Тройского замка. На фестиваль, который пройдет уже в девятый раз, приглашаются целые семьи с детьми и домашними питомцами. Все блюда и напитки можно будет оплатить исключительно с помощью бесконтактных чипов в валюте «шеф» (один шеф равняется 20 кронам). Организаторы подчеркивают, что на фестивале не будет пластиковой посуды, только фарфор и стекло.

Локация: сад Тройского замка

Где: U Trojského zámku 1, Praha 7

Когда: 31 августа с 10:00 до 21:00 и 1 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: 150-200 крон, дети и пенсионеры бесплатно

Подробная информация

Ночь крепостей и замков

Ночь крепостей и замков, которая ведет свою историю с 2010 года, в этот раз состоится в последний день лета. Фестиваль охватит десятки памятников во всех регионах Чешской Республики — не только крепости и замки, но и монастыри, костелы, виллы и дворцы, которые не только будут открыты в необычное время, но и предложат специальную программу. Посетить акцию можно не покидая Праги: в Ночи крепостей и замков участвуют сады под Пражским Градом, Вальдштейнский дворец и Вальдштейнский сад, замок Слованка и Хвальский замок.

Когда: 31 августа с 19:00

Вход: различные расценки у разных объектов

Подробная информация

Музыка

Prague Jazz Week 2019

Три вечера подряд в сердце Праги под открытым небом будет звучать джаз. Вход свободный.

Локация: Староместская площадь

Где: Staroměstské náměstí, Praha 1

Когда: 2-4 августа с 16:00 до 21:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Концерт группы Metallica

Популярнейший коллектив выступит на аэродроме Летняны в рамках мирового турне WorldWired. На разогреве — группы Ghost и Bokassa. В официальной продаже билеты закончились, но на разных онлайн-площадках их легко найти по цене, близкой к номиналу.

Локация: аэродром Летняны

Где: Hůlkova 1075/35, Praha 9

Когда: 18 августа с 16:00

Вход: 1490-2990 крон

Концерт Билли Айлиш

В О2 Арене состоится выступление голоса молодого поколения — 17-летней певицы Билли Айлиш, недавно выпустившей альбом «When We All Fall To Sleep, Where Do We Go?». В связи с огромным спросом концерт звезды YouTube перенесен из Форума Карлин, где он должен был состояться изначально.

Локация: O2 arena

Где: Českomoravská 17, Praha 9

Когда: 20 августа в 20:00

Вход: 1090-1490 крон

Подробная информация

Концерт Hozier

Молодой харизматичный ирландец, автор пронзительного хита «Take Me to Church», споет в Праге впервые. В программе — композиции с нового альбома «Wasteland, Baby!» и не только.

Локация: Форум Карлин

Где: Pernerova 51, Praha 8

Когда: 27 августа в 20:00

Вход: 890 крон

Подробная информация

Концерт Симфонического оркестра Праги в Вальдштейнском саду

Программа «Бархатные голоса» посвящена грядущему 30-летию бархатной революции. Прозвучат, в частности, избранные произведения Бедржиха Сметаны. Специальным гостем станет певица Анета Лангерова. Дирижер — Ян Кучера.

Локация: Вальдштейнский сад на Малой Стране

Где: Valdštejnská zahrada, Letenská, Praha 1

Когда: 28 августа в 17:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Еда и напитки

Чешские вина на набережной

В начале августа во второй раз состоится акция, которая впервые прошла в мае этого года. Посетителям предложат большой выбор чешских вин как от крупных производителей, так и небольших семейных виноделен.

Локация: набережная Рашина

Где: Rašínovo nábřeží, Praha 2

Когда: 4 августа в 11:00 до 21:00

Подробная информация

Фестивали вина, уличной еды и лакомств

Сразу два тематических фестиваля будут параллельно проходить на Выставиште. На первом, для взрослых, обещают уличную еду, характерную для разных стран Европы, Азии и Америки, и дегустацию чешских и иностранных вин, а на втором, детском, — всевозможное мороженое и лимонад в ассортименте.

