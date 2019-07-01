Лучшее на месяц: чем заняться в Праге в июле

С началом отпускного сезона жизнь в чешской столице не затихает, а только набирает обороты. Предлагаем подборку культурных событий и развлекательных акций, которые вы вряд ли захотите пропустить.

Фото: Prague Harley Days

Самое главное

Prague Harley Days

Байкерский фестиваль стал неотъемлемой частью летней развлекательной программы. Каждый раз он собирает в Праге тысячи счастливых владельцев Harley Davidson и тех, кто только мечтает о собственном мотоцикле. В этот день фестиваль совпадет с длинным уик-эндом. В программе — мотопарад, выставка современных и исторических мотоциклов, шоу каскадеров, конкурсы и многое другое.

Локация: выставочный центр Голешовице

Где: Areál Výstaviště, Praha 7

Когда: 5-6 июля

Вход: 600 крон, дети, пенсионеры и беременные — бесплатно

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Bohemia Jazz Fest 2019

Один из крупнейших джазовых фестивалей в Европе охватит сразу несколько чешских городов. В Праге ведущие джазмены будут в течение двух вечеров выступать на Староместской площади. Вход свободный.

Локация: Староместская площадь

Где: Staroměstské náměstí, Praha 1

Когда: 8-9 июля с 17:30 до 22:00

Вход: бесплатно

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Фестиваль уличного театра Za dveřmi

Фестиваль, который состоится уже в 11-й раз, начнется огненным шоу и красочным шествием в центре Праги и продолжится в выставочном центре. В программе — выступления жонглеров, акробатов, клоунов, иллюзионистов из Чехии и других стран Европы. Организаторы обещают показать самый маленький цирк в мире и шокировать очень некорректным юмором от испанских артистов.

Локация: выставочный комплекс Голешовице

Где: Areál Výstaviště, Praha 7

Когда: 15-18 июля

Вход: бесплатно

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Открытие Manifesto Smíchov

У быстро набравшего популярность нетрадиционного гастрономического рынка Manifesto, который работает у метро «Флоренц» чуть больше года, появится «младший брат» в районе Смихов. Значит, будет вдвое больше музыки, хорошей еды и напитков. В первый уик-энд посетителей ждет мастер-класс по розливу пива.

Локация: Manifesto Smíchov

Где: náměstí 14. října, Praha 5

Когда: 19-21 июля с 11:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Гастрономические акции и фестивали

Фестиваль просекко и вина

В пешеходной зоне у метро «Андел» на один день разместятся киоски с освежающими игристыми напитками и винами. Там же с самого утра и до вечера можно будет купить французские, итальянские и голландские сыры, греческие оливки, пармскую ветчину и деликатесные колбаски. Прямо на месте стоит угоститься испанскими тапас, итальянской пиццой или аргентинским асадо.

Локация: пешеходная зона у метро «Андел»

Где: Anděl, Praha 5

Когда: 10 июля с 08:00 до 20:00

Вход: бесплатно

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Французский рынок

Пражская Кампа вновь превратится в парижский квартал, где гурманы смогут отведать французские деликатесы и пополнить запасы вина, сыра, оливкового масла и пряностей. Не обойдется без традиционных французских блинов и мороженого, в том числе со вкусом лаванды.

Локация: остров Кампа

Где: Kampa, Praha

Когда: 10-14 июля

Вход: бесплатно

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Пражский пикник

В третий раз в сердце Праги пройдет необычная акция — городской пикник с пледами и корзинками, которые можно взять в аренду или принести с собой. Гостей ждет уличная кухня разных стран, музыкальная программа и различные мастер-классы.

Локация: Стрелецкий остров

Где: Střelecký ostrov, Praha 1

Когда: 13-14 июля с 10:00 до 22:00

Вход: до 18:00 50 крон, после — 100 крон

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Food Festival

Еще один фуд-фестиваль состоится в эти же выходные в пражском ботаническом саду. Обещают бургеры, пиццу в рожках, необычное мороженое и возможность выпить вина с местной винодельни — все это в тени деревьев и окружении цветов.

