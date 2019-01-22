Туристическая ярмарка в выставочном комплексе Голешовице

Международная туристическая ярмарка Holiday World 2019 в этом году пройдет в Праге уже в 28-й раз – 21–24 февраля.

Holiday World 2019 – главное мероприятие в области туризма не только Чехии, но и всех стран Центральной Европы. Оно помогает тысячам операторам туристических фирм, сотрудникам центров отдыха и туризма Чешской Республики наладить связи с коллегами со всего мира.



На территории выставочного комплекса Голешовице в эти дни можно будет посетить национальные туристические центры как традиционных европейских стран, так и Америки, Азии, Африки. Новинкой нынешней ярмарки станет ее сотрудничество с выставкой "Памятники – музеи – ремесла", представляющей самые популярные достопримечательности Чехии.

Мероприятие пройдет под патронатом Министерства культуры Чешской Республики.



В четверг и пятницу, 21–22 февраля, ярмарка будет открыта для специалистов по туризму, а в субботу и воскресенье, 23–24 февраля, – для широкой общественности.



Подробности – www.holidayworld.cz.