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Как провести выходные 19 и 20 января в Праге

Как провести выходные 19 и 20 января в Праге

Maria Rogatneva 940 0
В выходные в Праге, как впрочем всегда, проходит масса интересных акций и мероприятий. Какие будут на этот раз – в нашей традиционной подборке. Проведите уикенд с пользой!
Как провести выходные 19 и 20 января в Праге

Art Blešák

В субботу в "Артрафике" можно побывать на блошином рынке нового формата – с творческой выставкой и музыкальными выступлениями. Избавиться от ненужных вещей и, наоборот, найти что-то необходимое – отличная возможность провести субботний день. Чтобы стать продавцом, необходимо написать на электонную почту artrafika.galerie@gmail.com.

Локация: Artrafika

Адрес: Sochařská 334/3, Praha 7

Время проведения: 14:00–20:00

Вход: бесплатно

 

Зимнее кормление животных в Пражском зоопарке

На выходных можно пойти в пражский зоопарк, там сейчас проходит занимательная акция – зимнее кормление животных с комментариями работников зоопарка. Животные самые разные, у каждого свой рацион и режим питания. Программа по демонстративному кормлению работает только в выходные и праздничные дни.

Локация: Пражский зоопарк

Адрес: U Trojského zámku 3/120

Время проведения: 10:00–15:30

Подробная информация

 

Выставка Франтишка Купки

В эти выходные последний шанс посетить ретроспективу творчества чешского художника Франтишка Купки, одного из первых представителей абстрактной живописи, а именно орфизма. Выставка проходит в Национальной галерее в Праге. В связи с большим интересом общественности время работы продлили до 22:00. На данный момент выставку посетили уже более 80 тыс. человек.

Локация: Národní galerie v Praze – Valdštejnská jízdárna

Адрес: Valdštejnská 3

Время проведения: 10:00–22:00

Вход: 150–250 крон

Подробная информация

 

Зимние распродажи в торговом комплексе "Летняны"

Построждественские распродажи идут полным ходом, и выходные – отличный повод пройтись по магазинам. Тем более что скидки действительно существенные – до 70%. Они действуют во всех магазинах торгового центра.

Локация: торговый комплекс "Летняны"

Адрес:  Veselská 663, Praha 9

Время проведения: 09:00–21:00

Вход: бесплатно

 

Бесплатное катание на коньках

На Летне (Прага 7) с 1 декабря по 24 февраля работает бесплатный каток. Для тех, кто не умеет стоять на коньках, вне зависимости от возраста, открыта школа катания, опять же бесплатная.

Локация: Летна

Время проведения: 09:00–21:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

 

Выставка бетлемов в Йиндрижской башне

И в субботу, и в воскресенье в Йиндрижской башне можно увидеть уникальную ежегодную традиционную выставку рождественского бетлема из города Тржешть. Она проходит уже в 11-й раз. Чешские бетлемы – неотъемлемая часть рождественских декораций.

Локация: Jindřišská věž

Адрес: Jindřišská ulice 110

Время проведения : 10:00–19:00

Подробная информация

 

Премьера фильма "Курск"

В выходные в кинотеатре Bioscop будет демонстрироваться бельгийский фильм "Курск" – о гибели российской подводной лодки в Баренцевом море в 2000 году. Картина представляет собой художественно-документальную инценировку событий.

Локация: Bioscop

Адрес: Na Klikovce 7, Praha 4

Время проведения: 15:00–23:59

 

Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства

В Муниципальном доме (Obecní dům) на площади Революции выставлены фантастические копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.

Локация: Муниципальный дом Праги

Адрес: nám. Republiky 5

Время проведения: 10:00–19:00

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Выставка «Кельты»

В новом здании Национального музея проходит выставка, посвященная кельтской культуре в Европе. Некоторые экспонаты представлены впервые. Как известно, кельты были одним из самых воинственных европейских народов. Одно из их племен, бойи, проживало на территории нынешней Чехии. От него и произошло название Богемии.

Локация: Национальный музей

АдресVinohradská 1, Praha 1

Время проведения акции: 10:00–19:00

Вход: 100 крон

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Фильмы о Праге

Акция "Praho, má lásko" стартует в субботу. В ее рамках состоится демонстрация трех анимованных документальных фильмов, а также одного игрового. Все ленты – работы студентов FAMU, и объединяет их одна тема: Прага.

Локация: Divadlo DISK

Адрес:  Karlova 26, Praha 1 

Время проведения: 19:30–20:30

Вход: 90 крон

 

Выставка ретро-автомобилей

В Национальном техническом музее до сих пор проходит выставка «1000 миль чехословацких» – воспоминание о легендарной автогонке времен Первой республики. Здесь представлена подборка сохранившихся автомобилей, которые участвовали в гонках 1930-х годов. Тогда в Европе было модно устраивать гоночные соревнования на большие расстояния.

Локация: Национальный технический музей Праги

Адрес: Kostelní 42, Praha 7

Подробная информация

 

Экскурсии в океанариум "Морской мир"

Выходные – отличный повод посетить "Морской мир" на Выставиште, который представляет собой огромную выставочную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь 60 аквариумов общей емкостью 260 тыс. литров. Среди их обитателей – акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.

Локация: ZOO Mořský svět

Адрес: Výstaviště, Praha 7

Время проведения: 09:00–19:00

Вход: бесплатно – 320 крон

Подробная информация

 

Мюзикл «Призрак оперы» в Праге

В выходные загляните в театр GoJa Music Hall, чтобы увидеть самый успешный мировой мюзикл всех времен! Премьера «Призрака оперы» состоялась в 1986 году в лондонском Вест-Энде и двумя годами позже на Бродвее. С тех пор ему нет равных. Музыку к мюзиклу написал английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, либретто – Ричард Стилгоу и Эндрю Ллойд Уэббер. Чешская версия Ярослава Махека. Мюзикл создан по мотивам одноименного романа Гастона Леру, французского писателя, признанного мастера детектива.

Локация: Театр GoJa Music Hall

Адрес: Vystaviště, Praha 7

Время проведения акции: 14:00–22:00

Вход: бесплатно

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Шоу "Walking with dinosaurs" в пражской О2 Арене

В эти выходные у вас есть уникальная возможность посетить грандиозное шоу в О2 Арене. Чешский его вариант называется  "Putování s dinosaury". Шоу было создано в Австралии еще в 2007 году, но в данном случае речь идет об обновленной версии. Шоу, которое длится 1 час 40 минут, показывает эволюцию динозавров в течение 200 млн лет. Из всей массы видов этих животных будет представлено девять, включая лидера ужасов Tyranosaur Rex и Plateosaurus из триасового периода.

Локация: О2 Арена

Адрес: Českomoravská 2345/17

Время проведения: 11:00, 15:00

Вход: 750–1190 крон

Подробная информация

 

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Темы
культура концерт музей фестиваль кино выставка искусство Выходные в Праге бесплатно Прага Чехия
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