Локация: Ботанический сад

Где: Botanická zahrada hl. m. Prahy, skleník Fata Morgana, Trojská 800/196, Praha 7

Когда: 13-14 июля с 09:00 до 19:00

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Vínečko Fest — Bublinky

На этот раз фестиваль на набережной Влтавы посвящен игристым винам, виноградным и фруктовым. Можно будет купить дорогое и благородное шампанское, легкое и соблазнительное просекко, также гостям предложат коктейли, лимонады и летнее угощение.

Локация: набережная Влтавы

Где: Náplavka — Rašínovo nábřeží, Praha 2

Когда: 20 июля с 11:00 до 21:00

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Вкус Италии

Вслед за французским рынком на Кампе состоится итальянский — с деликатесами, винами, кофе, джелато, кулинарными шоу и уроками мастерства от сомелье и бариста.

Где: остров Кампа

Локация: Kampa, Praha 1

Когда: 26-28 июля

Вход: бесплатно

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Vínečko Fest — Víno na vinici

На винодельне в ботаническом саду можно попробовать и купить вино от малых производителей из Южной Моравии и из Старого и Нового света, которое сложно найти в обычной продаже, и местную, пражскую продукцию. По итогам дегустаций будет определены лучшие сорта. В прошлом месяце мероприятие из этой серии прошло на набережной.

Локация: Ботанический сад, винодельня Святой Клары

Где: Trojská 800/196, Praha 7

Когда: 27 июля с 12:00 до 20:00

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Праздник просекко

Снова просекко, на этот раз на Стрелецком острове. Гостям предложат десятки сортов напитка, морепродукты, азиатскую кухню, итальянские сыры, десерты и так далее. Всю субботу будут играть диджеи, а в воскресенье обещают выступление известной группы. Пока взрослые расслабляются, дети смогут выпустить лишнюю энергию на батуте.

Локация: Стрелецкий остров

Где: Střelecký ostrov, Praha 1

Когда: 27-28 июля

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Театр под открытым небом

Звездное лето под Жижковской телебашней

Летняя сцена возле телебашни открылась в этом году впервые. В рамках фестиваля Hvězdné léto свои спектакли играют различные пражские театры.

Локация: Tower Park Praha

Где: Mahlerovy sady 1, Praha 3

Когда: весь июль по расписанию

Вход: от 499 крон

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Летний Шекспировский фестиваль

В июле продолжится ежегодный Летний шекспировский фестиваль — крупнейшее театральное шоу под открытым небом, посвященное Уильяму Шекспиру. В Праге увидеть представления можно в Королевском саду Пражского Града. Билеты продаются онлайн и в кассах с 18:00 в дни, когда есть спектакли.

Локация: Королевский сад Пражского Града

Где: Letní míčovna, Královská zahrada, Praha 1, вход со стороны улицы Mariánské hradby

Когда: см. расписание, начало в 20:30

Вход: 200-1090 крон

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Летняя сцена на Вышеграде

На Вышеграде в рамках фестиваля Metropolitní léto hereckých osobností проходят спектакли театра Studio Dva, а также концерты. В плохую погоду акции могут отменить. Информация о продаже билетов представлена на сайте театра.

Локация: Вышеград

Где: V Pevnosti 159/5b, Praha 2

Когда: весь июль по расписанию

Вход: от 389 крон

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Летняя сцена на крыше ТЦ Harfa

Площадка на крыше торгового центра открывает свой восьмой сезон, который продлится до сентября. Практически ежедневно здесь можно будет посмотреть одну из легких комедий в исполнении труппы театра Gong. Билеты продаются онлайн или на месте, касса открывается за час до начала представления. При плохой погоде спектакли переносят в здание театра (в 200 метрах от торгового центра).

Локация: Letní scéna Harfa

Где: Českomoravská 15a, Praha 9

Когда: с 1 июля по расписанию

Вход: от 399 крон

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Музыка

Prague Proms 2019

Фестиваль классики и джаза, собравший лучших современных музыкантов из Чехии и из-за рубежа, продлится до середины месяца. Кульминацией станет Голливудская ночь в Муниципальном доме, запланированная на 16 июля.

