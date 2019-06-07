Что делать в Праге в выходные 8 и 9 июня

Ночь музеев или дни открытых садов, пивной фестиваль или прогулка по виноградникам, гонки на самокатах или на лодках, день полиции или ярмарка науки? В этот уик-энд в Праге пройдет столько мероприятий на любой вкус, что сделать выбор будет непросто. Надеемся, наш обзор поможет вам определиться.

Ночь музеев

В субботу Прага в 16-й раз присоединится к Музейной ночи. Для посетителей в вечерние часы будут бесплатно открыты 45 музеев, галерей и других культурных учреждений, которые предложат гостям и жителям чешской столицы интересные программы. Вход в подавляющее большинство объектов бесплатный, а перемещаться между ними можно будет на специальных музейных автобусах. Впервые за последние несколько лет к акции присоединится историческое здание Национального музея на Вацлавской площади.

Локация: Прага

Где: полный список музеев на сайте акции

Когда: 8 июня с 19:00 до 01:00

Вход: бесплатно

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Экскурсии по пражским виноградникам

Кроме музеев, в эти выходные можно будет посетить виноградники, которые принадлежат Праге и частным владельцам. В программе — экскурсии с комментариями специалистов и знакомства с винами. Кстати, со многих виноградников открывается потрясающий вид на город!

Локация: Прага

Где: полный список — на сайте мероприятия

Когда: 8 и 9 июня с 10:00 до 17:00

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Уик-энд открытых садов

Акция в британском стиле, ведь именно там зародилась идея открывать для общественности обычно закрытые сады и частные парки. В большинство пражских садов можно будет попасть бесплатно, впрочем, окончательное решение принимает каждый из 16 участвующих объектов. Наибольший интерес традиционно привлекут сады под Пражским Градом, но мы советуем обратить внимание на менее раскрученные места, где не будет столпотворения.

Когда: 8 и 9 июня

Где: список на сайте акции

Вход: в большинстве случаев – бесплатно

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Žižkovské pivobraní

Масштабный пивной праздник в районе Жижков пройдет при поддержке администрации Праги 3 уже в восьмой раз. За два дня можно будет перепробовать десятки сортов пенного напитка от более чем 30 малых пивоварен. Не обойдется без сопроводительной программы: живой музыки, конкурсов, спортивного шоу. Подготовлены и развлечения дня детей: батут, настольный футбол, песочницы и так далее. Если погода будет жаркой, на гостей обещают разбрызгивать воду из пожарной машины.

Локация: холм Парукаржка

Где: Jeseniova 50, Praha 3

Когда: 7-8 июня с 12:00 до 21:00

Вход: бесплатно

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Юбилей Смиховской пивоварни

Главный пивоваренный завод Праги с размахом отметит 150-летие. Кроме рек пива участников ждут музыкальные выступления под открытым небом, мотоциклы Harley-Davidson, футбол и регби, уроки розлива от профессионалов и экскурсии в самое сердце пивоварни. Праздновать будут в помещении, во дворе и на прилегающих улицах.

Локация: Смиховская пивоварня

Где: Nádražní 43/84, Praha 5, вход со стороны улицы Svornosti

Когда: 8 июня

Вход: 150 крон, билеты продаются онлайн

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Mattoni koktejl festival

В субботу в сердце Праги пройдет чемпионат мира среди барменов по смешиванию коктейлей и других напитков. Посетителей ждут азарт, выступления известных музыкантов (Monkey Business, Давида Коллера, Томаша Клуса, Миколаса Йозефа и других) и, конечно, освежающие безалкогольные коктейли.

