Куда пойти в Праге в выходные 30 и 31 марта

Dyzajn Market
В течение всех выходных у Национального театра будет проходить очередной Дизайн Маркет. Напомним, это рынок под открытым небом, где представлены товары ручной работы авторства не только местных жителей, но и мастеров из других стран.
Адрес: площадь Вацлава Гавела
Время проведения: 10:00-19:00
Вход: бесплатно
Jiřičná: ретроспективная выставка
Эва Йиржична — самый известный в мире современный архитектор и дизайнер чешского происхождения. Ретроспектива в центре современного искусства DOX даст полное представление о ее жизни, творчестве и воплощенных в жизнь проектах. Многие из них, разумеется, реализованы в Чехии. Уверяем, вы будете приятно удивлены.
Локация: Centrum současného umění DOX
Адрес: Poupětova 1, Praha 7
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 40-180 крон
Концерт группы «Пошлая Молли» 31 марта в Праге
31 марта в пражский клуб Storm ворвется одна из самых громких украинских групп — «Пошлая Молли». На своем концерте в Праге группа обещает устроить легендарную вечеринку: будет жарко, громко и безответственно.
Помните, билетов на всех может не хватить.
Стоимость билетов: 650 крон билет на танцпол и 850 крон билет плюс постер с автографом.
Купить билеты можно здесь
Локация: клуб Storm
Адрес: Tachovské nám. 290/5, Praha 3
Время проведения: 19:00-22:00
Вход: 650-850 крон
«100 лет чехословацкой кроны»
Выставка под таким названием проходит с 1 февраля по 28 апреля в Императорских конюшнях Пражского Града. Главный ее экспонат — 130-килограммовая монета из чистого золота диаметром более полуметра. Вместе с этим уникальным артефактом в экспозиции представлены драгоценные чехословацкие монеты и бумажные деньги, золотые слитки, медали и оригинальные образцы банкнот работы Альфонса Мухи и Макса Швабинского.
Локация: Císařská konírna
Адрес: Pražský hrad — II. nádvoří, Praha 1
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 50-100 крон
Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства
В Муниципальном доме (Obecní dům) на площади Революции выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже реплика короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.
Локация: Муниципальный дом Праги
Адрес: nám. Republiky 5
Время проведения: 10:00-19:00
Блошиный рынок на Жижкове
В эти выходные на Жижкове снова работает блошиный рынок. Поучаствовать в нем может каждый желающий, не только как посетитель, но и как продавец: достаточно просто прийти и зарегистрироваться на месте. Посетители смогут найти на рынке абсолютно все. Не верите? Приходите и проверьте!
Локация: Terminál Žižkov
Адрес: Jana Želivského 2385/11
Время проведения: 08:00-15:00
Вход: 10 крон
Выставка ретроавтомобилей в Национальном техническом музее Праги
В Национальном техническом музее продолжает свою работу выставка «1000 миль чехословацких» — воспоминание о легендарной автогонке времен Первой республики. Здесь представлена подборка сохранившихся автомобилей, которые участвовали в гонках 1930-х годов. Тогда в Европе было модно устраивать гоночные соревнования на большие расстояния.
Локация: Национальный технический музей Праги
Адрес: Kostelní 42, Praha 7
Экскурсии в зоопарк «Морской мир»
Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную выставочную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.
Локация: ZOO Mořský svět
Адрес: Výstaviště, Praha 7
Время проведения: 09:00-19:00
Вход: бесплатно — 320 крон
Food truck show
Самая большая выставка передвижных фудтраков пройдет в эту субботу на Смиховской наплавке. В данном фуд-ивенте примут участие более 40 фудтраков, каждый из которых предложит вам попробовать различные блюда и закуски. Приходите, будет зрелищно и вкусно!
Локация: Смиховская наплавка
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: бесплатно
Кунсткамера Страговского монастыря
В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа! Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висит кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.
Локация: Strahovský klášter
Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Время проведения: 09:00-17:00
Экскурсии в пражском аэропорту
Пополнить свои технические знания можно на экскурсии в аэропорту имени Вацлава Гавела. Во время экскурсии будет возможность понаблюдать за взлетом и посадкой различных лайнеров, находясь всего в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы; ознакомиться с работой представителей многих интересных специальностей; попасть в помещения, которые обычно скрыты от посторонних глаз. Экскурсии проводятся при любой погоде, необходима предварительная регистрация минимум за 24 часа. Зимние экскурсии заканчиваются 31 марта.
