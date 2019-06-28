Куда пойти в Праге в выходные 29 и 30 июня

Рыцарский турнир королей
Средневековый фестиваль с участием чешских реконструкторов, музыкантов и ярмаркой состоится уже во второй раз. Кульминация — рыцарский турнир времен короля Пржемысла Отакара II — начнется в 16:00.
Локация: парк Макса ван дер Стула
Где: Myslbekova, Patočkova, Praha 6
Когда: 29 июня с 12:00 до 17:00
Вход: 100 крон для взрослых и 60 крон для детей
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Детский фестиваль PRVÝ!
Детей, у которых начались долгожданные каникулы, ждет масса развлечений под открытым небом: спортивные и настольные игры, батуты, аттракционы, концерты и спектакли на площади в семь тысяч квадратных метров. Все это включено в цену билета.
Локация: выставочный комплекс Голешовице
Где: Výstaviště Praha Holešovice, Areál Výstaviště, Praha 7
Когда: 29-30 июня
Билеты: 400 крон на один день при покупке на месте
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Летний шекспировский фестиваль
С 25 июня проходит ежегодный Летний шекспировский фестиваль — крупнейшее театральное шоу под открытым небом, посвященное Уильяму Шекспиру. В Праге увидеть представления можно на двух сценах: в Королевском саду Пражского Града и во дворе Лихтенштейнского дворца. В эти выходные в Прадском Граде идет спектакль «Зимняя сказка». Онлайн-билеты уже распроданы, но в кассе, открытой с 18:00, они еще могут быть.
Локация: Королевский сад Пражского Града
Где: Letní míčovna, Královská zahrada, Praha 1, вход со стороны улицы Mariánské hradby
Когда: 29 и 30 июня с 20:30
Вход: 200-1090 крон
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Звездное лето под Жижковской телебашней
На новой летней сцене, вмещающей почти 600 зрителей, в субботу можно будет посмотреть комедию «Čas pod psa», поставленную театром Divadlo v Rytířské по произведению французского драматурга Бригитты Буц. Билеты еще есть в продаже. Их можно купить и прямо в кассе начиная с 17:00.
Локация: у Жижковской телебашни
Где: Mahlerovy sady 1, Praha 3
Когда: 29 июня в 19:30
Вход: от 499 крон
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Mint Market
Ярмарка творений чешских и словацких художников, модельеров и дизайнеров впервые в своей истории состоится в самом сердце Праги — на Малостранской площади.
Локация: Малостранская площадь
Где: Malostranské náměstí, Praha 1
Когда: 29 июня с 10:00 до 19:00
Вход: бесплатно
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Praguemarket
Конкурирующее мероприятие пройдет в более привычном месте, на площади Республики. Здесь можно будет изучить продукцию 50 чешских дизайнеров, купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику.
Локация: площадь Республики
Где: náměstí Republiky, Praha 1
29-30 июня с 10:00 до 19:00
Вход: бесплатно
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Vínečko Fest
На набережной в эту субботу можно попробовать и купить вино от малых производителей из Южной Моравии и из Старого и Нового света, которое сложно найти в обычной продаже. Дегустация пройдет под живую музыку и предполагает личное общение с виноделами.
Локация: набережная Влтавы
Где: Rašínovo nábřeží, Praha 2
Когда: 29 июня с 10:30 до 21:00
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Mercado Espaňol
В субботу тапас-бар La Cava Valenciana приглашает на исканскую ярмарку. В программе — традиционные испанские угощения, выступление танцевального ансамбля Chiri, гитариста Хуана Карлоса, бандонеониста Максимилиано Линготти и школа сальсы.
Локация: Piazza Palac Anděl
Где: Radlická 1c, Anděl, Praha 5
Когда: 29 июня с 10:00 до 20:00
Вход: бесплатно
Фермерский рынок на Кулатяке
Также в субботу стоит посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.
Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák
Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6
Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно
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Блошиный рынок на Жижкове
На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.
Локация: Terminál Žižkov
Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3
Когда: 08:00-15:00
Вход: 10 крон
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Экскурсии в океанариум «Морской мир»
Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.
Локация: ZOO Mořský svět
Адрес: Výstaviště, Praha 7
Время проведения: 09:00-19:00
Вход: бесплатно — 320 крон
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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»
На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции, будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).
Локация: Дворец Кинских
Адрес: Staroměstské náměstí 12, Praha 1
Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00
Вход: 150-480 крон
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Словенское искусство 1870-1930 годов
Обширная выставка, которая расскажет об импрессионизме и других стилях, определявших культурное пространство Словении между 1870 и 1930 годом, проходит в Школе верховой езды Пражского Града. Ее гости могут ознакомиться с более чем 450 экспонатами словенского искусства той поры. На выставке собраны лучшие образцы из областей живописи, скульптуры, архитектуры, графики, фотографии. Живопись представят словенские художники-импрессионисты.
Локация: школа верховой езды Пражского Града
Адрес: U Prašného mostu 53/7, Praha 1
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 150 крон
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Кунсткамера Страговского монастыря
В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.
Локация: Strahovský klášter
Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Время проведения: 09:00-17:00
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Выставка протокольных подарков в чешском Сенате
Интересно узнать, что дарят иностранные делегации на встречах чешским чиновникам? Тогда посетите выставку протокольных подарков в верхней палате парламента Чехии.
Локация: Senát Parlamentu ČR
Адрес: Valdštejnské náměstí 4, Praha 1
Время проведения: 10:00-16:00
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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства
В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.
Локация: Муниципальный дом Праги
Адрес: nám. Republiky 5
Время проведения: 10:00-19:00
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Jiřičná: ретроспективная выставка
Эва Йиржична — самый известный в мире современный архитектор и дизайнер чешского происхождения. Ретроспектива в центре современного искусства DOX дает полное представление о ее жизни, творчестве и воплощенных в жизнь проектах, многие из которых, разумеется, реализованы в Чехии. Уверяем вас, вы будете приятно удивлены.
Локация: Centrum současného umění DOX
Адрес: Poupětova 1, Praha 7
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 40-180 крон
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Экспозиция в Староместской мостовой башне
С 1 апреля 2016 по 31 декабря 2019 года для посещения открыта экспозиция Староместской мостовой башни. «Таинственная башня» — это возможность узнать все об этом уникальном сооружении, спуститься в подвалы, осмотреть интерьеры, а также подняться на галерею и полюбоваться прекрасным видом Праги. Билеты можно купить только в кассе башни.
Локация: Staroměstská mostecká věž
Адрес: Karlův most
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Йозеф Шима: дорога к «Высокой игре»
В Вальдштейнском манеже с 19 апреля по 27 июля 2019 года можно познакомиться с творчеством Йозефа Шимы, одного из наиболее значительных представителей сюрреализма и абстрактной живописи в современном европейском искусстве. Йозеф Шима (1891-1971) — чешский художник, но, поскольку он почти 50 лет жил и творил в Париже, его иногда считают французским живописцем.
Локация: Вальдштейнский манеж
Адрес: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 150-220 крон
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Напомним, что мы также подготовили для вас список кинотеатров под открытым небом и мест в Праге, где можно искупатья и позагорать.