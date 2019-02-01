Куда пойти в выходные 2 и 3 февраля в Праге

Свободный вход и лекции в Национальной галерее
Национальная галерея Праги, которой исполняется 223 года, в честь дня рождения объявляет в своих зданиях день открытых дверей. В программе – бесплатный вход на экспозиции, лекции и программы для детей.
Локация: Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7; Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1; Salmovský palác, Hradčanské náměstí 1, Praha 1; Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Вход: бесплатно
Фермерский рынок на Наплавке
В субботу первый раз в этом году на Наплавке откроется хорошо известный всем жителям чешской столицы фермерский рынок. Такие рынки устраиваются здесь уже 10 лет. На них можно приобрести качественные свежие продукты локальных производителей.
Локация: Наплавка
Адрес: Rašínovo nábřeží 42
Время проведения: 08:00 – 14:00
Вход: бесплатно
Зимнее кормление животных в Пражском зоопарке
В выходные можно пойти в Пражский зоопарк, там сейчас проходит занимательная акция – зимнее кормление животных с комментариями работников зоопарка. Животные самые разные, у каждого свой рацион и режим питания. Программа по демонстративному кормлению работает только в выходные и праздничные дни.
Локация: Пражский зоопарк
Адрес: U Trojského zámku 3/120
Время проведения: 10:00 – 15:30
Киноленты Милоша Формана в кинотеатре "MAT"
В выходные в честь дня рождения Милоша Формана можно еще раз посмотреть его легендарные фильмы. В субботу в 20:30 покажут "Амадеус", а в воскресенье в 18:30 – "Черный Петр". Акция началась еще 31 января и продлится до 6 февраля. Каждый день в кино "MAT" демонстрируют один фильм великого режиссера.
Локация: Kino Mat
Адрес: Karlovo náměstí 285/19, Praha 2
Время проведения: 16:00 – 22:00
Вход: 129 крон
Бесплатное катание на коньках
На Летне (Прага 7) с 1 декабря по 24 февраля работает бесплатный каток. Для тех, кто не умеет стоять на коньках, вне зависимости от возраста, открыта школа катания, опять же бесплатная.
Локация: Летна
Время проведения: 09:00 – 21:00
Вход: бесплатно
«100 лет чехословацкой кроны»
Выставка под таким названием проходит с 1 февраля по 28 апреля в Императорских конюшнях Пражского Града. Главный ее экспонат – 130-килограммовая монета из чистого золота диаметром более полуметра. Вместе с этим уникальным артефактом в экспозиции представлены драгоценные чехословацкие монеты и бумажные деньги, золотые слитки, медали и оригинальные образцы банкнот работы Альфонса Мухи и Макса Швабинского.
Локация: Císařská konírna
Адрес: Pražský hrad - II. nádvoří, Praha 1
Время проведения: 10:00 – 18:00
Вход: 50 – 100 крон
Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства
В Муниципальном доме (Obecní dům) на площади Революции выставлены фантастические копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.
Локация: Муниципальный дом Праги
Адрес: nám. Republiky 5
Время проведения: 10:00 – 19:00
Традиционная ежегодная выставка бетлемов в Йиндрижской башне
В субботу у вас есть последняя возможность увидеть уникальную ежегодную традиционную выставку рождественского бетлема из города Тржешть в Йиндрижской башне. Она проходит уже в 11-й раз. Чешские бетлемы – неотъемлемая часть рождественских декораций.
Локация: Jindřišská věž
Адрес: Jindřišská ulice 110
Время проведения акции: 10:00 – 19:00
Мюзикл «Призрак оперы» в Праге
В выходные загляните в театр GoJa Music Hall, чтобы увидеть самый успешный мировой мюзикл всех времен! Премьера «Призрака оперы» состоялась в 1986 году в лондонском Вест-Энде и двумя годами позже на Бродвее. С тех пор ему нет равных. Музыку к мюзиклу написал английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, либретто – Ричард Стилгоу и Эндрю Ллойд Уэббер. Чешская версия Ярослава Махека. Мюзикл создан по мотивам одноименного романа Гастона Леру, французского писателя, признанного мастера детектива.
Локация: Театр GoJa Music Hall
Адрес: U Vzstaviště, Praha 7
Время проведения: 14:00 – 22:00
Вход: бесплатно
Выставка «Кельты»
В новом здании Национального музея проходит выставка, посвященная кельтской культуре в Европе. Некоторые экспонаты представлены впервые. Как известно, кельты были одним из самых воинственных европейских народов. Одно из их племен, бойи, проживало на территории нынешней Чехии. От него и произошло название Богемии. Выставка особенно актуальна в связи с тем, что историческое здание музея в феврале закрыто.
Локация: Национальный музей
Адрес: ул. Виноградская 1, Прага 1
Время проведения: 10:00 – 19:00
Вход: 100 крон
Выставка ретро-автомобилей в Национальном техническом музее Праги
В Национальном техническом музее до сих пор проходит выставка «1000 миль чехословацких» – воспоминание о легендарной автогонке времен Первой республики. Здесь представлена подборка сохранившихся автомобилей, которые участвовали в гонках 1930-х годов. Тогда в Европе было модно устраивать гоночные соревнования на большие расстояния.
Локация: Национальный Технический музей Праги
Адрес: Kostelní 42, Praha 7
Выставка картин французских и чешских художников
Во Дворце Кинских открыта выставка работ, созданных в период 1850 – 1950 годов. Все картины написаны в стиле синтетического символизма и относятся к понт-авенской школе изобразительного искусства. Выставка называется «Бонжур, месье Гоген: чешские художники в Бретани (1850 — 1950)».
Локация: Дворец Кинских
Адрес: Staroměstské naměstí 12
Время проведения: 10:00 – 18:00
Вход: 150 - 220 крон
Школа бизнеса в Праге
2 февраля стартует новый сезон Школы бизнеса в Праге. Участников ждут интенсивный курс подготовки ведения предпринимательской деятельности и много практических занятий. На протяжении четырех месяцев им предстоит разработать свой бизнес-проект по заданиям лекторов школы.
Локация: Школа бизнеса в Праге
Адрес: Koněvova 65, Praha 3
Экскурсии в зоопарк "Морской мир"
Выходные – отличный повод посетить "Морской мир" на Выставиште, который представляет собой огромную выставочную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь 60 аквариумов общей емкостью 260 тыс. литров. Среди их обитателей – акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.
Локация: ZOO Mořský svět
Адрес: Výstaviště, Praha 7
Время проведения: 09:00 – 19:00
Вход: бесплатно – 320 крон
Кунсткамера Страговского монастыря
В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа! Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре – экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.
Локация: Strahovský klášter
Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Время проведения: 09:00 – 17:00
Выставка кошек
В воскресенье можете сделать доброе дело – как для себя, так и для общества: прийти на выставку кошек и взять совершенно бесплатно одну из них. Акцию проводят приюты для животных. Вход платный – чтобы собрать деньги на лечение и кормление бездомных домашних животных.
Локация: Plechárna
Адрес: Bryksova 1002/20, Praha 14
Время проведения: 11:00 – 17:00
Вход: 35 крон