Локация: Letiště Praha
Адрес: K letišti 1073/25, Praha 6
Время проведения: индивидуально
Вход: 110-220 крон
Выставка картин Катарины Гросс
Немецкая художница Катарина Гросс пишет монументальные полотна, где отражаются эмоции, желания и все первозданные человеческие чувства. Крупномасштабную инсталляцию Wunderbild она подготовила специально для Ярмарочного дворца в Праге, так как его интерьер отлично подходит для воплощения замысла. Выставка завершается 31 марта.
Локация: Národní galerie v Praze — Veletržní palác
Адрес: Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 80-150 крон
Mladí ladí jazz
Открытие юбилейного, десятого по счету фестиваля джаза в Чехии пройдет в эту субботу в театре «Арха». На открытии выступит легендарная джазовая певица Андрея Триана. Фестиваль приготовил много сюрпризов для своих поклонников. Не пропустите!
Локация: Divadlo Archa
Адрес: Praha 1, Na Poříčí 26
Время проведения: 19:00-23:00
Вход: от 350 крон
Выставка всемирно известной анимационной студии Pixar
В выходные посетите выставку Pixar 30 Years Animation. Это официальная передвижная экспозиция одной из самых известных на планете анимационных студий, которая 30 лет назад начинала как группа энтузиастов. Посетители узнают об истории студии, познакомятся с тонкостями создания анимационного фильма.
Адрес: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon E, Praha 7
Время проведения: 09:00-21:00
Вход: бесплатно — 290 крон
Вечерние экскурсии в оранжерее Fata Morgana
Хотите погрузиться в жизнь ночных джунглей? Оранжерея Fata Morgana предоставляет каждому такую возможность. В субботу в 18:00 там стартует вечерняя экскурсия по влажному тропическому лесу. Во всех помещениях этой 130-метровой теплицы, разбитой на три части с разной температурой и влажностью воздуха, воссоздана естественная среда настоящих джунглей. Только во время вечерней прогулки можно услышать кваканье тропических лягушек и насладиться ароматом растений, которые с заходом солнца начинают благоухать более интенсивно.
Локация: Botanická zahrada hl. m. Prahy
Адрес: Trojská 800/196, Praha 7
Вход: бесплатно — 200 крон
Пражская Матейская ярмарка — 2019
В Праге продолжает работу традиционная и самая крупная передвижная ярмарка развлечений и аттракционов в Чехии — Матейская. Обязательные атрибуты — американские горки, дома смеха, тир, карусель, замок ужасов, качели. Каждый год появляются новые и необычные аттракционы из других стран.
Локация: Výstaviště Holešovice
Время проведения: 10:00-22:00
Вход: бесплатно — 30 крон
Наблюдения за космосом в обсерваториях Праги
Если вам нравится смотреть на ночное небо, искать там созвездия, звезды, планеты, то вам определенно стоит посетить пражские обсерватории. Среди планет в данное время лучший объект для наблюдения — это Марс. А еще март — идеальное время для наблюдения за двойными звездами. Не знаете, что это? Скорее идите в обсерваторию.
Локация: Štefánikova hvězdárna
Адрес: Strahovská 205
Время проведения: 11:00-21:00
Кормление животных в Пражском зоопарке
Выходные — отличное время, чтобы пойти в Пражский зоопарк. Тем более, что там продолжается интересная акция — кормление животных с комментариями работников зоопарка. Животные самые разные, у каждого свой рацион и режим питания.
Не пропустите: публичное зимнее кормление животных в пражском зоопарке актуально до 31 марта!
Локация: Пражский зоопарк
Адрес: U Trojského zámku 3/120
Время проведения: 10:00-15:30
Выставка протокольных подарков в чешском Сенате
Интересно узнать, что дарят иностранные делегации чешским чиновникам? Тогда посетите выставку протокольных подарков в верхней палате парламента Чехии.
Локация: Senát Parlamentu ČR
Адрес: Valdštejnské náměstí 4, Praha 1
Время проведения: 10:00-16:00
Фермерский рынок на Кулатяке
Выходные — отличный повод посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.
Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák
Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6
Время проведения: 08:00-14:00
Вход: бесплатно