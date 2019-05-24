Что делать в Праге в выходные 25 и 26 мая

Где поесть итальянской уличной еды, поплясать с цыганами, вспомнить музыку 90-х, получить билет на концерт группы Muse и куда сходить с детьми — об этом и не только читайте в нашем еженедельном материале. Хороших и теплых выходных!

Ratolest Fest 2019

Шестой год подряд в центре Праги на набережной проводится праздник для всей семьи. Особенно интересно будет детям: их ждут более 100 маленьких и больших спортивных, художественных, технических и водных развлечений. Ratolest Fest — лучший семейный день на реке. Не забудьте прийти сами и пригласить друзей.

Локация: Наплавка

Где: náplavka Rašínova nábřeží, Praha 2

Когда: 25 мая с 9:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Концерт Jamiroquai в Праге

Группа, существующая с 1992 года, за время своей деятельности выпустила восемь студийных альбомов. Награжденные премией «Грэмми» и номинированные на Brit Awards культовые Jamiroquai вернутся в Прагу, чтобы порадовать чешских фанатов новой порцией своего невероятного творчества. Билеты еще есть в продаже!

Локация: O2 Arena

Где: Ocelářská 460/2, Praha 9

Когда: 25 мая в 10:00

Вход: от 1590 крон

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90s Explosion Open-Air

Самый масштабный музыкальный фестиваль 90-х в самом сердце Европы. На одной сцене выступят самые знаменитые исполнители конца XX века. Выступят Lou Bega, Ace of Base, Snap!, Mr.Prezident, Loona и многие другие. Не упустите возможность потанцевать под любимые хиты.

Локация: Výstaviště Holešovice

Когда: 25 мая в 17:00

Вход: 990 крон

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Italy Street FOOD Truck Festival 2019

В сердце Праги состоится гастрофестиваль, посвященный уличной еде из разных регионов Италии. У вас будет возможность отведать деликатесы, тщательно отобранные лучшими поварами.

Локация: Výstaviště Praha

Где: Výstaviště 67, Praha 7

Когда: 24-26 мая

Вход: бесплатно

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Летний Dyzajn market — 2019

Шесть раз в год по выходным дням в Праге проходит самая большая в Чешской Республике выставка-продажа авторских работ Dyzajn market. Кульминацией нынешней ярмарки станет показ мод с участием 14 модных брендов. Чехию на нем представят Black Mountain, DAYA, Krapa, TATE, Fraise, Olestars by Kristina Petrovic, My Fleur, eh sisters и natyris, Словакию — два молодых дизайнера imani и RIVICA. На подиум выйдут 12 моделей в возрасте от 17 до 72 лет. Дефиле начнется в субботу в 13:00 и продлится до 13:45.

Локация: площадь Вацлава Гавела

Где: náměstí Václava Havla, Praha 1

Когда: 25 и 26 мая c 10:00 до 19:00

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Концерт британской рок-группы Muse в Праге

Muse 26 мая выступит в Праге в рамках мирового турне, посвященного выходу альбома «Simulation Theory» в ноябре 2018 года. Билеты можно купить здесь или воспользоваться акцией пражского аутлета премиум-класса Premium Outlet Prague Airport. Каждый, кто сделает в POP Airport покупки минимум на две тысячи крон, получит в подарок билет на концерт британской группы Muse. Билеты еще остались. При покупке от четырех тысяч крон вы получите сразу два, а, назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, получите ваучер на дополнительную скидку в 10%.

Локация: Letiště Letňany

Где: Hůlkova 35, Praha 9

Когда: 26 мая в 20:00

Вход: от 1490 крон

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Khamoro 2019. Международный фестиваль цыганской музыки

Посетителей фестиваля ждет балканский духовой оркестр, цыганский джаз, кимбал-группа, фламенко из Севильи, венгерская музыка, чешские группы и многое другое. В общем, безудержное веселье под зажигательную музыку обеспечено. Больше информации на официальном сайте.

Локация: Kasárna Karlín

Где: Prvního pluku 2, Praha 8

Когда: с 25 мая по 1 июня

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

Теперь на Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Где: Jana Želivského 2385/11

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Музыкальный фестиваль «Пражская весна»​

В этом году международный музыкальный фестиваль состоится в Праге уже в 74-й раз. Каждый год на него съезжаются лучшие исполнители. Также в рамках фестиваля проходит конкурс молодых музыкантов. В этом году главной темой «Пражской весны» станет 100-летний юбилей Чешской Республики. Концерты проходят в самых роскошных залах Праги: в Рудольфинуме и в зале Бедржиха Сметаны пражского Муниципального дома. Подробную информацию и расписание концертов можно найти на официальном сайте мероприятия.

Локация: Прага

Когда: 12 мая — 4 июня

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Посетите Испанскую синагогу до начала реставрации

До 31 мая 2019 года стоит побывать в Испанской синагоге. Затем исторический памятник закроется на реставрацию и вновь распахнет двери только в четвертом квартале 2020 года.

Испанская синагога — одна из красивейших построек в комплексе Еврейского музея Праги. Свое название она получила благодаря неомавританскому стилю, который был очень популярен при возведении синагог на рубеже XIX и XX веков. Здание привлекает к себе внимание прежде всего роскошным убранством фасадов, но его интерьеры способны произвести не меньшее впечатление.

Локация: Židovské muzeum v Praze

Адрес: Vězeňská 141/1, Praha 1

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу стоит посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Выставка всемирно известной анимационной студии Pixar

Pixar 30 Years Animation — это официальная передвижная экспозиция одной из самых известных на планете анимационных студий, которая 30 лет назад начинала как группа энтузиастов. Посетители узнают об истории студии, ознакомятся с нюансами создания анимационного фильма от а до я.

Адрес: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon E, Praha 7

Время проведения: 09:00-21:00

Вход: бесплатно — 290 крон

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Выставка тропических бабочек

С 11 апреля по 26 мая в оранжерее «Фата Моргана» проходит ежегодная весенняя выставка тропических бабочек. Понаблюдать за превращением куколки в красивую экзотическую бабочку, полюбоваться ее первым полетом, прогуляться по тропическому лесу среди тысяч летающих мотыльков можно на ежегодной выставке в оранжерее пражского Ботанического сада. В прошлом году экспозицию посетило более 54 тысяч человек. Кстати, в рамках выставки организована продажа комнатных и уличных растений.

Локация: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Адрес: Trojská 800/196, Praha 7

Время проведения акции: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 150 крон

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