Локация: выставочный комплекс Голешовице

Где: Areál Výstaviště, Praha 7

Когда: 10 августа с 10:00 до 22:00 и 11 августа с 10:00 до 22:00

Вход: от 80 крон

Подробная информация здесь и здесь

Пивной фестиваль в ботаническом саду

В ботаническом саду свою продукцию представят пивоварни из Среднечешского края и не только. Также посетителей ждут безалкогольные напитки, угощения, музыкальные выступления. Для детей подготовлена специальная программа. Кроме того, в воскресенье, 18 августа, поблизости на винодельне Святой Клары пройдет день популярного в Чехии сорта вина — Руландского синего (Rulandské modré). Дегустации начнутся в 14:00.

Локация: ботанический сад в Трое, оранжерея «Фата Моргана»

Где: Trojská 800/196, Praha 7

Когда: 17-18 августа

Подробная информация

Гала-вечер «Чешский винодел года — 2019»

Лучших виноделов республики объявят во дворце Жофин. В рамках гала-вечера пройдет дегустация вин и концерт молодой певицы Терезы Машковой, победительницы конкурса Česko Slovenská SuperStar.

Локация: Palác Žofín

Где: Slovanský ostrov 226, Praha 1

Когда: 21 августа в 19:00

Вход: 790 крон

Подробная информация

Latino na Andělu

В переходной зоне у метро «Андел» запланирована фиеста с мексиканским буррито, испанской паэльей, карибскими коктейлями, чилийским вином и другими тематическими блюдами и напитками в сопровождении выступлений мариачи и танцоров фламенко.

Локация: пешеходная зона у метро «Андел»

Где: Anděl, Praha 5

Когда: 21 августа с 08:00 до 20:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Фестиваль чая Čajomír fest

Праздник для любителей чая состоится уже в 11-й раз. В программе — дегустация и продажа популярных и редких сортов чая, ярмарка посуды, мастер-классы — чайные и не только, конкурсы. В качестве закуски организаторы предложат вегетарианские и веганские блюда.

Локация: Вышеград

Где: V Pevnosti 159/5b, Praha 2

Когда: 24-25 августа

Вход: от 200 крон с дегустацией

Подробная информация

Vínečko Fest на набережной

Очередной винный фестиваль на берегу Влтаве будет посвящен фруктово-ягодным напиткам, но виноградные вина чешских, моравских и зарубежных производителей, естественно, тоже будут.

Локация: набережная Рашина

Где: Rašínovo nábřeží, Praha 2

Когда: 24 августа с 11:00 до 21:00

Вход: 100 крон

Подробная информация

Letní Street Food

В тот же день на другом берегу реки организуют летний фестиваль уличной гастрономии. Можно будет попробовать азиатские и европейские деликатесы, блюда из свежей рыбы и уже привычные бургеры. не обойдется без десертов, например мороженого, макаруни и вафель, а также настоящей экзотика вроде жареных насекомых.

Локация: Смиховская набережная

Где: Hořejší nábřeží, Praha 5

Когда: 24 августа с 10:00 до 20:00

Вход: 50 крон

Подробная информация

International City Piknik

В последний день лета международный городской пикник пройдет в живописном парке Портеимка на Смихове. В программе — еда, улыбки и релакс.

Локация: парк Портеимка

Где: Matoušova, Praha 5

Когда: 31 августа с 14:00 до 21:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Разное

FIBA 3x3 WORLD TOUR Prague 2019

В первый уик-энд августа на Вацлавской площади пройдет Prague Masters — международный турнир по баскетболу 3x3. Кстати, с 2020 года этот молодой вид спорта, в котором чехи демонстрируют особые успехи, станет частью олимпийской программы.

Локация: Вацлавская площадь

Где: Václavské náměstí, Praha 1

Когда: 3-4 августа

Вход: бесплатно

Подробная информация

Экскурсии в садах под Пражским Градом

В первое воскресенье августа посетителей дворцовых садов ждут прогулки с экскурсоводом по цене обычного входного билета. Начало — у кассы.

Локация: сады под Пражским Градом

Где: Palácové zahrady pod Pražským hradem, Valdštejnská 12-14, Praha 1

Когда: 4 августа в 15:00 и 17:00

Вход: 60-80 крон

Подробная информация

День еврейских памятников

В этом году в акции участвует только одна пражская синагога. На ее балконе проходят две постоянные экспозиции, посвященные охране еврейских памятников.

Локация: Иерусалимская (юбилейная) синагога

Где: Jeruzalémská 7, Praha 1

Когда: 11 августа с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

Подробная информация