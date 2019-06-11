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Звездный десант в Карловых Варах

Звездный десант в Карловых Варах

Александра Кириченко 385 0
Организаторы 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах ответили на вопросы, волновавшие ценителей светской жизни и поклонников главного из искусств: за две с половиной недели до старта киносмотра они сообщили, какие знаменитости почтут своим присутствием курортный город, и огласили полный состав жюри всех конкурсных программ.
Звездный десант в Карловых Варах

Гостем церемонии открытия станет американский актер Билли Крудап, обладатель премии «Тони», известный по фильмам «Ешь, молись, люби», «Хранители», «Лига справедливости» и другим. Вместе с актрисой Джулианной Мур и ее супругом режиссером и сценаристом Бартом Фрейндлихом он представит ленту «После свадьбы». Мур, на счету которой многочисленные премии, включая «Оскар» за роль в фильме «Все еще Элис», в Карловых Варах также получит Хрустальный глобус за вклад в развитие мирового кинематографа.

Джулианна Мурnicolas genin from Paris, France [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]

На торжественной церемонии закрытия Хрустальный глобус по совокупности заслуг вручат еще одной голливудской гостье — Патрише Кларксон, которая в этом году была удостоена другого глобуса, Золотого, за роль в нашумевшем мини-сериале «Острые предметы». Прославленная актриса снялась, например, в «Зеленой миле», «Догвиле», «Острове проклятых» и картине «Вики Кристина Барселона». 

Патриша КларксонMaximilian Bühn, CC-BY-SA 4.0 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Этим список западных знаменитостей, которых можно будет лично встретить на главном чешском курорте, не ограничивается. В Карловы Вары вернется Кейси Аффлек, уже участвовавший в фестивале в 2017 году и получивший премию президента киносмотра. Он представит публике ленту «Свет моей жизни», над которой работал как режиссер, сценарист и продюсер и в которой сыграл главную мужскую роль.

Кейси Аффлек

Кадр из фильма «Свет моей жизни»

Организаторы кинофестиваля в Карловых Варах каждый год приглашают звезд первой величины. Например, в 2018 году киносмотр посетил Роберт Паттинсон, в 2017-м — Ума Турман и Джереми Реннер, в 2016-м — Жан Рено и Уильям Дефо, а еще раньше в Чехию ради этого события приезжали Ричард Гир, Леонардо ДиКаприо, Джон Траволта, Хелен Миррен, Джон Малкович, Скарлетт Йоханссон, Антонио Бандерас и многие другие.

Что касается состава жюри, фильмы основной конкурсной программы рассудят чешский сценарист и писатель Штепан Гулик (мини-сериалы «Неопалимая купина» и «Пустошь»), палестинский режиссер и сценаристка Аннмари Джасир, украинский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Лозница, греческая актриса Аггелики Папоулья и французский публицист Шарль Тессон. В документальной секции в жюри вошли аргентинский кинематографист Гсатон Солники, продюсер из Швейцарии Алин Шмид и австрийский фотограф и режиссер Андреас Хорват, в секции «К востоку от Запада» — украинский продюсер и организатор кинофестивалей Денис Иванов, финский режиссер Юхо Куосманен, чешский режиссер и сценарист Томаш Павличек, специалист по закупкам в сфере кино из Греции Иоанна Стаис и телевизионный и кинопродюсер из Литвы Дагне Вильджюнайте.

54-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах откроется 28 июня, а его победители будут объявлены 6 июля. Ранее 420on.cz публиковал полную конкурсную программу киносмотра.

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Темы
Карловы Вары кино фестиваль
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