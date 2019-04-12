Куда пойти в Праге в выходные 13 и 14 апреля

Если вы еще не решили, чем займетесь в этот уик-энд, — наша традиционная подборка вам в помощь. Желаем хороших выходных!

Пасхальные рынки в Праге

Традиционно в течение всего апреля в Праге работают пасхальные рынки. Помимо различных покупок они предназначены для того, чтобы весело и интересно провести свободное время.

Локация: Староместская и Вацлавская площади

Время проведения: 10:00-22:00

Вход: бесплатно

Выступление Андрея Бебуришвили из Comedy Club в Праге

В субботу один из самых ярких современных участников легендарного шоу Comedy Club Андрей Бебуришвили представит сольную программу в Праге. Победитель «Камеди Баттл», постоянный резидент Comedy Club, ведущий шоу «Открытый микрофон», участник шоу «Прожарка» Андрей Бебуришвили впервые выступит перед пражской публикой 13 апреля в 19:00 в кинотеатре «Длабачов». Двери откроются в 18:00. Билеты приобретайте на нашем сайте tickets.420on.cz

Локация: кинотеатр «Длабачов»

Адрес: Bělohorská 24

Время начала акции: 19:00

Вход: 600-1300 крон

Подробная информация

Экспозиция в Староместской мостовой башне

До 31 декабря 2019 года для посещения открыта экспозиция Староместской мостовой башни «Таинственная башня». Она дает возможность узнать все об этом уникальном сооружении, спуститься в подвалы, осмотреть интерьеры, а также подняться на галерею и полюбоваться прекрасным видом Праги. Билеты продаются только в кассе башни.

Локация: Staroměstská mostecká věž

Адрес: Karlův most

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«Тотальный диктант — 2019» в РЦНК

В субботу в РЦНК пройдет ежегодная акция — тотальный диктант. Это праздник русского языка, возможность проверить себя и выявить пробелы в орфографии и пунктуации. Текст для диктанта 2019 года написал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик. После диктанта для его участников и других гостей режиссер Театра на Малой Бронной, преподаватель ГИТИСа Тарас Белоусов проведет мастер-класс и творческую встречу.

Локация: Хрустальный зал РЦНК

Адрес: Na Zátorce 1048/16

Время начала акции: 13:00

Вход: бесплатно

Praguemarket JARO 2019

В течение всех выходных на площади Республики будет работать уже известный Praguemarket. Как всегда, там можно найти интересные вещицы от чешских и европейских дизайнеров. На этот раз в ярмарке участвуют 50 авторов.

Локация: Náměstí Republiky

Время проведения: 10:00-19:00

Вход: бесплатно

«100 лет чехословацкой кроны»​

Выставка под таким названием проходит с 1 февраля по 28 апреля в Императорских конюшнях Пражского Града. Главный ее экспонат — 130-килограммовая монета из чистого золота диаметром более полуметра. Вместе с этим уникальным артефактом в экспозиции представлены драгоценные чехословацкие монеты и бумажные деньги, золотые слитки, медали и оригинальные образцы банкнот работы Альфонса Мухи и Макса Швабинского.

Локация: Císařská konírna

Адрес: Pražský hrad — II. nádvoří, Praha 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 50-100 крон

Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства

В Муниципальном доме (Obecní dům) на площади Республики выставлены фантастические копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.

Локация: Муниципальный дом Праги

Адрес: nám. Republiky 5

Время проведения: 10:00-19:00

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Экскурсии в зоопарк «Морской мир»

Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную выставочную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.

Локация: ZOO Mořský svět

Адрес: Výstaviště, Praha 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря

В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.

Локация: Strahovský klášter

Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка всемирно известной анимационной студии Pixar

В выходные посетите выставку Pixar 30 Years Animation. Это официальная передвижная экспозиция одной из самых известных на планете анимационных студий, которая 30 лет назад начинала как группа энтузиастов. Посетители узнают об истории студии, ознакомятся с подробностями создания анимационного фильма от а до я.

