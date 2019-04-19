Куда пойти в Праге в выходные 20 и 21 апреля 2019 года

Приближаются первые по-настоящему теплые весенние выходные. Да еще и продолжительные! А все потому, что в Чехии празднуют Пасху. Самые интересные мероприятия грядущего уик-энда вы найдете в нашей традиционной подборке.

Пасхальные рынки в Праге

Традиционно в течение всего апреля в Праге работают пасхальные рынки. Помимо покупок они предназначены для того, чтобы весело и интересно провести свободное время. На эти выходные, разумеется, приготовлена специальная праздничная программа.

Локация: Староместская и Вацлавская площади

Время проведения: 10:00-22:00

Вход: бесплатно

Prague Design Week 2019

Познакомиться с новейшими направлениями в различных областях чешского и зарубежного дизайна и купить необычные аксессуары можно на выставке Prague Design Week 2019, которая проходит в Праге с 15 по 21 апреля. Гостей мероприятия ждет презентация 60 дизайнеров, дизайнерских студий, ювелиров, модельеров, художников и студентов средних школ и университетов Чехии и других стран. В рамках выставки будет представлен специальный проект Design Kino.

Локация: площадь Республики

Адрес: náměstí Republiky 1081/7

Время проведения: в субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье с 10:00 до 19:00

Вход: 100-150 крон

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Сладкий день в кинотеатре Bio Oko

В субботу в кинотеатре Bio Oko пройдет необычное для данной локации мероприятие — сладкий день. А все потому, что в Чехии празднуют Пасху. В баре вас будет ждать как традиционная для праздника выпечка, так и разные необычные торты и десерты.

Локация: Bio Oko

Адрес: Praha 7, Františka Křížka 460/15

Время проведения: 09:30-19:30

Сергей Полунин — шоу Satori в Праге

Сергей Полунин, самый известный балетный артист своего поколения, представит шоу Satori в пражском Форуме Карлин. Выступления проходят ежедневно с пятницы по воскресенье. Первая часть шоу посвящена самым известным произведениям классического балета, а также современному сценическому балету. Представлению Satori посвящена вторая часть спектакля, хореографию которой подготовил сам Сергей Полунин. Режиссер постановки Satori — Габриэль Марсель Дель Веккио из Cirque du Soleil, художественный руководитель — Дэвид Лашапель, музыку написал немецкий композитор Лоренц Дангель.

Локация: Forum Karlín

Адрес: Pernerova 51

Время проведения:

Вход: от 4590 крон

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Tattoo Party

Настоящая тату-вечеринка пройдет в субботу в Prostor39. В ней примут участие шесть-восемь татуировщиков, у каждого из которых свой особый и неповторимый стиль. У вас есть потрясающая возможность сделать небольшую татуировку, просто придя на акцию, нет необходимости договариваться заранее. Стоит отметить, что акция частично благотворительная.

Локация: Prostor39

Адрес: Praha 3, Řehořova 33/39

Время проведения: 14:00-22:00

Блошиный рынок на Жижкове

Теперь на Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Адрес: Jana Želivského 2385/11

Время проведения: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Пражская Матейская ярмарка — 2019

В Праге продолжает работу традиционная и самая крупная передвижная ярмарка развлечений и аттракционов в Чехии — Матейская. Обязательные атрибуты — американские горки, дома смеха, тир, карусель, замок ужасов, качели. Каждый год появляются новые и необычные аттракционы из других стран.

Локация: Výstaviště Holešovice

Время проведения: 10:00-22:00

Вход: бесплатно — 30 крон

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Vegan Burger Festival

В воскресенье у Cross Club пройдет второй по счету фестиваль вегетарианских бургеров. Сложно даже представить, сколько вариаций этого блюда можно приготовить без мяса. Мероприятие будет сопровождаться развлекательной и спортивной программой.

Локация: Cross Club

Адрес: Praha 7, Plynární 23

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: бесплатно

Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства

В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.

Локация: Муниципальный дом Праги

Адрес: nám. Republiky 5

Время проведения: 10:00-19:00

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»

Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.

