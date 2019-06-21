Как провести в Праге выходные 22 и 23 июня

В самые длинные дни года можно посетить главные скачки Центральной Европы или крупнейший в Праге музыкальный фестиваль, заглянуть на очередной пивной праздник, приобщиться к тату-культуре на международной конвенции, погрузиться в ритмы фламенко или послушать классику под открытым небом.

Фото: velka-chuchle.cz

Prague Metronome Festival

Главный пражский музыкальный фестиваль, который каждый год предлагает отличный лайнап и комфортные условия, проходит уже в четвертый раз. Советуем поспешить и попасть на пятничные выступления. Среди участников — Лиам Галлахер, Kraftwerk, Morcheeba и Primal Scream.

Локация: Прага, Выставиште

Где: Areál Výstaviště 67, Praha 7

Когда: 21-22 июня

Вход: 2490 крон при оплате на месте

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MDA Ride

Крупнейшая байкерская благотворительная акция в Чехии пройдет уже в девятый раз. Посетителей ждет живой концерт и очень много мотоциклов разных марок и размеров. Акция подходит для семей с детьми. Вход бесплатный.

Локация: Вацлавская площадь

Где: Václavské náměstí, Praha 1

Когда: 22 июня с 09:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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99-е чешское дерби

В субботу на пражском ипподроме состоится кульминация сезона – самые масштабные классические скачки в Центральной Европе. Зрители увидят восемь забегов, пять из которых относятся к высшей категории. Конечно же, можно делать ставки.

Локация: ипподром Velká Chuchle

Где: Radotínská 69, Praha 5

Когда: 22 июня с 12:00

Выход: 250 крон, билеты можно купить здесь

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Международная тату-конвенция

В выходные в выставочном центре Голешовице проходит единственная в Чешской Республике официальная международная тату-конвенция. Лучшие мировые мастера будут делать татуировки и делиться опытом, из числа гостей традиционно выберут Мисс тату, состоится модное шоу. В этом году организаторы обещают новую фуд-зону. Можно не пугаться «взрослой» тематики и приходить с детьми, мало того, для них подготовили специальные развлечения.

Локация: выставочный комплекс Голешовице, Малая спортивная арена

Где: Malá sportovní hala, výstaviště Praha 7 – Holešovice

Когда 22 и 23 июня с 11:00

Билеты: на месте за 500 крон на все дни, предварительная продажа закрыта

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Ночь Ивана Купалы в Ботаническом саду

В честь предстоящей Святоянской ночи, или ночи Ивана Купалы, пражский Ботанический сад подготовил развлекательно-просветительскую программу для всей семьи. Ее участникам расскажут об обычаях этого дня, в том числе о сборе девяти «волшебных» цветов и трав, дети научатся делать праздничные фонарики, а после заката всех ждет зажжение традиционного костра.

Локация: пражский Ботанический сад, оранжерея «Фата Моргана»

Где: Fata Morgana, Trojská 800/196, Praha 7

Когда: 22 июня с 14:00 до 20:30

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Начало летних каникул в аквацентре «Шутка»

Один из пражских аквапарков подготовил специальную программу для школьников, у которых наконец закончилась учеба. Ее участников ждет розыгрыш бесплатных билетов в «Шутку» и масса развлечений, посвященных мультфильму «Тайная жизнь домашних животных – 2».

Локация: Šutka Aquacentrum

Где: Čimická 41, Praha 8

Когда: 22 июня с 11:00 до 16:00

Вход: 125 крон для взрослых, 80 крон для детей

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Пивной базар на Карлине (Pivní trhy)

Локальный пивной фестиваль проходит под девизом «Нет жажде и голоду». Кроме 70 сортов пива обещают сидр, вина и коктейли, 16 киосков с едой и продукцию десяти фермерских хозяйств, живую музыку и развлечения для детей.

Локация: Карлинская площадь

Где: Karlínské náměstí, Praha 8

Когда: 22 июня с 10:00 до 21:30

Вход: бесплатно

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České PivoPění

Организаторы характеризуют мероприятие просто и исчерпывающе: фестиваль чешского пива и культуры.

