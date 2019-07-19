Что делать в Праге в выходные 20 и 21 июля

Видеошоу «Луна-50: обратно на Луну»
20 и 21 июля 2019 года ровно в 22:17 Жижковская телебашня с помощью видеопроекции превратится в ракету. Группа молодых энтузиастов через 50 лет после первого полета на Луну виртуально воссоздаст старт «Аполлона-11». В качестве места проведения была выбрана Жижковскую телебашню, так как она напоминает космический корабль формой и размерами. Организаторы праздника с помощью видеомаппинга воспроизведут фактическое начало полета в 1969 году. Также в программу космического праздника войдет концерт (начало в 19:00), публичный показ фильма о важных этапах миссии «Апполона-11», включая саму высадку на Луну и приводнение в Тихом океане.
Локация: Жижковская телебашня
Где: Mahlerovy sady 1, Praha 3
Когда: 20 и 21 июля с 19:00
Вход: бесплатно
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Открытие Manifesto Smíchov
У быстро набравшего популярность нетрадиционного гастрономического рынка Manifesto, который работает у метро «Флоренц» чуть больше года, появится «младший брат» в районе Смихов. Значит, будет вдвое больше музыки, хорошей еды и напитков. В первый уик-энд посетителей ждет мастер-класс по розливу пива.
Локация: Manifesto Smíchov
Где: náměstí 14. října, Praha 5
Когда: 20-21 июля с 11:00 до 22:00
Вход: бесплатно
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Vínečko Fest — Bublinky
На набережной Влтавы пройдет гастрономический фестиваль, посвященный игристым винам — виноградным и фруктовым. Можно будет купить дорогое и благородное шампанское, легкое и соблазнительное просекко, также гостям предложат коктейли, лимонады и летнее угощение.
Локация: набережная Влтавы
Где: Náplavka — Rašínovo nábřeží, Praha 2
Когда: 20 июля с 11:00 до 21:00
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Дегустация насекомых в зоопарке Праги
Более экстремальная гастрономическая акция запланирована в Пражском зоопарке. Гости могут почувствовать себя в роли насекомоядных и отведать «пищу будущего» — жареных сверчков, саранчу, мучных червей, экзотический салат и прочие лакомства, насыщенные белками и энергией.
Локация: Пражский зоопарк
Где: U Trojského zámku 3, Praha 7
Когда: 20 и 21 июля с 10:00 до 16:00
Вход: по обычным билетам в зоопарк
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Летний шекспировский фестиваль
Продолжается ежегодный Летний шекспировский фестиваль — крупнейшее театральное шоу под открытым небом, посвященное Уильяму Шекспиру. В Праге увидеть представления можно на двух сценах: в Королевском саду Пражского Града и во дворе Лихтенштейнского дворца. В эти выходные в Пражском Граде идет «Гамлет». Онлайн-билеты уже распроданы, но в кассе, открытой с 18:00, они еще могут быть.
Локация: Королевский сад Пражского Града
Где: Letní míčovna, Královská zahrada, Praha 1, вход со стороны улицы Mariánské hradby
Когда: 21 июля с 20:30
Вход: 200-1090 крон
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Летняя сцена на Вышеграде
На Вышеграде в субботу и воскресенье можно увидеть стендап-комедию Онджея Сокола «Селебрити». Информация о продаже билетов представлена на сайте театра.
Локация: Вышеград
Где: V Pevnosti 159/5b, Praha 2
Когда: 20 и 21 июля в 20:00
Вход: от 389 крон
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Пражские фольклорные дни
В субботу и воскресенье продолжится 13-й традиционный фольклорный фестиваль — крупнейшее событие в области народного танца в Центральной Европе. Площадь Фруктовый рынок в центре Праги и Алшова набережная станут сценами под открытым небом, где выступят любительские народные коллективы из 20 стран Европы, Африки и Азии. Кульминацией фестиваля станет шествие участников по центральным улицам Праги. Оно начнется в субботу в 10:00 на Староместской площади и в 12:30 завершится там же.