Локация: различные площадки

Когда: до 16 июля

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Органные концерты в храме Святого Вита

Международный фестиваль органной музыки пройдет в соборе Святого Вита уже в девятый раз и станет одним из важных событий летнего культурного сезона. Обычно орган собора звучит только во время богослужений, когда туристам попасть внутрь практически невозможно (если только не затаиться заранее в укромном уголке на скамье для прихожан). Фестиваль даст почитателям органной музыки шанс услышать классические произведения в исполнении лучших органистов за символическую плату. Концерты проходят по вторникам.

Локация: собор Святого Вита

Где: Pražský Hrad, Praha 1

Когда: 9, 16, 23 и 30 июля в 19:00

Вход: 125-250 крон

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Концерты в третьем дворе Пражского Града

Военную музыку на Пражском Граде в теплое время года исполняют с 1843 года, так что этот концертный сезон станет 176-м по счету. Всего состоятся семь выступлений духовых оркестров, и три из них придутся на июль.

Локация: Пражский Град

Где: Pražský hrad, Praha 1

Когда: 13, 20 и 27 июля с 10:30 до 12:00

Вход: бесплатно

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Культурное лето в Сенате

В Вальдшейнском саду каждый четверг будет звучать живая музыка. Программа на июль представлена здесь.

Локация: Вальдштейнский сад

Где: Letenská 123/4, Praha 1

Когда: по четвергам с 17:00

Вход: бесплатно

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Концерты Эда Ширана

Эд Ширан выступит на пражском аэродроме Летняны. После того как билеты на концерт 7 июля раскупили, артист решил устроить еще одно шоу на следующий день. В этот раз молодой певец приедет в Прагу в рамках своего турне по Европе «Divide 2019», чтобы представить новый альбом. Новинка не только нашла отклик в сердцах фанатов, но и получила «Грэмми».

Локация: аэродром Летняны

Где: Hůlkova 35, Praha 9

Когда: 7 и 8 июля в 19:00

Вход: 1600-2300 крон

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Концерт Рене Флеминг

Американская оперная певица Рене Флеминг выступит в пражском Муниципальном доме. Концерт посвящен тридцатилетию Бархатной революции.

Локация: Муниципальный дом

Где: náměstí Republiky 5, Praha 1

Когда: 9 июля в 19:30

Вход: от 1500 крон

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Стиль и дизайн

Prague Market

В июле ярмарка на площади Республики будет проходить в течение двух уик-эндов. Ее гости смогут познакомиться с продукцией 50 чешских дизайнеров, купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику.

Локация: площадь Республики

Где: náměstí Republiky, Praha 1

Когда: 13-14 и 27-28 июля с 09:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Спорт

Letní dostihový den — летние скачки

Развлечение для тех, кто любит лошадей и азарт. В этот день на пражском ипподроме состоится несколько классических забегов и специальных конкурсов, в том числе для двухлетних жеребцов. Зрители смогу с комфортом разместиться на крытых трибунах, защищающих от дождя и солнце, выбрать напитки и угощение по вкусу. Детей ждут катание на пони и аттракционы.

Локация: пражский ипподром

Где: Dostihové závodiště Praha — Velká Chuchle, Radotínská 69, Praha 5

Когда: 12 июля с 12:00

Вход: 150 крон

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Champagner around the World

Через несколько дней здесь же, на ипподроме, впервые состоится международный турнир по конному поло.

Локация: пражский ипподром

Где: Dostihové závodiště Praha — Velká Chuchle, Radotínská 69, Praha 5

Когда: 18-21 июля

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Prague International Streetball Cup 2019

Лучшие чешские и зарубежные команды сыграют в стритбол на Вацлавской площади уже в 17-й раз. Традиционно турнир пользуется большой популярностью у зрителей.

Локация: Вацлавская площадь

Где: Václavské náměstí, Praha 1

Когда: 13 июля с 10:00

Вход: бесплатно

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Ford ChallengePrague

Под конец июля в Праге состоятся соревнования по триатлону. В программе — плавание (лучшие точки обзора — Стрелецкий остров и Мост легионеров), велосипедная гонка и бег (можно наблюдать с обоих берегов Влтавы, набережных Рашина и Масарика, или прямо у финиша на улице Vítězná).

Локация: старт на Стрелецком острове, финиш на улице Vítězná

Где: Střelecký ostrov, Praha 1

Когда: 27 июля

Вход: бесплатно

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