Локация: ZOO Mořský svět

Адрес: Výstaviště, Praha 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

Выходные — отличный повод посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Тем более, что там, разумеется, будут праздновать Пасху. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: 08:00-14:00

Вход: бесплатно

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Кунсткамера Страговского монастыря

В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.

Локация: Strahovský klášter

Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка всемирно известной анимационной студии Pixar

Pixar 30 Years Animation — это официальная передвижная экспозиция одной из самых известных на планете анимационных студий, которая 30 лет назад начинала как группа энтузиастов. Посетители узнают об истории студии, ознакомятся с нюансами создания анимационного фильма от а до я.

Адрес: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon E, Praha 7

Время проведения: 09:00-21:00

Вход: бесплатно — 290 крон

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Выставка тропических бабочек

С 11 апреля по 26 мая в оранжерее «Фата Моргана» проходит ежегодная весенняя выставка тропических бабочек. Понаблюдать за превращением куколки в красивую экзотическую бабочку, полюбоваться ее первым полетом, прогуляться по тропическому лесу среди тысяч летающих мотыльков можно на ежегодной выставке в оранжерее пражского Ботанического сада. В прошлом году экспозицию посетило более 54 тысяч человек. Кстати, в рамках выставки организована продажа комнатных и уличных растений.

Локация: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Адрес: Trojská 800/196, Praha 7

Время проведения акции: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 150 крон

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«100 лет чехословацкой кроны»

Выставка под таким названием проходит с 1 февраля по 28 апреля в Императорских конюшнях Пражского Града. Главный ее экспонат — 130-килограммовая монета из чистого золота диаметром более полуметра. Вместе с этим уникальным артефактом представлены драгоценные чехословацкие монеты и бумажные деньги, золотые слитки, медали и оригинальные образцы банкнот работы Альфонса Мухи и Макса Швабинского.

Локация: Císařská konírna

Адрес: Pražský hrad — II. nádvoří, Praha 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 50-100 крон

Выставка протокольных подарков в чешском Сенате

Интересно узнать, что дарят иностранные делегации на встречах чешским чиновникам? Тогда посетите выставку протокольных подарков в верхней палате парламента Чехии.

Локация: Senát Parlamentu ČR

Адрес: Valdštejnské náměstí 4, Praha 1

Время проведения: 10:00-16:00

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Jiřičná: ретроспективная выставка

Эва Йиржична — самый известный в мире современный архитектор и дизайнер чешского происхождения. Ретроспектива в центре современного искусства DOX дает полное представление о ее жизни, творчестве и воплощенных в жизнь проектах, многие из которых, разумеется, реализованы в Чехии. Уверяем вас, вы будете приятно удивлены.

Локация: Centrum současného umění DOX

Адрес: Poupětova 1, Praha 7

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 40-180 крон

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Экспозиция в Староместской мостовой башне

С 1 апреля 2016 по 31 декабря 2019 года для посещения открыта экспозиция Староместской мостовой башни. «Таинственная башня» — это возможность узнать все об этом уникальном сооружении, спуститься в подвалы, осмотреть интерьеры, а также подняться на галерею и полюбоваться прекрасным видом Праги. Билеты можно купить только в кассе башни.

Локация: Staroměstská mostecká věž

Адрес: Karlův most

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Йозеф Шима: дорога к «Высокой игре»

В Вальдштейнском манеже с 19 апреля по 27 июля 2019 года можно познакомиться с творчеством Йозефа Шимы, одного из наиболее значительных представителей сюрреализма и абстрактной живописи в современном европейском искусстве. Йозеф Шима (1891-1971) — чешский художник, но, поскольку он почти 50 лет жил и творил в Париже, его иногда считают французским живописцем.

Локация: Вальдштейнский манеж

Адрес: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 150-220 крон

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День открытых дверей пражских коммунальных служб

В субботу можно попасть на необычную акцию — день открытых дверей пражских коммунальных служб. Вас ждет выставка техники, которая ежедневно выезжает на улицы Праги, также открыты к посещению общественности склады отходов. Организаторы подготовили широкую сопроводительную программу: в рамках акции пройдет концерт Михала Грузы.

Локация: Pražské služby a.s.

Адрес: Praha 9, Pod Šancemi 444/1

Время проведения: 10:30-16:00

Вход: бесплатно