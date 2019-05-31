Что делать в Праге в выходные 1 и 2 июня

Провести целый день с семьей, сходить на музыкальный фестиваль или поесть мороженого? Все возможно в эти выходные! Читайте нашу первую летнюю подборку мероприятий в Праге. Поздравляем вас с началом лета и желаем приятных выходных!

Prague Ice Cream Festival 2019

Фестиваль мороженого в Праге, на котором можно отведать его разные типы: джелато, сорбет, йогуртовое и даже веганское. Будет жарко и вкусно. Новинка года — сладкое лакомство не только из Праги и со всей Чехии, но и из Словакии, Польши и Австрии. Приходите насладиться!

Локация: выставочный комплекс Голешовице

Где: U Výstaviště, Praha 7

Когда: 2 июня в 10:00

Вход: бесплатно

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United Islands of Prague 2019

На этот раз традиционно бесплатный мультижанровый музыкальный фестиваль, вопреки своему названию, пройдет не на островах, а в районе Карлин. В 2019 году он посвящен тридцатилетию падения железного занавеса и носит подзаголовок British Edition. Уличные художники разрисуют «стену свободы», на фоне которой все желающие смогут сделать селфи.

Локация: Прага, район Карлин

Где: шесть точек от Карлинской площади до Кайзловых садов

Когда: 31 мая с 16:00 до 22:00 и 1 июня с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Международный фестиваль «Прага — сердце народа»

На фестивале можно будет познакомиться с культурой разных народов мира — не только посмотреть на музыкальные и танцевальные коллективы, но и поучаствовать в мастер-классах, приобрести различные сувениры.

Локация: Староместская и Вацлавская площади

Когда: 1 и 2 июня

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День семьи в Праге

Магистрат чешской столицы и Прага 7 приглашают вас на День семьи! Подготовлена обширная программа развлечений для всех возрастов: спорт, театр, мастер-классы и, конечно же, выступления артистов на главной сцене. Новинка этого года — второй подиум на Кржижиковых фонтанах. Приходите отдохнуть и повеселиться всей семьей. Вход разрешен и с собаками на поводке.

Локация: выставочный комплекс Голешовице, луг за Кржижиковыми павильонами

Когда: 2 июня 13:00-19:00

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Prague Rooftop Festival 2019

Хотите полюбоваться на город с крыш? Во время фестиваля у вас будет возможность попасть даже на те террасы, куда в обычные дни вход закрыт. Главное успеть купить билет. Организаторы обещают встречу заката под музыку и гул вечеринки и незабываемые впечатления.

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Международный фестиваль цыганской музыки Khamoro 2019

Посетителей фестиваля ждет балканский духовой оркестр, цыганский джаз, кимбал-группа, фламенко из Севильи, венгерская музыка, чешские группы и многое другое. В общем, безудержное веселье под зажигательную музыку. Больше информации на официальном сайте.

Локация: казармы Карлин

Где: Prvního pluku 2, Praha 8

Когда: с 25 мая по 1 июня

Вход: бесплатно

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Выставка палаток и природной экипировки — 2019

На площади 10 тысяч квадратных метров вы найдете 220 брендов для активного отдыха и полный ассортимент от палаток, спальных мешков, ковриков и рюкзаков до походной обуви и одежды. Все можно как следует рассмотреть, потрогать и купить. Выставка-продажа продлится до 25 авугуста.

Локация: PVA EXPO PRAHA

Где: Beranových 667, Praha 9

Вход: бесплатный вход и парковка

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Блошиный рынок на Жижкове

Теперь на Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Музыкальный фестиваль «Пражская весна»​

В этом году международный музыкальный фестиваль состоится в Праге уже в 74-й раз. Каждый год на него съезжаются лучшие исполнители. Также в рамках фестиваля проходит конкурс молодых музыкантов. В этом году главной темой «Пражской весны» станет 100-летний юбилей Чешской Республики. Концерты проходят в самых роскошных залах Праги: в Рудольфинуме и в зале Бедржиха Сметаны пражского Муниципального дома. Подробную информацию и расписание концертов можно найти на официальном сайте мероприятия.

Локация: Прага

Когда: 12 мая — 4 июня

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу стоит посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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