Локация: Площадь Фруктовый рынок и Алшова набережная
Где: Ovocný Trh, Alšovo nábřeží
Когда: 20 и 21 июля
Вход: бесплатно
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Международный конкурс оперных певцов «Опералия»
В Праге впервые проходит международный конкурс оперных певцов «Опералия», организованный Пласидо Доминго. Гости конкурса смогут наблюдать зарождение и открытие новых оперных звезд. «Опералия» начинается с четвертьфинала, который длится около шести часов. Участники по очереди исполняют арии в сопровождении фортепиано. Зрителям конкурса предъявляются определенные требования: не покидать зал во время выступлений и не аплодировать.
Локация: Национальный театр
Где: Národní 1393/4, Praha 1, Nové Město
Когда: четвертьфинал проходит в воскресенье, 21 июля, начало в 17:00
Вход: от 160 крон
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Концерт в третьем дворе Пражского Града
Военную музыку на Пражском Граде в теплое время года исполняют с 1843 года, так что нынешний концертный сезон стал 176-м по счету. В субботу для всех желающих будет выступать оркестр 35-го пльзеньского пешего полка FOLIGNO.
Локация: Пражский Град
Где: Pražský hrad, Praha 1
Когда: 20 июля с 10:30 до 12:00
Вход: бесплатно
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Альберто Джакометти в Выставочном дворце
На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.
Локация: Выставочный дворец
Где: Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00
Вход: 150-280 крон
Město robotů
В торгово-развлекательном центре «Ходов» продолжается интерактивная экспозиция «Город роботов» — Město robotů, которая ранее с успехом прошла более чем в 30 крупных городах Европы, собрав 30 млн посетителей. На площади в 1600 квадратных метров представлены 74 новейших робота. С ними можно общаться (многие из роботов «выучили» чешский язык), играть и даже танцевать. Экспонаты Město robotů копируют эмоции человека, разговаривают и жестикулируют как люди, свободно перемещаются в пространстве и даже могут пригласить на свидание.
Локация: торговый центр Chodov
Где: Roztylská 2321/19, Praha 11
Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00
Вход: от 349 крон
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Фермерский рынок на Кулатяке
В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.
Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák
Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6
Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно
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Блошиный рынок на Жижкове
На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.
Локация: Terminál Žižkov
Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3
Когда: 08:00-15:00
Вход: 10 крон
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Экскурсии в океанариум «Морской мир»
Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.
Локация: ZOO Mořský svět
Адрес: Výstaviště, Praha 7
Время проведения: 09:00-19:00
Вход: бесплатно — 320 крон
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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»
На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).
Локация: Дворец Кинских
Адрес: Staroměstské náměstí 12, Praha 1
Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00
Вход: 150-480 крон
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Словенское искусство 1870-1930 годов
Обширная выставка, которая расскажет об импрессионизме и других стилях, определявших культурное пространство Словении между 1870 и 1930 годом, проходит в Школе верховой езды Пражского Града. Ее гости могут ознакомиться с более чем 450 экспонатами словенского искусства той поры. На выставке собраны лучшие образцы из областей живописи, скульптуры, архитектуры, графики, фотографии. Живопись представят словенские художники-импрессионисты.
Локация: школа верховой езды Пражского Града
Адрес: U Prašného mostu 53/7, Praha 1
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 150 крон
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Кунсткамера Страговского монастыря
В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.
Локация: Strahovský klášter
Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Время проведения: 09:00-17:00
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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства
В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.
Локация: Муниципальный дом Праги
Адрес: nám. Republiky 5, Praha 1
Время проведения: 10:00-19:00
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Jiřičná: ретроспективная выставка
Эва Йиржична — самый известный в мире современный архитектор и дизайнер чешского происхождения. Ретроспектива в центре современного искусства DOX дает полное представление о ее жизни, творчестве и воплощенных в жизнь проектах, многие из которых, разумеется, реализованы в Чехии. Уверяем вас, вы будете приятно удивлены.
Локация: Centrum současného umění DOX
Адрес: Poupětova 1, Praha 7
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 40-180 крон
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Йозеф Шима: дорога к «Высокой игре»
В Вальдштейнском манеже с 19 апреля по 27 июля 2019 года можно познакомиться с творчеством Йозефа Шимы, одного из наиболее значительных представителей сюрреализма и абстрактной живописи в современном европейском искусстве. Йозеф Шима (1891-1971) — чешский художник, но, поскольку он почти 50 лет жил и творил в Париже, его иногда считают французским живописцем.
Локация: Вальдштейнский манеж
Адрес: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 150-220 крон
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