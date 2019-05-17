Куда пойти в Праге в выходные 18 и 19 мая

Первые теплые майские выходные в Праге предлагают развлечения на любой вкус: ярмарки, фестиваль просекко, гонки, выступление хора Александрова и многое другое. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

Ярмарка региональных производителей на Вышеграде

18 мая на Вышеграде пройдет грандиозная выставка-ярмарка «Моя страна сквозь пути перемен», на которой вы сможете познакомиться с владельцами региональных брендов, попробовать как местную кухню, так и различные деликатесы, купить предметы домашнего обихода из ткани, керамики, стекла и металла, аксессуары, украшения.

Многие ремесленники также предложат вам проверить свои навыки и креативность в различных мастерских. Взрослые и дети смогут заняться электромонтажом, изготовлением свечей, украшением мелких керамических предметов, пряников, порисовать на текстиле и сумках. Музыка, местная еда, мастер-классы и сады Вышеграда с видом на всю Прагу — приходите приятно провести время!

Локация: сады Вышеграда

Где: Štulcova, Praha 2

Когда: 18 мая с 11:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Архитектурный фестиваль Open House Praha 2019

Уже в пятый раз Прага открывает двери обычно закрытых для общественности объектов. За последние четыре года в Open House Prague приняли участие 185 тысяч человек. Хотите узнать город лучше? Выбирайте на официальном сайте здания, которые вы хотели бы увидеть изнутри. Предварительной регистрации не требуется. Во многих объектах будут организованы групповые экскурсии. Информация о времени проведения — на сайте.

Локация: Прага

Когда: 18 и 19 мая

Вход: бесплатно

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Car Wars Opening 2K19

17 мая состоится открытие нового сезона крупнейших в Чехии любительских гонок по прямой. С самого утра участников и зрителей ждут заезды, тюнинг-шоу и ярмарка, которые к вечеру плавно перетекут в горячую вечеринку с модными диджеями и ночной картинг.

Вход на все три дня — 350 крон, парковка — бесплатно.

Полную программу смотрите на официальной странице мероприятия.

Локация: аэродром Panenský Týnec

Где: Panenský Týnec

Когда: 17, 18 и 19 мая

Вход: от 200 крон

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Выставка в «Люцерне»​ и открытие террасы

В этом году жемчужина чешской архитектуры пражский дворец «Люцерна» отмечает 110-летие. В рамках юбилея 19 мая будет организована выставка и открыта терраса на крыше здания. С крыши «Люцерны» посетители смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев, которые растут на террасе. Он будет открыта каждое воскресенье и понедельник с 15:00 до заката до конца октября.

Локация: дворец «Люцерна»

Где: Štěpánská 61, 116 02 Praha 1

Когда: 19 мая

Вход: бесплатно

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Хор Александрова в Праге. Европейский тур — 2019

Российский хор Александрова приготовил особый тур к своему 90-летию. После авиакатастрофы в декабре 2016 года ансамбль впервые возвращается на концертную площадку в рекордном составе из 130 участников. Уникальное сочетание голосов, великолепного оркестра и традиционного русского балета будет дополнено новым сценическим шоу, благодаря которому концерт станет не только музыкальным, но и визуальным опытом.

Локация: Tipsport Arena

Где: Za Elektrárnou 419, Praha 7

Когда: 18 мая

Вход: от 690 крон

Подробная информация и билеты на концерт

Автомобильный фестиваль «Легенды-2019»​

В пражском выставочном комплексе Голешовице с 17 по 19 мая в шестой раз проходит крупнейший в Чешской Республике автомобильный фестиваль. В одной точке недалеко от центра города собраны сотни автомобилей и мотоциклов. У посетителей есть возможность увидеть уникальные гоночные экземпляры.

Фестиваль «Легенды-2019» — это невероятная концентрация технической мысли, красоты и страсти. Автошоу проходит в Промышленном дворце, и гостей ждут сразу несколько тематических павильонов.

Локация: выставочный комплекс Голешовице, Промышленный дворец

Адрес: U Výstaviště, Praha 7

Когда: 18 и 19 мая

Подробная информация

Фестиваль электровелосипедов EBIKE Fest

Если вы задумались о покупке электровелосипеда — вам сюда. На фестивале вы сможете протестировать большое количество дорожных, треккинговых и городских электрических велосипедов абсолютно бесплатно.

Локация: Pod Višňovkou

Где: Praha 4, Krč — Zálesí

Когда: 18 и 19 мая с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Фестиваль вин «Розовый май на Наплавке»

«Розовый май на Наплавке 2019» — под таким названием в Праге 19 мая состоится ежегодный фестиваль розовых вин и кларетов. Он будет проходить на набережной Рашина между железнодорожным мостом и Вышеградской скалой в сопровождении живой музыки.

Главная цель фестиваля «Розовый май» — познакомить гостей с производителями вина. Отметим, что в непосредственной близости с 08:00 до 14:00 будет работать фермерский рынок на Наплавке.

Локация: набережная Рашина

Адрес: Rašínovo nábřeží, Praha 2

Когда: 19 мая с 10:00 до 21:00

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Блошиный рынок на Жижкове

Теперь на Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Где: Jana Želivského 2385/11

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Фестиваль Proseсcofest на вилле Рихтер

Легкий, освежающий, искрящийся напиток с типично итальянским духом и элегантностью — у просекко недаром миллионы поклонников по всему миру. В субботу, 18 мая, и в воскресенье, 19 мая, фестиваль Proseccofest предложит десятки игристых вин из знаменитого итальянского региона Просекко на вилле Рихтер в Пражском Граде.

Во время третьего ежегодного фестиваля посетителей кроме превосходного просекко ждут итальянские деликатесы (прошутто, оливки, сыр и мороженое), а также тайская кухня. Вино и отличная еда — это настоящая Италия!

Локация: Villa Richter

Где: Staré zámecké schody 6/251, Praha 1

Когда: 18 и 19 мая с 12:00 до 18:00

Вход: 250 крон

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Музыкальный фестиваль «Пражская весна»​

В этом году международный музыкальный фестиваль состоится в Праге уже в 74-й раз. Каждый год на него съезжаются лучшие исполнители. Также в рамках фестиваля проходит конкурс молодых музыкантов. Главной темой текущей «Пражской весны» станет 100-летний юбилей Чешской Республики.

Концерты проходят в самых роскошных залах Праги: в Рудольфинуме и в зале Бедржиха Сметаны пражского Муниципального дома.

Подробную информацию и расписание концертов можно найти на официальном сайте мероприятия.

Локация: Прага

Когда: 12 мая — 4 июня

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу стоит посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Выставка анимационной студии Pixar

Pixar 30 Years Animation — это официальная передвижная экспозиция одной из самых известных на планете анимационных студий, которая 30 лет назад начинала как группа энтузиастов. Посетители узнают об истории студии, ознакомятся с нюансами создания анимационного фильма от а до я.

Адрес: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon E, Praha 7

Время проведения: 09:00-21:00

Вход: бесплатно — 290 крон

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Выставка тропических бабочек

С 11 апреля по 26 мая в оранжерее «Фата Моргана» проходит ежегодная весенняя выставка тропических бабочек. Понаблюдать за превращением куколки в красивую экзотическую бабочку, полюбоваться ее первым полетом, прогуляться по тропическому лесу среди тысяч летающих мотыльков можно на ежегодной выставке в оранжерее пражского Ботанического сада. В прошлом году экспозицию посетило более 54 тысяч человек. Кстати, в рамках выставки организована продажа комнатных и уличных растений.

Локация: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Адрес: Trojská 800/196, Praha 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 150 крон

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