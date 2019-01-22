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Туристическая ярмарка в выставочном комплексе Голешовице

Туристическая ярмарка в выставочном комплексе Голешовице

Tamara Gurzhiy 505 0
Международная туристическая ярмарка Holiday World 2019 в этом году пройдет в Праге уже в 28-й раз – 21–24 февраля.
Туристическая ярмарка в выставочном комплексе Голешовице

Holiday World 2019 – главное мероприятие в области туризма не только Чехии, но и всех стран Центральной Европы. Оно помогает тысячам операторам туристических фирм, сотрудникам центров отдыха и туризма Чешской Республики наладить связи с коллегами со всего мира.
 

На территории выставочного комплекса Голешовице в эти дни можно будет посетить национальные туристические центры как традиционных европейских стран, так и Америки, Азии, Африки. Новинкой нынешней ярмарки станет ее сотрудничество с выставкой "Памятники – музеи – ремесла", представляющей самые популярные достопримечательности Чехии. 

 

Мероприятие пройдет под патронатом Министерства культуры Чешской Республики.


В четверг и пятницу, 21–22 февраля, ярмарка будет открыта для специалистов по туризму, а в субботу и воскресенье, 23–24 февраля, – для широкой общественности.

Подробности – www.holidayworld.cz.

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Темы
выставка Туризм Прага
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