Власта Клаусова получила медаль Йозефа Юнгмана

Национальный комитет Чешской ассоциации русистов наградил медалью Йозефа Юнгмана руководителя Русского центра при Западночешском университете в Плзни Власту Клаусову.

Фото: сайт Западночешского университета

Власта Клаусова – одна из самых известных чешских русистов. Она является заведующей кафедрой славянских языков Западночешского университета, вице-президентом Чешско-русского общества и управляющим директором Чешской ассоциации русистов.

«Это сюрприз для меня. Конечно, это в первую очередь оценка моей работы, так как русскому языку я посвятила себя с 1983 года», – сказала Клаусова.



Председатель Чешской ассоциации русистов и Чешско-российского общества Йиржи Клапка отметил: «Йозеф Юнгман всемирно известен как основатель славизма, и поэтому Чешская ассоциация русистов учредила награду его имени. Медаль присуждается с 1977 года, но не часто и не всем. Среди лауреатов – известные личности со всего мира, от Америки до Китая, они не только ученые, но и пропагандисты чешской культуры за рубежом. Среди чехов медалью награждены, например, Карел Готт и Ева Пиларова».

Источник: Западночешский университет