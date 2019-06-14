Чем заняться в Праге в выходные 15 и 16 июня

В эти выходные утомленную солнцем чешскую столицу ждет целая серия пивных фестивалей, кулинарных акций, немного музыки и перформансов, бесплатная экскурсия в прохладный подземный бункер и один очень красочный праздник.

Индийский фестиваль колесниц Ратха-ятра

В субботу в центре Праги отметят один из главных праздников индуизма, посвященный возвращению Кришны домой после долгих странствий. Центральный элемент фестиваля — проезд колесниц с деревянными божествами Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры. Он начнется в полдень на площади Республики и там же завершится в 15:00, дав старт культурно-кулинарной программе, которая продлится до 20:00. Яркие краски, индийская музыка и танцы и большой выбор вегетарианских блюд, продажа пряностей, сувениров и аксессуаров — такое событие не стоит пропускать.

Локация: площадь Республики

Где: Náměstí Republiky, Praha 1

Когда: 15 июня с 12:00 до 20:00

Вход: бесплатно

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Дни сидра

Самый масштабный фестиваль сидра в Чешской Республике даст возможность попробовать около ста сортов напитка, от сладких до полусухих, выпущенных чешскими и иностранными производителями. Также организаторы обещают угощения и электронную музыку, включая мастер-классы диджеев.

Локация: Смиховская наплавка

Где: Hořejší nábřeží, Praha 5

Когда: 15 июня с 10:00 до 22:00, 16 июня с 10:00 до 17:00

Вход: от 100 крон, стакан для дегустации в подарок (билеты можно заранее купить на сайте мероприятия)

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Фестиваль малых пивоварен на Пражском Граде

В субботу продолжится пивной праздник, который начался в самом сердце Праги в пятницу. Фестиваль проходит уже в восьмой раз, и в этом году в нем участвуют 66 мини-пивоварен со всей Чехии и три из-за границы. Вместе они предлагают порядка 130 сортов. В цену билета входит каталог, бокал и дегустация. Организаторы предупреждают, что число билетов ограниченно.

Локация: Королевский сад Пражского Града

Где: Pražský hrad, Praha 1

Когда: 15 июня с 12:00 до 20:00

Вход: 500 крон

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Пиво на Наплавке

Еще одна пивная акция при участии малых и мини-пивоварен проходит на берегу Влтавы. Организаторы делают ставку на гастрономическую составляющую, то есть на закуску. Будут ребрышки, бургеры, сладкие и соленые блинчики, морепродукты, балканская, венгерская и словенская национальная кухня.

Локация: наплавка у набережной Рашина

Где: Rašínovo nábřeží, Praha 2

Когда: 15 июня с 10:00 до 20:00

Вход: бесплатно, но необходимо приобрести фестивальный комплект с брендированным кувшинчиком для дегустации (от 70 крон)

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Пражский пивной фестиваль в Летнянах

На обширной территории под открытым небом будет представлено пиво от крупных и мелких производителей, угощение, живая музыка, конкурсы и специальная детская зона. Кроме того, можно будет посмотреть на самолеты, «припаркованные» на аэродроме и летающие над ним.

Локация: выставочный комплекс «Летняны»

Где: Beranových 667, Praha 9

Когда: 15 июня с 10:00 до 22:00

Вход: в предварительной продаже — 100 крон, на месте — 150 крон

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Американский фестиваль

Он пройдет по соседству с пивным фестивалем в Летнянах, так что посещение двух событий удастся совместить. В программе – американская кухня, конкурсы по поеданию перцев чили шести мексиканских сортов и гамбургеров, выставка современных и классических автомобилей из США, живая музыка, включая каверы песен Элвиса Пресли и группы Red Hot Chilli Peppers.

Локация: выставочный комплекс «Летняны»

Где: Beranových 667, Praha 9

Когда: 15 июня с 10:00 до 22:00

Вход: в предварительной продаже — 100 крон, на месте — 150 крон

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Apetit piknik

Ежегодный праздник журнала Apetit, совмещающий в себе кулинарную ярмарку и гастрономический фестиваль, состоится уже в девятый раз. Кроме дегустаций и мастер-классов гостей ждут занятия йогой, выступления цирковых артистов, уроки танцев, фотозона и многое другое.

Локация: парк «Гребовка» (Гавличковы сады)

Где: Havlíčkovy sady, Praha 2

Когда: 15 июня с 10:00 до 20:00

Вход: бесплатно

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Tutto Italiano – 2019

Акция, подготовленная при поддержке посольства Италии, обещает расслабленную южную атмосферу, средиземноморские угощения, мороженое, кофе и просекко, кулинарные шоу и мастер-классы, а также выставку итальянских автомобилей и скутеров.

