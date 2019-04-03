Видео: группа «Руки Вверх!»‎ выступила с большим концертом в Праге

Info Portal 18:16 322

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12 марта в большом зале пражской Люцерны прошел концерт одной из самых популярных музыкальных групп 90-х — «Руки Вверх!». О том, как это было, смотрите наш видеорепортаж.