Локация: Староместская площадь

Где: Staroměstské námesti, Praha 1

Когда: 8 июня с 14:15 до 22:00

Вход: бесплатно

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Praha Žije Hudbou 2019

В субботу приложится открывшийся в пятницу мультижанровый музыкальный фестиваль. За два дня на 50 уличных сценах и площадках состоится более 500 выступлений музыкантов, танцоров и цирковых артистов. Главная сцена расположена на Карловой площади, также концерты состоятся на Вацлавской площади, площадях Мира, Палацкого, Йиржи из Подебрад, у Пороховых ворот, у метронома на Летне, в зале Главного вокзала, парке Ригровы сады и во многих других предсказуемых и неожиданных местах.

Где: Прага

Когда: 7 и 8 июня

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на Кулатяке

Также в субботу стоит посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Пражская квадриеннале

Международный конкурсный показ сценографии и театральной архитектуры ведет свою историю с 1967 года и каждый раз знакомит с новейшими трендами. После 12-летнего перерыва престижный смотр, включающий семинары, дискуссии, представления и программу для детей, вернулся в выставочный комплекс Голешовице. Квадриеннале проходит с 6 по 16 июня, и 8 июня ее можно посетить бесплатно в рамках музейной ночи.

Локация: выставочный комплекс Голешовице

Где: Areál Výstaviště, Praha 7

Когда: с 6 по 16 июня

Вход: 350 крон, вечером 8 июня — бесплатно

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Mint Market

В ярмарке творений чешских и словацких художников, модельеров и дизайнеров примут участие более 70 молодых марок. Будут представлены аксессуары, украшения, необычная одежда и, конечно же, деликатесы.

Локация: Карлова площадь

Когда: 8 июня с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Praguemarket

Еще одно мероприятие для ценителей дизайна и хендмейда. Посетители смогут купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику. Все это предложат около 50 производителей.

Локация: площадь Республики

Когда: 8-9 июня с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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«Приматорки» на Влтаве

Любителей спорта в эти выходные ждет еще одно мероприятие. Традиционное состязание гребцов состоится уже в 106-й раз. Наблюдать за водными соревнованиями можно с обоих берегов реки, а также с мостов через Влтаву. Старт – у Весларжского острова, финиш – между Железнодорожным мостом и мостом Палацкего. Организаторы советуют зрителям соблюсти дресс-код smart casual, то есть одеться неформально, но элегантно. У дам крайне приветствуются шляпы.

Локация: Влтава

Где: мост Палацкого, наплавки, Yacht Club Podolí, Вышеград

Когда: 8-9 июня с 09:00

Вход: бесплатно

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День самокатов

Шанс провести выходные активно и нестандартно: в парке Витков состоится спортивно-благотворительное мероприятие для детей и взрослых, кульминацией которого станут гонки на самокатах в различных возрастных категориях. Главный приз – переходящий кубок и автомобиль Opel на уик-энд с полным баком бензина. Зарегистрированным участникам заездов бесплатно предоставят «колобежки».

Локация: холм Витков

Где: vrch Vítkov, Praha 3

Когда: 8 июня с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Ярмарка науки – 2019

Мероприятие для всех, кто интересуется новыми технологиями и различными инновациями. Гости смогут познакомиться с проектами, которые представят участники со всего мира, и подчерпнуть множество идей. В прошлом году ярмарку посетило 25 тысяч человек.

Локация: PVA Expo Praha

Где: Beranových 667, Praha 9

Вход: бесплатно

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День с полицией Чешской Республики

Как и на ярмарку науки, сюда стоит заглянуть с детьми, чтобы познакомиться с работой полицейских, спасателей, пожарных, таможенников и даже службы исполнения наказаний. Полиция по делам иностранцев тоже будет. Участников ждет демонстрация различной техники в действии, футбол верхом на лошадях, полеты дронов, знакомство со служебными собаками и выступление музыкальных коллективов полиции и стражи Пражского Града. Ближе к завершению прилетит полицейский вертолет. Ведущий мероприятия – пресс-секретарь чешской полиции Томаш Гулан.

Локация: Летенская равнина

Где: Letenská pláň, Praha 7

Когда: 8 июня с 10:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон