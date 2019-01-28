Виллу Бертрамка признали памятником культуры

По решению правительства Чехии пражская вилла Бертрамка объявлена национальным культурным памятником. Об этом сообщил министр культуры Антонин Станек. Новый статус поможет привлечь дополнительное финансирование для реконструкции виллы.

Вилла Бертрамка, построенная в XVIII столетии, связана с именем Вольфганга Амадея Моцарта. Во второй половине XVIII века виллу приобрели оперная певица Жозефина Душкова и ее муж композитор Франтишек Душек. В Праге была написана и впервые показана в театре одна из самых знаменитых опер Моцарта – «Дон Жуан». Есть предположение, что великий композитор завершил работу над оперой именно на вилле Бертрамка.

С 2016 года вилла закрыта на реконструкцию. Осенью прошлого года была отремонтирована внешняя лестница, но фасад снова обветшал. Со стороны туристов особого интереса к посещению виллы не наблюдается.

Статус культурного памятника означает не только финансовую поддержку от государства, но и возможность оказывать давление на владельца здания, чтобы он должным образом заботился о вилле, пояснил Станек. Если же эти требования не будут соблюдаться, владельцу грозит штраф.

Источник ct24.ceskatelevize.cz