Звезды над головой и на сцене: театры под открытым небом в Праге

Лето перестало быть мертвым сезоном для поклонников театра: посмотреть постановки с участием известных чешских актеров в Праге можно сразу на нескольких открытых сценах, в том числе в Пражском Граде и на Вышеграде, в любой день недели.

Фото: www.studiodva.cz

Некоторые из площадок могут похвастаться многолетней историей, но есть и дебютанты, мгновенно завоевавшие народную любовь. Итак, какие сцены под открытым небом стоит посетить летом-2019?

Летний шекспировский фестиваль

Крупнейшее театральное шоу под открытым небом, посвященное Уильяму Шекспиру, охватывает Прагу, Брно, Остраву и Братиславу. В чешской столице представления идут на двух площадках — в Королевском саду Пражского Града и во дворе Лихтенштейнского дворца (с августа). Открывает фестиваль премьера «Зимняя сказка». Истинным ценителям Шекспира компания Prague Shakespeara представит трагедию «Отелло» с английскими актерами в сопровождении чешских субтитров. Среди других спектаклей — «Гамлет», «Отелло», «Укрощение строптивой», «Много шума из ничего», «Все хорошо, что хорошо кончается», «Сон в летнюю ночь», «Комедия ошибок» и др.

Крыша на случай плохой погоды не предусмотрена, представление могут приостановить или отменить.

В спектаклях участвуют: Вероника Арихтева, Мартин Хофманн, Михал Истеник, Ярослав Плесл, Ленка Власакова, Владимир Поливка, Ладислав Гампл, Вероника Кубаржова, Милош Вавра, Леош Нога и другие.

Когда: до 6 сентября по расписанию, начало в 20:00.

Где: вход в Королевский сад Пражского Града — с улицы Mariánské hradby, недалеко от остановки трамваев №22 и №23 Pražský hrad. Летняя сцена расположена между летним дворцом и манежем. Во двор Лихтенштейнского дворца можно попасть со стороны Малостранской площади, вход — напротив храма Святого Николая, в двух минутах ходьбы от трамвайной остановки Malostranské náměstí.

Цена билетов: 200-890 крон, VIP — 1090 крон. Кассы на месте открыты в дни представлений с 18:00 до 21:00.

Программа и покупка билетов

Летний театр под Жижковской телебашней — фестиваль Hvězdné léto

Эта площадка впервые открылась в 2019 году. Под телебашней свои спектакли играют театры Kalich, v Rytířské, Palace, Verze и студия Bouře. Вместимость — почти 600 зрителей. От дождя и солнца зрителей защищает раздвижная крыша. Среди спектаклей — хиты «Федерер — Надаль», «Пещерный человек», «Женщина за прилавком — 2» и другие.

В спектаклях участвуют: Йиржи Лангмайер Адела Гондикова, Ладислав Гампл, Яна Паулова, Павел Зедничек, Дагмар Пецкова, Ян Голик, Тереза Косткова, Маша Малкова, Олдржих Кайзер, Йрижи Лабус, Йиржи Бартошка и другие

Когда: до 2 сентября по расписанию, спектакли начинаются в разное время, заканчиваются до 22:00

Где: Mahlerovy sady, Praha 3 — пешая доступность от станции метро «Йиржи из Подебрад»

Цена билетов: 499-899 крон. С билетом на летнюю сцену можно посетить обсерваторию Жижковской телебашни со скидкой 50% (действует при покупке онлайн). Билеты также продаются в кассе летней сцены в дни представлений с 17:00, в кассе театра Kalich и ежедневно с 09:00 до 24:00 в кассе телебашни — Prague Tower Park.

Программа и покупка билетов

Летняя сцена на Вышеграде — фестиваль METROpolitní léto hereckých osobností

Представления проводятся в самой молодой части крепости, построенной в 1849-1850 годах, чтобы обстреливать набережную и Нове-Место в случае беспорядков, и для этой цели никогда не использовавшейся. Спектакли на этой сцене — часть фестиваля, проводимого театром Studio DVA уже в 16-й раз. Хит сезона — мюзикл «Старики на уборке хмеля», ставший хитом в Чехословакии и СССР. Среди других постановок, заслуживающих внимания, — «Открытый брак», «Блоха в ухе» и «Мнимый больной» Мольера с Карлом Роденом в главной роли.

При плохой погоде зрителям выдают дождевики, но в случае глобального ненастья представления могут быть отменены.

В спектаклях участвуют: Карл Роден, Яна Краусова, Филип Блажек, Эва Голубова, Богумил Кепл, Петр Пекнич, Йитка Шнейдерова, Береника Когоутова, Онджей Сокол и другие.

Когда: по расписанию до 31 августа, начало в 20:00 кроме спектакля «Все о мужчинах» (начало в 19:00)

Где: V Pevnosti, Praha 2 — Vyšehrad. От станции метро «Вышеград» придется прогуляться пешком. Организаторы фестиваля опубликовали карту, чтобы было проще сориентироваться.

Билеты: 380-699 крон, VIP — 1200 крон. Купить можно в дни представлений с 17:30 до 20:00 или ежедневно с 11:00 до 19:00 в кассе театра Studio DVA.

Программа и покупка билетов

Летняя сцена Harfa

На крыше торгово-развлекательного центра до конца лета играют комедии Рэя Куни, Марка Камолетти и других с участием именитых чешских актеров. При плохой погоде представления переносятся в театр Gong, который находится неподалеку.

В спектаклях участвуют: Леош Нога, Лукаш Лангмайер, Либор Йеник, Луция Зедникова, Барбора Моттлова, Михаэла Куклова, Лукаш Павласек и другие

Когда: по расписанию до 1 сентября, начало в 20:00

Где: Českomoravská 15a, Praha 9, пешком от метро «Ческоморавска»

Цена билетов: 399-499 крон. Купить можно в сетях Ticketmaster, Ticket Art, Ticketportal и Ticketstream, в день представлений на месте за час до начала, а также ежедневно на стойке информации в торговом центре Galerie Harfa с 09:00 до 21:00

Программа и покупка билетов

Летняя сцена театра Ungelt

На Градчанах, на улице Nový Svět, расположилась летняя сцена известного театра Ungelt. Здесь играют постановки Нила Саймона, Оуэна Маккаферти, Бетти Макдоналд — легкие и местами пикантные комедии. Можно будет увидеть и постановку «50 оттенков чешского порно» — спектакль Яна Шимко, в котором исследуется феномен порнографии в Чешской Республике.

Камерная площадка вмещает 227 зрителей. Представления происходят при любой погоде, если идет дождь, зрителям раздают непромокаемые плащи. Прохладными вечерами можно взять плед, заплатив залог в 100 крон.

В спектаклях участвуют: Йиржи Лангмайер, Винсент Навратил, Владимир Покорны, Татиана Вилгелмова, Симона Сташова, Эдна Эдисонова, Йиржи Гана, Йитка Смутна, Тереза Косткова, Маша Малкова, Яромир Носек, Эва Йозефикова, Вацлав Вашак, Ладислав Гампл, Кристина Фрейова и другие

Когда: до 31 августа по расписанию, спектакли начинаются в 20:00, вход — за 30 минут до начала

Где: Nový Svět 78/5, Praha 1 — Hradčany. Добираться удобнее всего от станции метро «Малостранска» на трамваях 22 и 23 до остановки Brusnice

Билеты: 390-800 крон. Купить можно онлайн, в кассах театра или на самой площадке в дни представлений с 18:00 до 20:00.

Программа и покупка билетов