Локация: Смиховская набережная

Где: Hořejší nábř. 1126/5, Praha 5

Когда: 22 июня с 11:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Beer & Food & Music lovers

Возможность отведать продукцию семи чешских пивоварен — Potmehúd, Kamenice, Permon, Lužiny, Národní, Polička, в субботу — под электронную танцевальную музыку, в воскресенье — под рэп и хип-хоп чешских и словацких коллективов. Музыкальная программа расписана в facebook-группе фестиваля. Из закусок обещают барбекю, пиццу, бельгийскую картошку, мексиканские блюда и трдло. Бонусом — кальянная зона.

Локация: Стрелецкий остров на Влтаве

Где: Střelecký Ostrov

Когда: 22-23 июня с 12:00 до 22:00

Вход: 250-690 крон

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Фестиваль Театра братьев Форман «Арена»

На Смиховской набережной в Праге в третий раз проходит «Арена» — мультижанровый фестиваль под открытым небом, организованный Театром братьев Форман. В фестивальном городке, расположенном на берегу Влтавы возле железнодорожного моста, гостей ждут не только современный цирк, музыка, театрализованные представления, но и возможность расслабиться, выпить освежающих напитков и отведать вкусной еды. Узнать точную программу и купить билеты на представления можно на сайте «Арены».

Локация: Смиховская набережная

Где: Smíchovská náplavka — u Železničního mostu

Когда: 22 июня с 12:30 до 24:00, 23 июня с 10:00 до 00:00

Вход на территорию фестивального городка бесплатный

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Субботние путешествия на историческом поезде по самым красивым окрестностям Праги

В ближайшую субботу с пражского Смиховского вокзала можно прокатиться по самому красивому маршруту в окрестностях столицы на историческом поезде. Он будет состоять из исторических вагонов 40-х и 50-х годов XX века, а также вагона-ресторана. Во главе поезда — локомотивы серии 423 или 354, которые производились с 1921 по 1946 год. Маршрут протяженностью 27 километров соединит станции Прага-Смихов, Прага-Зличин, Гостивице и Рудна-у-Праги.

Локация: железнодорожная станция Прага-Смихов

Когда: 21 июня в 10:25 и 14:16

Стоимость: 150-250 крон. Билеты продаются в кассах на любом вокзале; если останутся свободные места, оплатить их можно непосредственно у проводника

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Фермерский рынок на Кулатяке

Также в субботу стоит посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Milujeme Prosecco

Гостям субботнего фестиваля просекко предложат около ста сортов игристого напитка, общение с итальянскими виноделами, деликатесы, пикник на траве и модный показ.

Локация: Ригровы сады

Где: Riegrovy sady, Praha 2

Когда: 22 июня с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Концерт Пражской филармонии в Карлинских казармах

Культурное пространство отметит свое двухлетие рядом концертов. Под открытым небом в течение нескольких вечеров будет выступать оркестр Пражской филармонии в составе 40 человек, который исполнит произведения Моцарта, Бетховена и других классиков. Обещается романтика под звездами (но семьи с детьми тоже приветствуются).

Локация: Карлинские казармы

Где: Prvního pluku 2, Прага 8

Когда: 22 июня в 17:00 и 19:00, 23 июня в 19:00

Билеты: от 300 крон, билеты здесь

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Испанская фиеста

Спортивно-развлекательный комплекс Žluté lázně на берегу Влтавы в воскресенье проведет праздник в ритме Испании. Студентки школы фламенко устроят вечер, полный музыки и танцев, гости узнают об истории фламенко и смогут сами попробовать станцевать этот страстный танец и разучить базовые движения.

Локация: Žluté lázně

Где: Podolské nábřeží 3, Praha 4

Когда 23 июня с 18:00 до 22:00

Вход: 50 крон

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Prague Proms 2019

Открывается 15-й фестиваль классики и джаза, который вновь соберет лучших современных музыкантов из Чехии и из-за рубежа. Prague Proms пройдет на различных площадках и продлится до 16 июня. В эти выходные состоится посвященный ливерпульской четверке концерт Beatles a jejich svět. В продаже еще остались последние билеты.Локация: Муниципальный дом

Где: nám. Republiky 5, Praha 1

Когда: 23 июня в 19:00

Вход: от 500 крон, билеты продаются здесь

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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