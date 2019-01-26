Куда пойти в выходные 26 и 27 января в Праге

DOX 10
Центр современного искусства DOX в субботу, 26 января, празднует свой 10-летний юбилей. В честь этого собыития для всех желающих вход свободный. Кроме экскурсий по действующим выставкам, можно рассчитывать на богатую развлекательную программу: театральные выступления, воркшопы, музыку.
Локация: Центр современного искусства DOX
Адрес: Poupětova 793/1, Praha 7
Время проведения: 10:00 – 23:59
Вход: бесплатно
Китайский Новый год
В Пражском конгресс-центре 25 и 26 января пройдет празднование лунного Нового года с показом традиционной китайской культуры и искусства. Программа будет разделена на основную и сопутствующую. Стоимость билетов на основную программу, которая начнется в 19:00 в пятницу и в 15:00 и 19:00 – в субботу, варьируется от 89 до 250 крон (выгодно их можно приобрести на сайте slevomat.cz). Вход на сопутствующую программу бесплатный.
Локация: Конгресс-центр
Адрес: 5. května 1640/65, Praha 4
Вход: бесплатно – 250 крон
Время проведения: 10:00 – 21:00
Мини-базар в Bio Oko
В кинотеатре Bio Oko на Летне пройдет очередной мини-базар. Приобрести нужные и дешевые вещи можно будет в субботу с 12:00 до 17:30. Здесь будет выставлена не только одежда, но и предметы интерьера, книги, посуда.
Локация: Bio Oko
Адрес: Františka Křížka 460/15, Praha 7
Время проведения: 12:00 – 17:30
Вход: бесплатно
Зимнее кормление животных в Пражском зоопарке
В выходные можно пойти в Пражский зоопарк, там сейчас проходит занимательная акция – зимнее кормление животных с комментариями работников зоопарка. Животные самые разные, у каждого свой рацион и режим питания. Программа по демонстративному кормлению работает только в выходные и праздничные дни.
Локация: Пражский зоопарк
Адрес: U Trojského zámku 3/120
Время проведения: 10:00 – 15:30
Бесплатное катание на коньках
На Летне (Прага 7) с 1 декабря по 24 февраля работает бесплатный каток. Для тех, кто не умеет стоять на коньках, вне зависимости от возраста, открыта школа катания, опять же бесплатная.
Локация: Летна
Время проведения: 09:00 – 21:00
Вход: бесплатно
Свадебный цирк 2019
В пражском культурном центре Pragovka в субботу пройдет выставка, посвященная свадьбам. Главное, чем она отличается, – это оригинальность подхода. Классических решений вы там не найдете. Наоборот, сможете вдохновиться необычными и нестандартными способами провести этот торжественный день.
Локация: Pragovka
Адрес: Kolbenova 616/34, Praha 9
Время проведения: 12:00 – 19:00
Вход: 200 крон
Традиционная ежегодная выставка бетлемов в Йиндрижской башне
И в субботу, и в воскресенье до 2 февраля в Йиндрижской башне можно увидеть уникальную ежегодную традиционную выставку рождественского бетлема из города Тржешть. Она проходит уже в 11-й раз. Чешские бетлемы – неотъемлемая часть рождественских декораций.
Локация: Jindřišská věž
Адрес: Jindřišská ulice 110
Время проведения: 10:00 – 19:00
Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства
В Муниципальном доме (Obecní dům) на площади Революции выставлены фантастические копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.
Локация: Муниципальный дом Праги
Адрес: nám. Republiky 5
Время проведения: 10:00 – 19:00
Мюзикл «Призрак оперы» в Праге
В выходные загляните в театр GoJa Music Hall, чтобы увидеть самый успешный мировой мюзикл всех времен! Премьера «Призрака оперы» состоялась в 1986 году в лондонском Вест-Энде и двумя годами позже на Бродвее. С тех пор ему нет равных. Музыку к мюзиклу написал английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, либретто – Ричард Стилгоу и Эндрю Ллойд Уэббер. Чешская версия Ярослава Махека. Мюзикл создан по мотивам одноименного романа Гастона Леру, французского писателя, признанного мастера детектива.
Локация: Театр GoJa Music Hall
Адрес: Vystaviště, Praha 7
Время проведения: 14:00 – 22:00
Вход: бесплатно
Выставка «Кельты»
В новом здании Национального музея проходит выставка, посвященная кельтской культуре в Европе. Некоторые экспонаты представлены впервые. Как известно, кельты были одним из самых воинственных европейских народов. Одно из их племен, бойи, проживало на территории нынешней Чехии. От него и произошло название Богемии.
Локация: Национальный музей
Адрес: Vinohradská 1, Praha 1
Время проведения: 10:00 – 19:00
Вход: 100 крон
Выставка ретро-автомобилей в Национальном техническом музее Праги
В Национальном техническом музее до сих пор проходит выставка «1000 миль чехословацких» – воспоминание о легендарной автогонке времен Первой республики. Здесь представлена подборка сохранившихся автомобилей, которые участвовали в гонках 1930-х годов. Тогда в Европе было модно устраивать гоночные соревнования на большие расстояния.
Локация: Национальный технический музей Праги
Адрес: Kostelní 42, Praha 7
Экскурсии в океанариум "Морской мир"
Выходные – отличный повод посетить "Морской мир" на Выставиште, который представляет собой огромную выставочную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь 60 аквариумов общей емкостью 260 тыс. литров. Среди их обитателей – акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.
Локация: ZOO Mořský svět
Адрес: Výstaviště, Praha 7
Время проведения: 09:00 – 19:00
Вход: бесплатно – 320 крон
Фестиваль ледяных скульптур
26 и 27 января на крыше торгового центра Galerie Harfa пройдет самый крупный в Чехии конкурс на лучшую ледяную скульптуру, и вы можете поучаствовать в выборе победителей. Это уже 8-й по счету фестиваль. Каждый год он посвящен одной конкретной теме. В нынешнем году это герои комиксов.
Локация: Galerie Harfa
Адрес: Českomoravská 2420
Время проведения: 08:00 – 17:00
Вход: бесплатно
Выставка картин французских и чешских художников
Во Дворце Кинских открыта выставка работ, созданных в период 1850 –1950 годов. Все картины написаны в стиле синтетического символизма и относятся к понт-авенской школе изобразительного искусства. Выставка называется «Бонжур, месье Гоген: чешские художники в Бретани (1850 — 1950)».
Локация: Дворец Кинских
Адрес: Staroměstské naměstí 12
Время проведения: 10:00 – 18:00
Вход: 150 – 220 крон
Зимние распродажи в торговом комплексе "Летняны"
Построждественские распродажи идут полным ходом, и выходные – отличный повод пройтись по магазинам. Тем более что скидки действительно существенные – до 70%. Они действуют во всех магазинах торгового центра.
Локация: торговый комплекс "Летняны"
Адрес: Praha 9, Veselská 663
Время проведения: 09:00 – 21:00
Вход: бесплатно