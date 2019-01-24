23 февраля в Праге будет отмечаться Международный день гидов

В рамках этой акции, организованной под патронатом Ассоциации гидов ЧР, любой желающий может сходить на бесплатную экскурсию по чешской столице.

Сбор всех, кто интересуется экскурсиями, состоится в 14:00 на площади Вацлава Гавела возле Новой сцены, Прага 1. Как обычно, никакие предварительные заявки не нужны. Маршрут проляжет от Narodni на Ujezd и вдоль набережной к Manesu. Экскурсий будет несколько, в том числе одна из них специально подготовлена для семей с детьми.

Ассоциация гидов Чешской Республики была основана осенью 2001 года. Она является членом Федерации торговли и туризма ЧР, Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов WFTGA и Европейской федерации ассоциаций туристических гидов FEG.

Праздник экскурсоводов всегда отмечается в третьи выходные февраля в честь появления WFTGA в 1985 году.