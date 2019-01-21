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Власта Клаусова получила медаль Йозефа Юнгмана

Власта Клаусова получила медаль Йозефа Юнгмана

Марина Коханкова 477 0
Национальный комитет Чешской ассоциации русистов наградил медалью Йозефа Юнгмана руководителя Русского центра при Западночешском университете в Плзни Власту Клаусову.
Фото: сайт Западночешского университета
Власта Клаусова получила медаль Йозефа Юнгмана

Власта Клаусова – одна из самых известных чешских русистов. Она является заведующей кафедрой славянских языков Западночешского университета, вице-президентом Чешско-русского общества и управляющим директором Чешской ассоциации русистов.

 

«Это сюрприз  для меня. Конечно, это в первую очередь оценка моей работы, так как русскому языку я посвятила себя с 1983 года», – сказала Клаусова.


Председатель Чешской ассоциации русистов и Чешско-российского общества Йиржи Клапка отметил: «Йозеф Юнгман всемирно известен как основатель славизма, и поэтому Чешская ассоциация русистов учредила награду его имени. Медаль присуждается с 1977 года, но не часто и не всем. Среди лауреатов – известные личности со всего мира, от Америки до Китая, они не только ученые, но и пропагандисты чешской культуры за рубежом. Среди чехов медалью награждены, например, Карел Готт и Ева Пиларова».

 

Источник: Западночешский университет

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русские русскоговорящие медаль университеты
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