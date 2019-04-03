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Видео: группа «Руки Вверх!»‎ выступила с большим концертом в Праге

Видео: группа «Руки Вверх!»‎ выступила с большим концертом в Праге

Info Portal 322 0
12 марта в большом зале пражской Люцерны прошел концерт одной из самых популярных музыкальных групп 90-х — «Руки Вверх!». О том, как это было, смотрите наш видеорепортаж.
Видео: группа «Руки Вверх!»‎ выступила с большим концертом в Праге

Даже сейчас, спустя столько лет, группа «Руки Вверх!» продолжает радовать поклонников, собирая аншлаги на своих концертах. Прага не стала исключением. Организатор концерта — Berin Iglesias Art.

Информационная поддержка — 420on.cz
Сайт продажи билетов — tickets.420on.cz

Видео и монтаж — Mari Kepari

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Темы
музыка концерт Прага Чехия
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