Локация: площадь Йиржи из Подебрад

Где: Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Когда: 15 июня с 10:00 до 20:00

Вход: бесплатно

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Польский день: пикник в саду

Еще одно познавательно-развлекательное мероприятие при поддержке посольства, на этот раз Польши. Гостей ждут концерты, национальная кулинария, презентация польских городов и регионов.

Локация: сад посольства Польской Республики

Где: Valdštejnská 153/8, Praha 1

Когда: 15 июня с 12:00 до 20:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в бункере «Фолиманка»

Раз в месяц можно пройтись по подземным лабиринтам в бункере, построенном на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. Бункер площадью 1332 квадратных метра рассчитан на размещение 1300 человек и входит в десятку крупнейших в чешской столице. Кстати, даже в +30°C там прохладно.

Локация: бункер «Фолиманка»

Где: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Когда: 15 июня с 09:00 до 15:00

Вход: бесплатно

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Пражская квадриеннале

Международный конкурсный показ сценографии и театральной архитектуры ведет свою историю с 1967 года и каждый раз знакомит с новейшими трендами. После 12-летнего перерыва престижный смотр, включающий семинары, дискуссии, представления и программу для детей, вернулся в выставочный комплекс Голешовице. Квадриеннале проходит с 6 по 16 июня.

Локация: выставочный комплекс Голешовице

Где: Areál Výstaviště, Praha 7

Когда: 15-16 июня

Вход: 350 крон

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Акробатическое шоу PQ+: Opticon (время между 3D и 2D)

В рамках Пражской квадриеннале в Карлинских казармах состоится акробатический перформанс, вдохновленный работами фотографа Войтеха Бртницкого. Автор и исполнительница – Элишка Бртницка.

Локация: Карлинские казармы

Где: Prvního pluku 20/2, Praha 8

Когда: 15 июня в 21:00

Вход: 100-200 крон

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Мультижанровый фестиваль ZnakoFest

В пространстве Карлинских казарм в субботу целый день будет проходить семейный фестиваль с ярмаркой, вокшопами, выставкой, развивающими занятиями для самых маленьких. Цель – познакомить широкую общественность с тем, как живут глухие и слабослышащие люди, и помочь искоренению предрассудков. В 21:30 фестиваль завершится показом фильма «Тихое место». Для участия в вечерней программе (с 18:00) нужно заказать билеты.

Локация: Карлинские казармы

Где: Prvního pluku 20/2, Praha 8

Когда: 15 июня с 13:00 до 24:00

Вход: с утра бесплатно, с 18:00 – 270 крон, показ фильма – 80 крон (билеты бронируются здесь)

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Фестиваль Театра братьев Форман «Арена»

На Смиховской набережной в Праге в третий раз проходит «Арена» — мультижанровый фестиваль под открытым небом, организованный Театром братьев Форман. В фестивальном городке, расположенном на берегу Влтавы возле железнодорожного моста, гостей ждут не только современный цирк, музыка, театрализованные представления, но и возможность расслабиться, выпить освежающих напитков и отведать вкусной еды. Узнать точную программу и купить билеты на представления можно на сайте «Арены».

Локация: Смиховская набережная

Где: Smíchovská náplavka — u Železničního mostu

Когда: 15-16 июня с 17:00 до 23:00

Вход на территорию фестивального городка бесплатный

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Концерт на Пражском Граде

В эту субботу состоится один из концертов под открытом небом на территории третьего двора резиденции президента Чешской Республики. Выступит оркестр компании Škoda Auto.

Локация: третий двор Пражского Града

Где: Pražský hrad, Praha 1

Когда: 15 июня с 10:30 до 12:00

Вход: бесплатно

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Финиш автопробега «1000 миль чехословацких»

В субботу у здания Национального музея финиширует автопробег, организованный музеем вместе с Veteran Car Club Praha. Гонки проходили в 1933-1935 годах, а потом эта традиция была прервана на несколько десятилетий. Сейчас в автопробеге могут участвовать машины, выпущенные до 1939 года. Ориентировочное время финиша организаторы пока не называют.

Локация: Национальный технический музей

Где: Kostelní 42, Praha 7

Когда: 15 июня

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на Кулатяке

Также в субботу стоит посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Тем, кто в жаркую погоду предпочитает отдых у воды любым культурным, развлекательным и кулинарным акциям, напоминаем, что мы подготовили список мест, гда в Праге можно искупаться и позагорать.