Адрес: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon E, Praha 7

Время проведения: 09:00-21:00

Вход: бесплатно — 290 крон

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Выставка тропических бабочек

С 11 апреля по 26 мая в оранжерее «Фата Моргана» проходит ежегодная весенняя выставка тропических бабочек. Понаблюдать за превращением куколки в красивую экзотическую бабочку, полюбоваться ее первым полетом, прогуляться по тропическому лесу среди тысяч летающих мотыльков можно на ежегодной выставке в оранжерее пражского Ботанического сада. В прошлом году экспозицию посетили более 54 тысяч человек. Кстати, в рамках выставки организована продажа комнатных и уличных растений.

Локация: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Адрес: Trojská 800/196, Praha 7

Время проведения акции: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 150 крон

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Пражская Матейская ярмарка — 2019

В Праге продолжает работу традиционная и самая крупная передвижная ярмарка развлечений и аттракционов в Чехии — Матейская. Обязательные атрибуты — американские горки, дома смеха, тир, карусель, замок ужасов, качели. Каждый год появляются новые и необычные аттракционы из других стран.

Локация: Výstaviště Holešovice

Время проведения: 10:00-22:00

Вход: бесплатно — 30 крон

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Выставка протокольных подарков в чешском Сенате

Интересно узнать, что дарят иностранные делегации на встречах чешским чиновникам? Тогда посетите выставку протокольных подарков в верхней палате парламента Чехии.

Локация: Senát Parlamentu ČR

Адрес: Valdštejnské náměstí 4, Praha 1

Время проведения: 10:00-16:00

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Фермерский рынок на Кулатяке

Выходные — отличный повод посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vitezne namesti (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí —Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: 08:00-14:00

Вход: бесплатно

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Jiřičná: ретроспективная выставка

Эва Йиржична — самый известный в мире современный архитектор и дизайнер чешского происхождения. Ретроспектива в центре современного искусства DOX даст полное представление о ее жизни, творчестве и воплощенных проектах, многие из которых, разумеется, реализованы в Чехии. Уверяем, вы будете приятно удивлены.

Локация: Centrum současného umění DOX

Адрес: Poupětova 1, Praha 7

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 40-180 крон

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Сказочный полдень в Форуме Карлин

13 апреля в 15:00 пражский Форум Карлин ждет всех любителей сказок. На большом экране зрители увидят проекцию любимых сказок в сопровождении живой музыки. Будут показаны сказки «Петя и волк», «Гордая принцесса», «Двенадцать месяцев», «Мицимутр» под аккомпанемент симфонического оркестра Чешского радио.

Локация: Forum Karlín

Адрес: Pernerova 676/51, Karlín

Начало акции: 15:00

Вход: 290-440 крон

Подробная информация

Блошиный рынок на Жижкове

Теперь на Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, в рынке можно участвовать не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Адрес: Jana Želivského 2385/11

Время проведения: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Выставка фотографа Филипа Шлапала

В эти выходные есть последняя возможность посетить фотовыставку Филипа Шлапала в галерее Ярослава Вагнера. Экспозиция приурочена к 100-летию со дня основания Баухаузской художественной школы. В инсталляцию также войдут уникальные фильмы, рассказывающие о зданиях и известных личностях, так или иначе связанных с Баухаузом.

Локация: Galerie Jaroslava Fragnera

Адрес: Betlémské náměstí 256/5

Время проведения: 11:00-19:00

Вход: от 20 крон

Rallye Praha Revival 2019

В течение всех выходных вы можете стать зрителями уникального события — девятого ежегодного фестиваля автогонщиков Rallye Praha Revival. В фестивале примут участие экипажи со всей Европы.

Локация: Václavské náměstí

Время проведения: 12:00-18:00

Вход: бесплатно

Autoshow Praha 2019

Кстати, в выставочном комплексе PVA EXPO PRAHA в эти выходные тоже пройдет автомобильная акция. Там будут представлены различные авто: от мини-автомобилей до уникальных суперспортивных. Акция традиционная и ежегодная, в этом году она проходит в 22-й раз.

Локация: PVA EXPO PRAHA

Адрес: Praha 9, Beranových 667

Время проведения: 10:00-19:00

Вход: от 150 крон