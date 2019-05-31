Что делать в Праге в выходные 1 и 2 июня

Prague Ice Cream Festival 2019
Фестиваль мороженого в Праге, на котором можно отведать его разные типы: джелато, сорбет, йогуртовое и даже веганское. Будет жарко и вкусно. Новинка года — сладкое лакомство не только из Праги и со всей Чехии, но и из Словакии, Польши и Австрии. Приходите насладиться!
Локация: выставочный комплекс Голешовице
Где: U Výstaviště, Praha 7
Когда: 2 июня в 10:00
Вход: бесплатно
United Islands of Prague 2019
На этот раз традиционно бесплатный мультижанровый музыкальный фестиваль, вопреки своему названию, пройдет не на островах, а в районе Карлин. В 2019 году он посвящен тридцатилетию падения железного занавеса и носит подзаголовок British Edition. Уличные художники разрисуют «стену свободы», на фоне которой все желающие смогут сделать селфи.
Локация: Прага, район Карлин
Где: шесть точек от Карлинской площади до Кайзловых садов
Когда: 31 мая с 16:00 до 22:00 и 1 июня с 10:00 до 22:00
Вход: бесплатно
Международный фестиваль «Прага — сердце народа»
На фестивале можно будет познакомиться с культурой разных народов мира — не только посмотреть на музыкальные и танцевальные коллективы, но и поучаствовать в мастер-классах, приобрести различные сувениры.
Локация: Староместская и Вацлавская площади
Когда: 1 и 2 июня
День семьи в Праге
Магистрат чешской столицы и Прага 7 приглашают вас на День семьи! Подготовлена обширная программа развлечений для всех возрастов: спорт, театр, мастер-классы и, конечно же, выступления артистов на главной сцене. Новинка этого года — второй подиум на Кржижиковых фонтанах. Приходите отдохнуть и повеселиться всей семьей. Вход разрешен и с собаками на поводке.
Локация: выставочный комплекс Голешовице, луг за Кржижиковыми павильонами
Когда: 2 июня 13:00-19:00
Prague Rooftop Festival 2019
Хотите полюбоваться на город с крыш? Во время фестиваля у вас будет возможность попасть даже на те террасы, куда в обычные дни вход закрыт. Главное успеть купить билет. Организаторы обещают встречу заката под музыку и гул вечеринки и незабываемые впечатления.
Международный фестиваль цыганской музыки Khamoro 2019
Посетителей фестиваля ждет балканский духовой оркестр, цыганский джаз, кимбал-группа, фламенко из Севильи, венгерская музыка, чешские группы и многое другое. В общем, безудержное веселье под зажигательную музыку. Больше информации на официальном сайте.
Локация: казармы Карлин
Где: Prvního pluku 2, Praha 8
Когда: с 25 мая по 1 июня
Вход: бесплатно
Выставка палаток и природной экипировки — 2019
На площади 10 тысяч квадратных метров вы найдете 220 брендов для активного отдыха и полный ассортимент от палаток, спальных мешков, ковриков и рюкзаков до походной обуви и одежды. Все можно как следует рассмотреть, потрогать и купить. Выставка-продажа продлится до 25 авугуста.
Локация: PVA EXPO PRAHA
Где: Beranových 667, Praha 9
Вход: бесплатный вход и парковка
Блошиный рынок на Жижкове
Теперь на Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.
Локация: Terminál Žižkov
Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3
Когда: 08:00-15:00
Вход: 10 крон
Музыкальный фестиваль «Пражская весна»
В этом году международный музыкальный фестиваль состоится в Праге уже в 74-й раз. Каждый год на него съезжаются лучшие исполнители. Также в рамках фестиваля проходит конкурс молодых музыкантов. В этом году главной темой «Пражской весны» станет 100-летний юбилей Чешской Республики. Концерты проходят в самых роскошных залах Праги: в Рудольфинуме и в зале Бедржиха Сметаны пражского Муниципального дома. Подробную информацию и расписание концертов можно найти на официальном сайте мероприятия.
Локация: Прага
Когда: 12 мая — 4 июня
Фермерский рынок на Кулатяке
В субботу стоит посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.
Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák
Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6
Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно